DIVERTISSEMENT : Le cirque visite Argenta ; les vétérans raconteront des histoires de service au représentant

AMUSANT

Allez voir le Le cirque d’hiver de Piccolo Zoppé, aujourd’hui-nov. 19 sous une tente à chapiteau dans le parking de l’avenue Bishop Lindsey et de la rue Magnolia (derrière la grange du tramway Rock Region Metro) à North Little Rock. L’horaire des représentations : 18h aujourd’hui ; 19h30 vendredi et 17 novembre ; 16h30 et 19h30 samedi et 18 novembre ; 14h et 17h30 dimanche et 19 novembre ; et 18h30 du lundi au nov. 16. Le sponsor est North Little Rock Tourism. Les billets coûtent entre 15 et 100 $ ; visitez secure.piccolozoppe.com.

Le Cirque d’hiver Piccolo Zoppés se produit sous chapiteau aujourd’hui en novembre. 19 à Bishop Lindsey Avenue et Magnolia Street à North Little Rock. (Spécial au Democrat-Gazette)



THÉÂTRE

« Histoires de service »

Les anciens combattants qui ont servi en Afghanistan, en Irak et pendant la guerre froide raconteront leurs histoires d’honneur, d’intégrité et de courage personnel dans “La brèche : histoires de service”, un partenariat entre le Riverside Actors Theatre et l’Arkansas Repertory Theatre, samedi à 14 heures au Rep, 601 Main St., Little Rock. “The Breach” contient un langage réservé aux adultes et des images graphiques limitées et est recommandé à un public adulte. L’entrée se fait par billet gratuit ; réservez des places sur therep.org/the-breach-event. Les dons seront acceptés ; ceux qui font un don de 50 $ ou plus peuvent assister à un repas spécial après la représentation et à une conversation avec le général américain à la retraite Wesley Clark ; sa femme, Gert Clark; et d’autres invités spéciaux.

Crime de la vie ferroviaire

Le département de théâtre de l’Université de Central Arkansas met en scène “Meurtre à l’Orient Express”, Adaptation de Ken Ludwig du roman d’Agatha Christie, 19h30 vendredi et 16-17 novembre et 14h samedi et 18 novembre au James M. Bridges Black Box Theatre, Windgate Center for the Fine and Performing Arts, 2150 Bruce St. … sur Donaghey Avenue, Conway. L’émission comprend du contenu réservé aux adultes, un langage doux pour adultes, de multiples coups de feu, du brouillard et de la brume. Les billets coûtent 10 $, gratuits pour les étudiants, les professeurs et le personnel de l’UCA ; appelez le (501) 450-3265 ou le (866) 810-0012 ou visitez web.ovationtix.com/trs/dept/2176.

« Pas de bruit » à l’ASU

Scènes du théâtre de l’Université d’État de l’Arkansas “Bruits coupés” par Michael Frayn, 19h30 vendredi-samedi et 17-18 novembre au Simpson Theatre du Fowler Center de l’université, 201 Olympic Drive, Jonesboro. Les billets coûtent entre 10 et 15 $. Appelez le (870) 972-2781 ou visitez astate.edu/tickets.

MUSIQUE

Festival du pâturin

Les trois jours Festival Bluegrass d’automne de Mountain View au parc d’État Ozark Folk Center, 1302 Park Ave., Mountain View, débute aujourd’hui avec un spectacle traditionnel entièrement gospel à 18 heures avec des performances des Finley River Boys, The Churchmen, Kurt et Andrea Stephenson, Eddie Sanders and the Lonesome Bande fluviale.

Une matinée du vendredi s’ouvre avec un spectacle de danse de Simply Southern Cloggers, de 11 h 45 à midi, suivi de performances de Sanders, Finley River Boys, Lonesome River Band, Volume Five et Tina Adair. Les cloggers donneront le coup d’envoi de la programmation du vendredi soir à 17h45, suivis par les Finley River Boys, Sanders, Volume Five, Adair et le Lonesome River Band.

Une matinée du samedi commence à midi avec le Roving Gambler Band suivi de Fast Track, Volume Five, Unspoken Tradition et Authentic Unlimited. Le spectacle du samedi soir commence à 17h45 avec un set de 15 minutes du Music Roots Ensemble de Mountain View, suivi des performances du Roving Gambler Band, Unspoken Tradition, Fast Track, Volume Five et Authentic Unlimited.

L’hôte est la Mountain View Bluegrass Association Inc. à but non lucratif, qui soutient le programme Music Roots, qui enseigne les instruments à cordes traditionnels aux jeunes de la région de Mountain View. Les billets coûtent entre 20 $ et 25 $ aujourd’hui, entre 25 $ et 35 $ du vendredi au samedi. Visitez mountainview-bluegrass.com.

Récital d’orgue

L’organiste italien Alessandro Bianchi donnera un récital à 19h30 vendredi à l’église épiscopale du Christ, 509 Scott St., Little Rock. Le programme comprend une Sonate pour orgue de Frigyes Hidas ; le mouvement « Allegro vivace » de la Symphonie V de Charles Marie Widor ; « Béatitude », tirée des « Scènes de la vie de saint François » de Marco Enrico Bossi ; “Tu es Petra” (d’après “Esquisses Byzantins”) d’Henry Mulet ; “Zéphyrs” de Marcel Dupré; et “Tuba Tune” de Reginald Porter Brown. L’entrée est gratuite; les dons pour soutenir les frais du concert seront acceptés. Les sponsors sont Arts@Christ Church et le chapitre central de l’Arkansas de l’American Guild of Organists. Appelez le (501) 375-2342.

Bianchi discutera également des orgues italiennes et de la littérature pour orgue du XVIe au XIXe siècle et en présentera des exemples lors d’une masterclass gratuite à l’église à 10 heures samedi.

Ensemble de flûtes assemblé

L’Alchemia Flute Ensemble offrira un programme intitulé “La sainteté de la lumière” pour la réunion mensuelle de la Little Rock Musical Coterie, dimanche à 15 heures, à l’église méthodiste unie Trinity, 1101 N. Mississippi St., Little Rock. Le programme comprend des pièces intitulées “Dawn Carol”,https://www.nwaonline.com/news/2023/nov/08/entertainment-circus-visits-argenta-vets-to-tell/”Paths of Deeper Gold”,https https://www.nwaonline.com/news/2023/nov/08/entertainment-circus-visits-argenta-vets-to-tell/”Prière de Saint Grégoire”,https://www.nwaonline.com/news /2023/nov/08/entertainment-circus-visits-argenta-vets-to-tell/”Flûtes celtiques à minuit”,https://www.nwaonline.com/news/2023/nov/08/entertainment-circus- visites-argenta-vétérans-à-dire/”North Star” et “Umoja”. Les chefs d’orchestre sont Lisa Doss, Susan Antonetti, Tish Davenport et Brianne Little. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 922-6418.

Apprécier les anciens combattants

Le Bug Shuffle String Band titre une Concevoir d’appréciation des anciens combattantsrt, 18 heures vendredi au Veteran Memorial Building, 112 N. Main St., DeWitt. L’entrée, le pop-corn, les biscuits et les boissons sont gratuits ; les places sont limitées. Stone Bank est le sponsor ; les co-sponsors sont l’American Legion Post 158 ​​et l’American Legion Auxiliary Unit 158. Le groupe comprend Dave Smith au chant/banjo et au violon (Smith anime également le programme de radio/podcast syndiqué basé à Mountain View “Ozark Highlands Radio”) avec Scott, Shay et Rebecca Pool (mari, femme et fille) respectivement à la guitare, au banjo et au violon.

Le Bug Shuffle String Band – (y compris, de gauche à droite) Scott Pool, Shay Pool et Dave Smith – est en tête d’affiche d’un concert d’appréciation des anciens combattants vendredi à DeWitt. (Spécial au Democrat-Gazette)



Concert de Big Bandt

Big Band du village de sources chaudes présente “un large mélange de standards, pop, latin et rock dans ce style classique du Big Band”, avec les chanteurs Maureen Morgan et Jamie Stewart, pour “Sunday Styles in Jazz”, de 16h à 18h dimanche au Central Theatre, 1008 Central Ave. ., Sources chaudes. Les billets coûtent 15 $. Visitez tinyurl.com/psrxwba5.

ART

Art « atmosphérique »

“Atmosphère,” Les peintures et dessins récents de Kae Barron, avec ce que l’artiste décrit comme « une qualité maussade ou « atmosphérique », seront exposés lors d’une réception vendredi de 18h à 20h à la Cantrell Gallery, 8208 Cantrell Road, Little Rock. L’exposition reste visible jusqu’au 20 janvier. Les heures d’ouverture de la galerie sont de 10 h à 17 h du lundi au samedi ou sur rendez-vous ; la galerie prendra une pause hivernale, du 24 décembre au janv. 1. Appelez le (501) 224-1335 ou visitez cantrellgallery.com.

“Blooming”, https://www.nwaonline.com/news/2023/nov/08/entertainment-circus-visits-argenta-vets-to-tell/”East Little Rock Night”, https://www.nwaonline .com/news/2023/nov/08/entertainment-circus-visits-argenta-vets-to-tell/”Flows”,https://www.nwaonline.com/news/2023/nov/08/entertainment-circus -visites-argenta-vets-to-tell/”Fox in Cosmos” et “Ghost Bird” de Kae Barron seront exposés vendredi à la Cantrell Gallery de Little Rock. (Spécial au Democrat-Gazette)



Photos de la Maison Blanche

“Pete Souza : deux présidents, un photographe” 56 des photographies de Souza des présidents Ronald Reagan et Barack Obama seront exposées aujourd’hui lors d’une réception de 12h30 à 14h30 dans le hall du Centre des sciences humaines et des arts, au Collège technique de l’Université de l’Arkansas-Pulaski, 3000 W. Route panoramique, North Little Rock. L’exposition itinérante, organisée par art2art Circulated Exhibitions, se tiendra dans la galerie Windgate du centre, de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi jusqu’au 22 décembre. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 812-2831 ou envoyez un courriel [email protected].

Souza, photographe officiel en chef des deux présidents à la Maison Blanche, est actuellement photographe indépendant dans la région de Washington et professeur émérite de communication visuelle à l’Université de l’Ohio. Son livre le plus récent est « Obama : An Intimate Portrait ».

DANSE

Casse-Noisette de Jonesboro

La Fondation des Arts de Jonesboro présente le ballet « Casse-Noisette » de Peter Tchaïkovski, à 18 heures aujourd’hui, samedi et lundi ; 19h30 vendredi; et 14 heures dimanche au Forum Theatre, 115 E. Monroe Ave., Jonesboro. Les billets coûtent entre 19 et 21 $ ; 17 $ à 19 $ pour les enfants de 3 à 12 ans, les personnes âgées de 65 ans ou plus et les étudiants, le personnel et les professeurs des militaires et de l’Arkansas State University. Le spectacle de samedi est « payez ce que vous pouvez ». Appelez le (870) 935-2726 ou visitez foajonesboro.org.

COMÉDIE

‘Sommes-nous déjà là?’

Le comédien Jeff Allen partage son parcours pour vaincre l’alcoolisme et le désespoir jusqu’à trouver la joie dans sa vie et sa relation avec Dieu dans son « Are We There Yet ? » une tournée comique l’amène en Arkansas, à 19h30 samedi au Woodlands Auditorium, 1101 DeSoto Blvd., Hot Springs Village. Les billets coûtent 39,95 $ ; visitez hotspringsvillage.thundertix.com/events/213999.

ETC .

Spectacle de talents-bénéfice

La Lupus Foundation of Arkansas Inc. organise son congrès annuel Spectacle de talents à l’échelle de l’État, 15 heures samedi à l’Auditorium du Little Rock Southwest High School, 9715 Mabelvale Pike, Mabelvale. La première place rapporte 1 000 $, la deuxième place étant de 500 $ et la troisième place de 200 $. De la nourriture sera disponible à la vente. Ashlei King, présentatrice de « Good Day Arkansas » sur KLRT-TV, Channel 16, animatrice ; Le maire de Little Rock, Frank Scott Jr., fera une apparition spéciale. Les artistes invités incluent la gagnante 2022 Courtney Briggs-Smith et le fondateur du spectacle de talents David Ashley. Les billets coûtent 25 $ à l’avance, 30 $ à la porte. Visitez lupusarktalentshow.com.

Poète en visite

Poète Kyle “Guante” Tran Myhre lira et discutera de son travail à 19h30 aujourd’hui au Reves Recital Hall du Hendrix College, 1600 Washington Ave., Conway. Une réception et une séance de dédicaces suivront dans la galerie Trieschmann située à proximité. WordsWorth Books de Little Rock vend des exemplaires de l’œuvre de Tran Myhre….