Lumières, caméra, course – c’est ainsi que l’histoire du bloc INDE s’est déroulée au cours des quatre derniers mois. Depuis la première réunion de l’alliance à Delhi en septembre de l’année dernière, l’alliance de l’opposition se retrouve avec le DMK au Tamil Nadu, Shiv Sena (faction d’Uddhav Thackeray) au Maharashtra, le CPM au Kerala, le RJD au Bihar et le SP dans l’Uttar Pradesh.

En tant que leader du Congrès, principal partenaire de l’INDE, Rahul Gandhi poursuit son Bharat Jodo Nyay Yatra tandis que ses alliés se livrent à une frénésie de « chhodo INDE », a déclaré un haut dirigeant du JD(U), dont le parti a changé de camp et a rejoint son parti. dimanche, l’ancien adversaire politique du BJP.

Parmi les alliés restants, les dirigeants du RJD ont accepté de s’en tenir au bloc INDE car ils estiment que se distancer de la coalition pourrait affecter leur banque de votes musulmans au Bihar. Le DMK a un rôle ou une présence presque négligeable dans la politique nationale puisque la force du parti est limitée au Tamil Nadu. Le parti Samajwadi semble être une force en voie de disparition dans l’Uttar Pradesh, mais a annoncé sa décision d’accorder 11 sièges sur un total de 80 que compte l’État au Congrès pour les prochaines élections de Lok Sabha.

Dans une telle situation, quelle est la force de l’alliance qui se désintègre ? L’alliance lutte-t-elle contre Narendra Modi en misant sur les votes musulmans ? Les assurances répétées de Rahul Gandhi quant à la mise en œuvre du recensement des castes dans tous les États seront-elles utiles ? Comment l’équation des castes évolue-t-elle après la débâcle du Bihar ?

Telles sont quelques-unes des questions politico-électorales que les experts tentent de décoder alors que le scénario change rapidement à l’approche des élections générales très importantes en Inde.

La NDA les a-t-elle tous déjoués ?

Le front d’opposition se retrouve désormais sans le TMC et l’AAP, qui ont refusé de partager les sièges au Bengale occidental et au Pendjab, et désormais sans le JD(U) au Bihar. Sandeep Shastri, analyste politique principal et coordinateur national du réseau Lokniti, a déclaré que la situation actuelle semble « difficile » pour l’opposition, en particulier pour le Congrès.

« Le noyau du bloc INDE semble fragile. Le JD(U) avait clairement besoin de sauver la face en quittant le navire, et c’est pourquoi il a blâmé le Congrès. Mamata Banerjee, elle aussi, a pointé du doigt le Congrès, qui n’a pas non plus réfléchi à cette question et n’a pas vu cela venir. Les dirigeants ont lancé leur campagne électorale et entrepris une tournée, mais n’ont pas réussi à gagner la confiance des alliés régionaux. Un jour avant leur entrée au Bengale, Mamata a quitté l’alliance dans son État ; un jour avant que le parti n’atteigne le Bihar, un autre allié s’est retiré du bloc INDE et a rejoint le groupe rival. Avec de tels développements, il semble que la NDA les ait tous déjoués et fixe l’ordre du jour, tandis que l’opposition ne fait que réagir », a déclaré Shastri.

« Il semble que tous les partis politiques se battent pour leur espace individuel et leur ambition personnelle. Il n’y a pas d’unité sur l’ordre du jour. Même les partis politiques n’ont pas réussi à s’entendre sur la question de la cérémonie de consécration. L’adage pertinent pour eux sera : divisés, nous tenons, unis, nous tombons”, a-t-il ajouté.

La réserve de voix de l’opposition diminue

Sur un total de 543 places, 131 places sont réservées. Ce nombre comprend 84 pour les SC et 47 pour les ST. Avec les résultats des élections législatives au Madhya Pradesh et au Chhattisgarh, le BJP semble avoir fait des percées significatives dans la banque de votes des Dalits et des tribus.