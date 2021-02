NATIONS UNIES (AP) – Le principal envoyé de l’ONU pour la Syrie a exhorté mardi les acteurs internationaux rivaux en Syrie à combler les divisions qui ont bloqué toute démarche vers la paix, mais le gouffre est resté trop profond pour que le Conseil de sécurité prenne des mesures.

Geir Pedersen a réitéré sa déception envers l’organe le plus puissant de l’ONU qui, après cinq séries de discussions préliminaires visant à réviser la constitution d’un pays déchiré par la guerre – une étape clé vers des élections supervisées par l’ONU – s’est terminée sans progrès le 29 janvier.

Mais le Conseil de sécurité n’a pas pu se mettre d’accord sur un communiqué de presse qui aurait déploré «que 17 mois après le lancement du Comité constitutionnel détenu et dirigé par les Syriens, l’élaboration d’une réforme constitutionnelle… n’ait pas commencé».

Une déclaration révisée a abandonné l’expression de regret et n’a fait aucune mention du Comité constitutionnel, qui, selon les diplomates, était à la demande de la Russie, un allié clé du gouvernement syrien. Mais après les objections de certains pays occidentaux à l’élimination de ce point clé, la tentative de la présidence britannique du Conseil de publier un communiqué de presse a été abandonnée, ont déclaré les diplomates, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions étaient privées.

À l’issue de la réunion du Conseil, ses trois membres de l’Union européenne – l’Estonie, la France et l’Irlande ainsi que les anciens membres, l’Allemagne et la Belgique – ont publié une déclaration dans laquelle ils regrettaient «l’absence de progrès substantiels» sur une constitution et «regrettaient que le régime syrien continue de faire obstruction. le processus, refusant de s’engager de manière constructive sur les propositions de l’envoyé spécial et de l’opposition syrienne.

L’échec de l’effort pour produire une déclaration du Conseil de sécurité, qui a duré plus de six heures, reflète l’extrême difficulté de faire tout mouvement pour mettre fin au conflit syrien, maintenant dans sa 11e année.

La frustration de Pedersen était évidente lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes de Genève après avoir pratiquement informé le Conseil, qualifiant la réunion du Comité constitutionnel d’une «occasion manquée». Il a laissé entendre à l’époque que la délégation du gouvernement syrien était responsable du manque de progrès.

Pedersen a déclaré qu’il avait déclaré aux membres du conseil qu’il avait besoin «d’un engagement crédible pour s’assurer que si le comité se réunit à nouveau, il fonctionnera correctement, travaillera rapidement et obtiendra des résultats et des progrès continus».

Plus important encore, a-t-il déclaré, « mon point clé était la nécessité d’une diplomatie internationale constructive sur la Syrie. » Il s’est dit «plus convaincu que jamais que sans cela», il n’y aura pas de progrès sur une constitution ou toute autre question qui doit être résolue sur la voie de la paix.

«Les divisions actuelles au sein de la communauté internationale doivent être comblées, dans un effort pour définir des étapes mutuelles et réciproques,… définies avec réalisme et précision, qui peuvent créer un peu de confiance et générer un mouvement sur les questions», a déclaré Pedersen.

Il semble y avoir un accord sur une question.

Les deux projets de communiqués de presse ont évoqué mardi la nécessité d’adhérer à une résolution du Conseil adoptée en décembre 2015 qui approuvait à l’unanimité une feuille de route pour la paix en Syrie. Il a été approuvé à Genève le 30 juin 2012 par des représentants des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l’Union européenne, de la Turquie et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité – États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne.

La feuille de route appelle à un processus politique dirigé par la Syrie commençant par la création d’un organe directeur de transition, suivi de la rédaction d’une nouvelle constitution et se terminant par des élections supervisées par l’ONU. La résolution dit que les élections libres et équitables devraient répondre aux «normes internationales les plus élevées» de transparence et de responsabilité, avec tous les Syriens – y compris les membres de la diaspora – éligibles pour y participer.

Lors d’une conférence de paix syrienne organisée par la Russie en janvier 2018, un accord a été conclu pour former un comité de 150 membres pour rédiger une nouvelle constitution, qui a duré jusqu’en septembre 2019. Un comité de 45 membres connu sous le nom de «Small Body» s’est réuni , incapable jusqu’à présent de lancer le processus de rédaction.

Pedersen a déclaré au conseil que la réunion du Comité constitutionnel dépendra à nouveau des consultations qu’il prévoit d’avoir avec le gouvernement syrien, l’opposition et la société civile, et avec les deux coprésidents de la discussion, «tous deux sur des questions de procédure, plan de travail et, espérons-le, bien sûr, également sur des questions de fond. »