Divertissement nouveau aujourd’hui : selon les rumeurs, Salman Khan sortirait avec Pooja Hegde ; Katrina Kaif et Vicky Kaushal célèbrent leur premier anniversaire de mariage et plus

L’industrie cinématographique hindi a fait le tour de divers événements tout au long de la journée. Des rapports de Salman Khan sortant avec Pooja Hegde et passant apparemment plus de temps avec elle à Katrina Kaif et Vicky Kaushal célébrant leur premier anniversaire de mariage, voici les principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Malaika Arora ne ruine pas la vie d’Arjun Kapoor en sortant avec lui

Dans le dernier épisode de Moving in with Malaika, la diva a déclaré qu’elle ne ruinait pas la vie d’Arjun Kapoor en sortant avec lui. Malaika et Arjun ont un écart de 12 ans et ils sont constamment traqués par les internautes. Il a dit qu’Arjun est un homme adulte et qu’ils peuvent prendre des décisions dans la vie. Découvrez l’histoire complète ici.

Karan Johar dit que Bollywood manque de courage et de conviction

Karan Johar s’en est pris à lui-même et à d’autres cinéastes de Bollywood en disant que l’industrie cinématographique hindi n’avait pas la colonne vertébrale et la conviction nécessaires pour créer un contenu original. Il a admis que l’industrie sautait sur les tendances et refait des films populaires de telugu et tamoul au lieu de se concentrer sur la création de quelque chose de nouveau.

Salman Khan sort avec Pooja Hegde ?

Des rapports ont fait le tour de l’industrie selon lesquels Salman Khan sortirait apparemment avec Pooja Hegde, qui sera vu partager l’espace d’écran avec le Dabangg Khan dans leur prochain film Kiski Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Les fans sont incrédules que Salman sorte avec Pooja qui a 24 ans pour lui. Découvrez l’histoire complète ici.

Shehnaaz Gill appelé pour comportement grossier

Shehnaaz Gill était accompagnée de MC Square avec qui elle a sorti son nouveau single. Ils ont été vus en train de promouvoir leur chanson. Alors qu’ils ont été repérés par les paparazzi ensemble, Shehnaaz a demandé à MC Square de chanter la chanson. Les fans ont trouvé son comportement grossier. Découvrez l’histoire complète ici.

Katrina Kaif reçoit un cadeau super cher de Vicky Kaushal

Cela fait un an que Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariées. Les deux ont été vus célébrer l’occasion ensemble où le couple s’est offert des cadeaux super chers lors de leur premier anniversaire de mariage. Découvrez l’histoire complète ici.