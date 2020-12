Divine est devenu le premier rappeur indien à figurer sur un panneau d’affichage de Times Square. Divine a dévoilé son album ‘Punya Paap’ le 4 décembre, et il a remporté la première place sur Apple Music India (tous genres) depuis sa sortie.

L’album de 11 titres présente des collaborations avec des artistes tels que le vétéran du hip-hop Nas, l’auteur-compositeur-interprète de Brooklyn lauréat d’un Grammy, Cocoa Sarai, le rappeur britannique Drill Dutchavelli, le producteur primé aux Grammy Awards iLL Wayno, l’artiste de dancehall londonien Stylo G et Indian – L’auteur-compositeur-interprète américain Lisa Mishra.

Maintenant, Divine a été présenté sur le Billboard Spotify Times Square pour l’album.

« La sortie d’un album est toujours une étape importante pour tout artiste. Je suis surtout reconnaissant à mes fans qui ont attendu patiemment depuis que mon précédent album ‘Mirchi’ a récemment obtenu une place dans le Top 100 Global Songs de YouTube, une première pour moi en ce qui concerne une cartographie globale », a déclaré Divine.

« Et maintenant que nous sommes arrivés à l’emblématique Times Square. C’est un signe que l’histoire du hip-hop en Inde ne se limite plus à une perspective naissante, mais elle est en plein essor et nous nous dirigeons vers des temps passionnants. La vie est bien et je suis reconnaissant », a-t-il ajouté.