Divertissements à venir au Grand Théâtre du Choctaw Casino & Resort – Durant : Jonas Brothers, Bret Michaels et plus

Durant, Oklahoma — Ne manquez pas 2024 au Grand Theatre du Choctaw Casino & Resort – Durant !

Situé à une heure au nord du Metroplex de Dallas/Fort Worth, le Choctaw Casino & Resort – Durant est un complexe de casino AAA quatre diamants, une destination de divertissement et de congrès dans le sud-est de l’Oklahoma. Le casino compte plus de 7 400 machines à sous, des jeux de table, une salle de poker et un grand casino non-fumeur. Le complexe offre plus de 100 000 pieds carrés d’espace de réunion et de congrès et peut accueillir plus de 3 000 personnes au Grand Théâtre primé de l’Academy of Country Music (ACM). Le complexe comprend également plus de 1 600 chambres et suites luxueuses, 20 restaurants, 21 bars et salons, six magasins de détail, deux centres de remise en forme, un spa, deux piscines extérieures et un parc aquatique. Ce quartier familial propose à ses clients 20 pistes de bowling, une salle de cinéma de premier ordre de 6 écrans, 70 jeux d’arcade et des restaurants. De plus, les clients peuvent profiter du Choctaw RV Park de 77 camping-cars situé en face du casino. Pour plus d’informations, visitezchoctawcasinos.com.