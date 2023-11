Divertissement hérité | célèbre une année marquante

Divertissement hérité, une entreprise leader en matière de conception de parcs à thème et de centres de villégiaturea réfléchi sur une année marquante et partagé les détails des ouvertures majeures à venir, avant sa participation à l’IAAPA Expo 2023 à Orlando.

2023 a été une année importante pour l’entreprise en raison de ses nouvelles ouvertures de projets, ainsi que du large éventail et de la portée des projets dans son pipeline.

Des lancements importants

2023 a été une année exceptionnelle pour les projets de parcs à thème, d’aquarium et de commerces de détail du cabinet, notamment avec le lancement du Vaisseau spatial Chimelong à Zhuhai, en Chine. Lors de ses débuts, cette installation massive a captivé l’attention du monde entier, le journal britannique The Sun la décrivant comme « une expérience hors du commun ».

Le parc s’est cassé sept records du monde Guinness, y compris le plus grand parc à thème couvert du monde et le plus grand aquarium du monde. L’attraction couvre plus de 4 000 000 de pieds carrés d’espace clos et comprend la plus grande attraction de simulation au monde avec 304 sièges sur une seule base de mouvement.

Legacy a révélé son projet de « révolutionner le commerce de détail » avec son programme Destination Dining en 2021, et la première de ces entreprises a ouvert ses portes avec un grand succès en juin 2023. BATAVIA au PIK est un centre commercial pionnier de « ville flottante » avec plus de 50 points de vente au détail et de restauration surplombant une crique naturelle de la mer de Java, et est devenu « la destination préférée des habitants de Jakarta », selon NowJakarta. Le Jakarta Post a salué le nouveau concept développé par l’ASG indonésien, le qualifiant de « leur dernier chef-d’œuvre ».

Croissance en Asie

Legacy est un leader du marché en Asie, où il a déjà lancé des projets pour des acteurs importants du secteur tels que Lotte, Chimelong, Haichang et Vinpearl. En 2023, deux parcs entièrement nouveaux seront développés avec Vinpearl, ainsi que des mégaprojets à différents stades de développement sur des sites en Chine, en Corée du Sud et en Indonésie.

De plus, Legacy a lancé sa stratégie de croissance en Arabie Saoudite, où elle collabore actuellement avec les principaux développeurs du pays sur un certain nombre d’attractions de divertissement innovantes.

L’annonce la plus importante de l’année en matière d’héritage a été faite en juillet à Tachkent, en Ouzbékistan. Éric Carnageydirecteur général de Legacy, a représenté l’entreprise lors d’une cérémonie de signature qui a marqué l’accord sur un accord majeur pour planifier et construire un tout nouveau complexe aquatique. Le parc mettra en valeur la culture régionale d’une manière jamais vue auparavant. Le projet est désormais en phase de conception et la construction devrait démarrer début 2024.

Acclamé par la critique

Novembre marque le cinquième anniversaire de l’ouverture du Shanghai Haichang Ocean Park. Depuis lors, l’attraction de 730 millions de dollars a reçu plus de 3 millions de visiteurs par an, consolidant ainsi son statut et la plaçant parmi les rangs de Shanghai Disneyland, situé à proximité.

En outre, Lotte World Aventure Busan a été choisi par CNN comme l’un des « 8 meilleurs nouveaux parcs à thème » au monde, tandis que l’aquarium Vinpearl SeaShell au Vietnam a été classé « Meilleur aquarium du monde » par Attractions 360°.

Carnagey a également été récemment nommé dans la liste Blooloop 50 des principaux influenceurs de l’industrie, qui comprend des talents de Disney, Universal, Merlin et d’autres sociétés. Cette distinction souligne non seulement le développement continu de Legacy, mais également des succès à plus petite échelle, comme le nombre exemplaire de 17 000 000 d’impressions organiques sur les réseaux sociaux cette année jusqu’à présent.