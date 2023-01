Divertissement Nouvelles Wrap: écoles Bigg Boss Archana Gautam, MC Stan; Jeremy Renner partage un premier selfie après un accident [Watch Video]

Les principales actualités de divertissement du jour : Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, MC Stan et Archana Gautam se sont disputés à la maison. Cela a commencé quand Abdu Rozik est devenu le capitaine de la maison, puis Archana a continué à pousser tout le monde dans la maison pour les toilettes et a fini par se battre avec Shiv Thakare. Ensuite, l’histoire tendance concerne l’acteur Avenger Jeremy Renner partageant sa première photo après son accident. Dans son premier post Instagram, il a écrit qu’il était encore trop foiré pour taper mais a remercié tout le monde pour l’amour et les prières. Regardez des vidéos de divertissement.