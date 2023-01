Divertissez-vous pour moins – le Galaxy Tab A8 est à 149 $

Comprimés ont gagné en popularité grâce à leur portabilité et leur commodité. Et avec autant de modèles maintenant disponibles, vous pouvez mettre la main sur un modèle solide sans payer un bras et une jambe si vous attendez des offres. Si vous êtes à la recherche d’une tablette de base qui peut diffuser vos médias préférés, jouer à des jeux et plus encore, consultez le Samsung Galaxy Tab A8. Vous pouvez saisir le pour 149 $ en ce moment – c’est seulement 9 $ de plus que son prix le plus bas de tous les temps. Cette offre expire ce soir, le 24 janvier, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous souhaitez en acheter une à ce prix.

Si vous avez besoin de rester productif même dans le confort de votre lit ou de votre canapé, mais que vous ne voulez pas vous occuper de la majeure partie d’un ordinateur portable, le Galaxy Tab A8 est une option décente. Cette tablette Wi-Fi uniquement arbore un écran LCD de 10,5 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, ainsi que 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. Et tandis que 32 Go de stockage ne sont pas beaucoup d’espace pour stocker vos photos, vidéos, jeux et applications, vous pouvez toujours investir dans des options de stockage en nuage ou étendre votre stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD (vendue séparément). Il offre également jusqu’à 13 heures d’autonomie par charge (selon les facteurs d’utilisation) et avec un port USB-C à charge rapide, vous pouvez toujours obtenir un coup de pouce lorsque vous en avez besoin.

Si vous utilisez déjà d’autres produits Galaxy, l’achat d’une tablette Galaxy peut être une bonne idée, car vos appareils peuvent communiquer entre eux de manière transparente. Vos notes, comme vos listes de tâches, se synchronisent automatiquement sur votre tablette, votre téléphone ou votre montre chaque fois que vous apportez des modifications. De plus, si jamais vous changez de système d’exploitation, Smart Switch peut faire du déplacement de vos fichiers préférés un jeu d’enfant. La tablette est également livrée avec Samsung Kids, qui est une bibliothèque de jeux, de livres et de vidéos sûrs et amusants auxquels les parents peuvent faire confiance pour être adaptés aux enfants.

Si le Samsung Galaxy Tab A8 ne vous convient pas, assurez-vous de consulter d’autres excellents offres sur les tablettes cela arrive maintenant.