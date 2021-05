Diviser la crypto-monnaie dans un règlement de divorce est compliqué

La crypto-monnaie est devenue de plus en plus un facteur dans les règlements de divorce, car le bitcoin, le dogecoin et d’autres types sont acceptés par le grand public et les valeurs montent en flèche.

Plus de 20 millions d’Américains pourraient posséder de la crypto-monnaie, des groupes industriels estimation, et la valeur marchande de la monnaie numérique a atteint 2 000 milliards de dollars pour la première fois en avril.

Que les conjoints aient touché ou investi des sommes importantes, la crypto-monnaie peut ajouter des défis lorsque le couple se sépare.

« La crypto-monnaie a ajouté une couche de complexité », a déclaré Davon Barrett, planificateur financier certifié, conseiller principal chez Francis Financial à New York.

Voici ce que les divorcés doivent savoir.

Les couples peuvent avoir besoin d’un professionnel ayant une expertise en crypto-monnaie, selon Ivory Johnson, CFP basé à Washington et fondateur de Delancey Wealth Management.

Par exemple, certains avocats spécialisés en divorce ont plus de connaissances et d’expérience en matière de monnaie numérique, avec de meilleures informations sur la manière de procéder au règlement, a-t-il déclaré.