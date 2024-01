DIVERTISSEMENT : L’UCA organise une tournée hommage à Whitney Houston | La Gazette démocrate de l’Arkansas

THÉÂTRE

Belinda Davids incarne la chanteuse titre, avec un groupe de cinq musiciens, deux choristes et quatre danseurs chorégraphiés, dans “Le plus grand amour de tous : un hommage à Whitney Houston”, sur scène à 19h30 jeudi au Reynolds Performance Hall de l’Université de Central Arkansas, 201 Donaghey Ave., Conway. Les billets coûtent entre 30 et 50 $, 10 $ pour les enfants et les étudiants. Appelez le (501) 450-3265 ou le (866) 810-0012 ou visitez uca.edu/reynolds.

Le « Yellowman » du week-end

Le Weekend Theatre, 1001 W. Seventh St. à Chester Street, Little Rock, poursuit sa série de “L’homme jaune” de Dael Orlandersmith, 19h30 du jeudi au samedi et 14h30 du dimanche au 4 février. Miki Gaynor incarne une femme noire qui rêve de vivre au-delà des limites de sa petite ville d’éducation du Sud et Dalton Carroll joue l’homme à la peau claire. avec qui son destin est tragiquement lié. Les billets coûtent 20 $, 18 $ pour les personnes âgées et les étudiants. Appelez le (501) 374-3761 ou visitez WeekendTheater.org.

Pine Bluff « Jardin secret »

Le Centre des arts et des sciences du sud-est de l’Arkansas, 701 S. Main St., Pine Bluff, met en scène “Le jardin secret,” adapté par Pamela Sterling du classique de Frances Hodgson Burnett, 19h30 aujourd’hui-samedi et 14h00 dimanche au Théâtre Catherine M. Bellamy du centre. Le sponsor est Relyance Bank. Les billets coûtent 18 $, 13 $ pour les personnes âgées et les membres du centre, 10 $ pour les étudiants. Appelez le (870) 536-3375 ou visitez tix.com/ticket-sales/asc701/4544.

Zoey Newcomb (à gauche) et Violet Myers se partagent le rôle de Mary Lennox dans « The Secret Garden » au Arts & Science Center for Southeast Arkansas à Pine Bluff. (Spécial au Democrat-Gazette)



Jonesboro « La toile de Charlotte »

Les étapes de la Fondation des Arts “Le Web de Charlotte”, adapté par Joseph Robinette de l’histoire d’EB White sur l’amitié entre un cochon nommé Wilbur et une petite araignée grise nommée Charlotte, 18h samedi et lundi, 14h dimanche au Forum Theatre, 115 E. Monroe Ave., Jonesboro. Les billets coûtent entre 16 $ et 18 $, entre 14 $ et 16 $ pour les enfants de 3 à 12 $, les personnes âgées, les étudiants militaires et de l’Université d’État de l’Arkansas, les professeurs et le personnel. Appelez le (870) 935-2726 ou visitez foajonesboro.org.

ART

Des photos « naturelles »

“Par l’homme – dans la nature ; une étude photographique d’objets fabriqués par l’homme dans leur environnement naturel”, photographies en gros caractères de Paul Caldwell, ouvre ses portes le vendredi de 18h à 20h à la Cantrell Gallery, 8208 Cantrell Road, Little Rock. La réception marque également le coup d’envoi du 54e anniversaire de la galerie. L’exposition est ouverte jusqu’au 20 avril. Les heures d’ouverture de la galerie sont de 10 h à 17 h du lundi au samedi. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 224-1335 ou visitez cantrellgallery.com.

“Maison penchée et peupliers”,https://www.arkansasonline.com/news/2024/jan/24/entertainment-uca-hosts-touring-tribute-to/”Old grange Hwy 43 No. 1″ et “Milky Way at Ft. Douglas” de Paul Caldwell font partie d’une exposition qui s’ouvre vendredi à la Cantrell Gallery de Little Rock. (Spécial au Democrat-Gazette)



Expositions de l’État de l’Arkansas

Deux expositions s’ouvrent avec une réception à 17 heures au Bradbury Art Museum, au Fowler Center de l’Arkansas State University, 201 Olympic Drive, Jonesboro :

◼️ La 28e exposition nationale de petits tirages Delta, 65 pièces de graveurs contemporains de tout le pays et du monde. Le maître graveur Evan Lindquist, décédé le 18 décembre, a conçu l’exposition inaugurale en 1996 comme une ressource permettant aux étudiants et aux instructeurs en gravure de l’ASU de visualiser et d’évaluer les normes contemporaines de la gravure.

◼️ “Portraits urbains rétro”, tirages en taille-douce en couleur de Yuji Hiratsuka, juré de l’exposition des petits tirages de cette année, originaire du Japon et actuellement basé dans l’Oregon. Il a remporté un prix d’achat lors de l’exposition de la première année et son travail fait partie de l’exposition presque chaque année depuis. L’exposition comprend des gravures réalisées par Hiratsuka sur trois décennies, dont quatre provenant de la collection permanente de l’université.

Les deux expositions restent visibles jusqu’au 28 février ; les heures d’ouverture de la galerie sont de midi à 17 heures du mardi au samedi. L’entrée est gratuite. Appelez le (870) 972-3687.

“Smoked” de Yuji Hiratsuka est exposé jusqu’au 28 février à l’Arkansas State University à Jonesboro. (Spécial au Democrat-Gazette)



ETC.

Big Buck Classique

La 34e Relyance Bank Arkansas Big Buck Classic, présenté comme le plus grand salon de plein air et de chasse de ce type dans le Mid-South, se concentre sur des expositions d’animaux vivants, des peuplements d’arbres, des VTT, des UTV, des pourvoiries, des vêtements, des bateaux, du matériel de pêche, des démonstrations et des activités de plein air, de 13 h à 20 h. Vendredi, de 9 h à 20 h Samedi, de 10 h à 18 h Dimanche au parc des expositions de l’État de l’Arkansas, 2600 Howard St., Little Rock. La zone pour enfants de la THACHA Hunting Gear Arkansas Game and Fish Foundation comprend un étang à truites, un spectacle pour enfants Bwana Jim, un tir au ballon volant et un tir au BB. Il y aura plus de 10 000 $ en prix de présence, dont 1 000 $ de la Relyance Bank, un permis de chasse à vie, un fusil Browning et une carte-cadeau de 1 000 $ du Hunters Refuge. L’entrée est de 15 $, 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Visitez bigbuckclassic.com.

Nuit des brûlures à Lyon

Le Collège de Lyon tiendra sa conférence annuelle Brûle la nuit — comprenant un dîner composé de plats et de boissons écossaises, une dégustation de whisky écossais, une lecture de poésie de Burns, de la danse country écossaise et de la musique du Lyon College Pipe Band — samedi dans le nouveau centre de loisirs Garner du gymnase Becknell à Lyon, 2300 Highland Route, Batesville. Une réception à 18 heures précède le dîner et le programme de 19 heures. C’est une collecte de fonds pour les bourses d’études ; les billets coûtent 35 $ par personne, 250 $ pour une table de huit personnes. Visitez lyon.edu/burnsnight, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le (870) 307-7362.

Le Lyon College Pipe Band se produit lors de la célébration de la Burns Night 2023 au Lyon College. (Spécial au Democrat-Gazette)



AUDITIONS

« Matilda » à Pine Bluff

Le Centre des arts et des sciences du sud-est de l’Arkansas, 701 S. Main St., Pine Bluff, organisera des auditions, ouvertes aux artistes de 8 ans et plus, pour “Matilda : la comédie musicale” (musique et paroles de Tim Minchin; livre de Dennis Kelly), sur rendez-vous, de 18 h à 21 h le 23 février et de 14 h 30 à 19 h le 25 février au théâtre Catherine M. Bellamy du centre. Les auditeurs doivent préparer 32 mesures (ou une minute) d’une chanson mettant en valeur les capacités vocales du spectacle ou dans le style du spectacle (veuillez prendre un appareil audio pour le connecter au haut-parleur) ; les auditions comprendront également des lectures du scénario et un combo de danse (une vidéo, accompagnée d’une description des personnages, des « côtés » du scénario et d’un formulaire d’inscription, est disponible sur artx3.org/auditions).

De plus, le centre propose un atelier de préparation aux auditions, de 11 h à 15 h, le 17 février, pour les artistes de 18 ans ou moins. La participation n’est pas obligatoire pour passer une audition mais elle est fortement encouragée. Inscrivez-vous à l’atelier séparément du rendez-vous pour l’audition.

La réalisatrice est Bethany Gere, sous la direction musicale de John Alec Briggs et la chorégraphie de Grace McKissic. Les dates de production sont du 19 au 21 juillet et du 26 au 28 juillet. Pour plus d’informations, appelez le (870) 536-3375 ou envoyez un e-mail à [email protected].