Divertissement News Wrap: Priyanka Chopra anime la projection de The Last Film Show; Samantha Ruth Prabhu tombe en panne à l’événement Shaakuntalam [Watch Video]

Les principales actualités de divertissement d'aujourd'hui : Priyanka Chopra a assisté à la projection du film indien The Last Film Show à Los Angeles et a souhaité bonne chance à l'équipe pour les Oscars en 2023. Le film est sur la shortlist du meilleur long métrage international. La prochaine actualité la plus tendance est "Avatar : la voie de l'eau" de James Cameron, qui bat "Avengers : Endgame". Selon le box-office indien, le box-office brut du film a dépassé Rs 450 crore.