DIVERTISSEMENT : Marine Expo accoste au centre des congrès de Little Rock | La Gazette démocrate de l’Arkansas

AMUSANT

La 42e exposition marine de l’Arkansas navigue vers le Statehouse Convention Center de Little Rock, les rues Markham et Main, de 10 h à 20 h du vendredi au samedi et de 10 h à 17 h le dimanche. L’entrée est de 10 $, gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Appelez le (501) 765-1423, envoyez un courriel à [email protected] ou visitez dgattractions.com.

THÉÂTRE

« Cher Show » à l’UCA

La production en tournée nationale de “Le Spectacle du Cher” est sur scène à 19h30 dimanche au Reynolds Performance Hall de l’Université de Central Arkansas, 201 Donaghey Ave., Conway. Avec un livre de Rick Elice, couvrant la vie et la carrière de Cher, la comédie musicale en juke-box présente 35 succès issus de plus de six décennies de célébrité du chanteur. Trois femmes l’incarnent à trois étapes de sa carrière : Ella Perez dans le rôle de “Babe”, l’enfant qui a débuté dans les années 1950 et 1960 ; Catherine Ariale dans le rôle de « Lady », la pop star glam des années 1970 ; et Morgan Scott dans le rôle de “Star”, l’icône des années 80 et 90 – vêtue de “assez de robes Bob Mackie primées aux Tony Awards pour provoquer une pénurie de paillettes à New York”, selon un communiqué de presse. Les billets coûtent entre 30 et 50 $, 10 $ pour les enfants et les étudiants. Appelez le (501) 450-3265 ou (866) 810-0012 ou visitez uca.edu/reynolds.

La production en tournée nationale de “The Cher Show” est sur scène à 19h30 le dimanche 21 janvier au Reynolds Performance Hall de l’Université de Central Arkansas, 201 Donaghey Ave., Conway. (Spécial au Democrat-Gazette)



ART

Illustrations et « Histoires »

Deux expositions sont présentées au Windgate Center of Art and Design de l’Université de l’Arkansas à Little Rock, 2801 S. University Ave., Little Rock :

◼️ « Illustration : un art qui fonctionne », jusqu’au 18 février à la Brad Cushman Gallery, présente des illustrations des artistes de l’Arkansas Robert Bean, Nikki Dawes, Sean Fitzgibbon, Dusty Higgins, Layet Johnson, Kirk Montgomery, Sally Nixon, Michele Noiset, David O’Brien, Kasten Searles et Ricky Sikes. Il y aura une réception de 17 h à 19 h le 25 janvier.

◼️ “Collection Goodspeed : histoires”, des photographies, des gravures, des peintures, des dessins, des céramiques et des œuvres en bois et en fibre de la collection personnelle d’Henry Goodspeed, un conseiller financier à la retraite vivant à Little Rock, seront exposés jusqu’au 3 mars dans la galerie Ann Maners et Alex Pappas. Une réception aura lieu de 17h à 19h le 15 février.

“Cluster Series” d’Ida Kohlmeyer fait partie de l’exposition “Goodspeed Collection: Stories”, exposée jusqu’au 3 mars au Windgate Center of Art and Design de l’Université de l’Arkansas à Little Rock. (Spécial au Democrat-Gazette)



Également à l’UALR, « Les structures qui ont transformé l’éducation », un projet de Mark Wittig dans lequel il construit des sculptures architecturales à partir de photographies qu’il a prises d’écoles qui ont joué un rôle dans l’évolution de l’éducation en Amérique de 1724 à 1974, sera exposé lundi dans la Focus Gallery du Windgate Center. Wittig assistera à une réception de 17h à 19h le 8 février. L’exposition reste ouverte jusqu’au 23 février. Wittig utilise un logiciel de conception assistée par ordinateur pour disposer les parties des structures des bâtiments scolaires, puis utilise un découpeur laser pour découper avec précision les pièces qu’il assemble à la main. Le financement du projet provient de la Mid-America Arts Alliance, du National Endowment for the Arts et de l’Arkansas Arts Council.

Les heures d’ouverture de la galerie UALR sont de 9h à 17h du lundi au vendredi, de 10h à 13h le samedi et de 14h à 17h le dimanche. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 916-5104 ou envoyez un e-mail à [email protected].

‘Cut’ : collages, peintures

“Couper,” présentant de nouvelles œuvres de l’artiste de collage/médias mixtes Meikel Church, basé à North Little Rock, et du photographe de films documentaires Vincent Griffin, ouvre ses portes vendredi à la bibliothèque d’Argenta, 420 Main St., North Little Rock, avec un troisième vendredi de 17h à 20h dans l’Argenta Art District. Réception de la Promenade des Arts. L’exposition reste visible jusqu’au 9 février. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont de 9h à 18h du lundi au vendredi. L’entrée à la galerie et l’accueil sont gratuits ; tous les bénéfices du spectacle profitent à Potluck Food Rescue pour l’Arkansas. Appelez le (501) 687-1061 ou visitez NLRlibrary.org.

“The Golden Hour” et “The Transparent Speed ​​of Life” de Meikel Church ainsi que “Cash” et “The Couple” de Vincent Griffin seront exposés vendredi à la bibliothèque Argenta de North Little Rock. (Spécial au Democrat-Gazette)



Caricatures de Covarrubias

“Miguel Covarrubias: Caricaturiste,” Les caricatures de l’artiste mexicain Covarrubias (1904-57) qui “ont pris la mesure des hommes d’État, des célébrités et des voyous de l’époque” dans les années 1920 et 1930, selon un communiqué de presse, sont exposées jusqu’au 17 février à la Stevens Art Gallery à Université Harding, 915 E. Market Ave., Searcy. Les heures d’ouverture de la galerie sont de 8 h à 17 h en semaine. L’entrée est gratuite. L’exposition, qui fait partie de l’expérience 1924 de l’université, une série d’événements d’un an liés aux célébrations du centenaire de l’université, est réalisée en coopération avec le Centre de recherche en sciences humaines Harry Ransom de l’Université du Texas à Austin et Humanities Texas, une filiale du National Endowment for les Humanités.

“Helen Wills”,https://www.arkansasonline.com/news/2024/jan/17/entertainment-marine-expo-docks-at-little-rock/”Lightning Conductors” et “Radio Talent” de Miguel Covarrubias sont inclus dans une exposition à l’Université Harding. (Spécial au Democrat-Gazette/avec l’aimable autorisation de Humanities Texas)



MUSIQUE

Demi-finales de chanteur

Douze demi-finalistes lors de la première édition de l’Arkansas Symphony Orchestra Concours de chant Arkansas Talent s’affronteront pour voir qui passera au tour final, à 19 heures aujourd’hui au Ron Robinson Theatre, 100 River Market Ave., Little Rock. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 666-1761 ou visitez facebook.com/arkansassymphony ou arkansassymphony.org.

Un panel de juges célèbres – Kris Allen, vainqueur de la saison 8 d'”American Idol”, l’auteure-compositrice-interprète Bonnie Montgomery et le musicien de jazz Rodney Block, ainsi que le directeur musical d’ASO Geoffrey Robson – ont sélectionné le 12e demi-finaliste en novembre parmi un groupe de près de 100. auditeurs.

Les demi-finalistes interpréteront une chanson avec un petit groupe de musiciens d’ASO. Les juges sélectionneront six finalistes pour passer à une phase finale en mai, d’où émergeront deux gagnants qui collaboreront avec l’orchestre de plusieurs manières, notamment en tête d’affiche des concerts « Home for the Holidays » de décembre.

Les demi-finalistes :

◼️ Yni Yanina Bernalte, 13 ans, étudiante à Lisa Academy West Middle School

◼️ Caleb Conrad, 29 ans, avocat à Little Rock

◼️ Cyerra Clofer, 20 ans, étudiante à l’University of Arkansas-Pulaski Technical College Culinary Arts & Hospitality Management Institute

◼️ Kyndal Collins, 21 ans, étudiante en performance vocale, Université de l’Arkansas à Little Rock

◼️ Rachel Kamphausen, 32 ans, chanteuse/actrice, diplômée de l’UALR avec un diplôme d’interprétation vocale

◼️ Lauren Lasseigne, 15 ans, étudiante à l’Académie Mount St. Mary

◼️ Mallory Lafferty, 14 ans, étudiante à Pulaski Academy

◼️ Mya Little, 23 ans, étudiante à l’UALR

◼️ Erin Love, 31 ans, technicienne en comportement des enfants

◼️ Marcus Murphy, 52 ans, ingénieur biomédical à l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales

◼️ Kim Qualls, 39 ans, responsable du culte, South City Church (Maumelle)

◼️ Keegan Washington, 14 ans, étudiant à Little Rock Central High.

ETC.

La faune hivernale

Hobbs State Park, 20201 East Arkansas 12, Rogers, propose un événement d’une journée intitulé « Merveilles de la faune hivernale » 9h-15h samedi. Au programme : « Oiseaux et petit-déjeuner », de 9 h 00 à 10 h 45, avec des oiseaux chanteurs vivants capturés dans le parc, des collations pour le petit-déjeuner, du jus et du café ; « Oiseaux de proie vivants », de 11 h à midi ; programme du photographe animalier Mike Martin sur les pygargues à tête blanche (recommandé à partir de 8 ans), 13h-14h ; également de 13 h à 14 h, « Écureuils : amis de la forêt aux noisettes et avantages occupés », une randonnée d’un quart de mile avec un interprète du parc ; et une partie de « Arkansas Wildlife Jeopardy », de 14 h 15 à 15 h. L’entrée est gratuite. Appelez le (479) 789-5000.

Bourse de chanteur

Le conseil d’administration des Arkansas Chamber Singers propose un Bourse de 2 000 $ en musique vocale/chorale pour aider à encourager et à promouvoir l’éducation musicale dans l’État auprès d’un lycéen de l’Arkansas par le biais d’un processus d’audition compétitif. La date limite de candidature est le 1er avril ; les auditions et les entretiens auront lieu à 15 heures le 21 avril à l’église méthodiste unie St. James de Little Rock, 321 Pleasant Valley Drive. Les candidatures et plus d’informations, y compris les directives d’éligibilité, sont disponibles sur ar-chambersingers.org ou par courrier électronique à [email protected].

AUDITIONS

Essais de dîner-théâtre

Théâtre du dîner de Murry, 6323 Colonel Glenn Road, Little Rock, organise des auditions à 18h30 le 30 janvier pour « divers membres de la distribution âgés de 16 ans ou plus, de toutes ethnies, tailles et sexes », pour les émissions de 2024. Préparez une chanson et/ou un monologue familial d’une durée totale de 90 secondes ou moins. Les auditeurs doivent soit avoir ou être en quête d’un diplôme d’interprétation, soit avoir un crédit d’interprétation d’un théâtre professionnel ou communautaire. Les artistes doivent s’inscrire pour auditionner, aucune visite sans rendez-vous ne sera acceptée – envoyez un e-mail à [email protected]. Pour une liste complète des spectacles et des dates, visitez murrysdp.com.