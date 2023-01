Divertissement Nouvelles Wrap: Salman Khan appelle Tina Datta-Shalin ‘FAKE’ sur Bigg Boss 16; Thalapathy Vijay, Sangeetha divorcent ? [Watch Video]

Les principales actualités de divertissement d’aujourd’hui : La superstar du Sud Thalapathy Vijay et sa femme Sangeetha sont mariés depuis plus de 22 ans. Maintenant, il y a une rumeur selon laquelle ils se dirigent tous les deux vers un divorce après 22 ans. La prochaine grande nouvelle tendance est que les dames Kapoor ont posé pour les paparazzi et leur ont fait signe. Cependant, lorsque certains enfants les ont approchés pour poser pour des photos, ils leur ont fait signe de la main mais n’ont pas posé. Les fans ont critiqué les deux actrices pour avoir été grossières avec les enfants. Gardez un œil sur l’actualité du divertissement. Regarde des vidéos.