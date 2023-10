Découvrez un nouveau monde impressionnant de visualisation immersive, de multitâche sans tracas et de connectivité transparente de l’écosystème.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa nouvelle série Galaxy Tab A9, offrant les superbes expériences de tablette Samsung Galaxy à un excellent rapport qualité-prix. Disponible en deux tailles, la série combine une vidéo et un audio immersifs avec une connectivité ultra-rapide, répondant ainsi aux besoins quotidiens de divertissement et de productivité dans un boîtier portable. La Galaxy Tab A9 et la Galaxy Tab A9+ illustrent l’écosystème connecté Galaxy, offrant une expérience continue sur plusieurs appareils, ainsi que des moyens innovants pour les utilisateurs et leurs proches de naviguer en toute sécurité dans le domaine numérique.

« Nous pensons que tout le monde mérite l’opportunité de découvrir les dernières innovations en matière de technologie des tablettes », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience de Samsung Electronics. « Avec la dernière version de la série Galaxy Tab A, nous permettons à tous de profiter plus facilement que jamais d’un divertissement de qualité et d’un multitâche productif dans l’ensemble de l’écosystème Galaxy. »

Conçu pour le pur plaisir visuel

Les Galaxy Tab A9 et A9+ offrent les écrans les plus grands de toutes les tablettes de la série Galaxy A à ce jour, avec des écrans de 8,7 et 11 pouces,1 respectivement, qui plongent les utilisateurs dans leurs films, émissions ou jeux préférés.

Les utilisateurs de la Galaxy Tab A9+ peuvent se perdre dans des expériences cinématographiques, grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz (pour des jeux ou un défilement sans décalage) et profiter d’un son immersif avec des haut-parleurs Quad, alimentés par Dolby Atmos. Avec une connectivité 5G ultra-rapide,2 vous n’avez pas à vous soucier d’une diffusion interrompue lorsque vous êtes en déplacement. La Galaxy Tab A9 est dotée de deux haut-parleurs et d’une connectivité LTE. Les deux tablettes présentent un design élégant et monocoque avec une coque arrière à texture douce, ce qui les rend faciles à manipuler.

Des performances impressionnantes

Les Galaxy Tab A9 et A9+ offrent des performances et une vitesse exceptionnelles qui permettent aux utilisateurs d’en faire plus. Avec la plus grande mémoire et le plus grand stockage disponibles sur une série Galaxy Tab A, vous disposez de suffisamment d’espace pour stocker et sauvegarder des documents, des sources d’inspiration et bien plus encore.

Conçue pour améliorer la productivité et la capacité d’apprentissage, la Galaxy Tab A9+ apporte le multitâche au niveau PC à la tablette avec Samsung DeX et la fenêtre multiactive permet jusqu’à trois écrans partagés.3 pour maximiser la capacité de faire plus à la fois. Les utilisateurs de la série Galaxy Tab A peuvent désormais enregistrer leur écran avec Screen Recorder,4 il est donc facile de se référer ultérieurement à des informations ou à une inspiration.

Votre galaxie, à votre façon

La série Galaxy Tab A permet une connectivité transparente entre les appareils Samsung Galaxy, afin que les utilisateurs puissent facilement déplacer du contenu entre les écrans mobiles, tablettes et téléviseurs. Partage rapide5 simplifie le partage de fichiers sans nécessiter de couplage d’appareils, afin que les utilisateurs puissent envoyer leur contenu préféré entre appareils.

La nouvelle série Galaxy Tab A garantit également que les données sont sécurisées par Samsung Knox, la plate-forme de sécurité multicouche primée de Samsung. Le tableau de bord de sécurité et de confidentialité permet aux utilisateurs de voir et de contrôler facilement ce qui arrive à leurs données. Avec Private Share, le contenu est crypté avant d’être partagé. L’expéditeur peut définir des autorisations d’accès, des dates d’expiration et bien plus encore pour avoir une tranquillité d’esprit supplémentaire lors de l’envoi d’informations sensibles. Et grâce au Wi-Fi sécurisé, les utilisateurs peuvent emporter leur Galaxy Tab A9 ou A9+ avec eux sans se soucier des réseaux Internet partagés à risque. Le trafic Internet est crypté et les applications de suivi sont bloquées afin que la navigation soit privée et sécurisée.

Les tablettes sont devenues une source essentielle de divertissement et d’apprentissage pour les enfants, et Samsung Kids aide les enfants à naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Grâce à un processus de configuration simple, les parents et les tuteurs peuvent surveiller et contrôler les activités numériques des enfants, accéder aux paramètres, créer des profils d’enfants, définir les heures de jeu et surveiller le contenu que les enfants consomment. De plus, la fonction « Edutainment » de Samsung Galaxy propose du contenu amusant et engageant sur l’appareil.

Disponibilité

La série Galaxy Tab A9 sera disponible à partir du 23 octobre, en commençant par certains marchés. La série se décline en trois couleurs raffinées6: Graphite, Argent et Marine.

Galaxy Tab A9 / A9+ Galaxy Tab A9 Galaxy Tab A9+ Afficher 8,7 pouces, ACL Jusqu’à 60 Hz 11,0 pouces, ACL Jusqu’à 90 Hz * Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et du trou pour la caméra. Dimensions et poids 124,7 x 211,0 x 8,0 mm, 332 g (Wi-Fi), 333 g (LTE) 168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 480 g (Wi-Fi), 491 g (5G) Caméra Caméra arrière de 8 MP Caméra frontale 2 MP Caméra arrière de 8 MP Caméra frontale de 5 MP PA Processeur Octa-Core Mémoire & Stockage 4 Go + 64 Go 8 Go + 128 Go 4 Go + 64 Go 8 Go + 128 Go Carte Micro SD jusqu’à 1 To *La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés. **L’option de mémoire peut varier selon le marché. ***Carte Micro SD vendue séparément. Batterie 5 100 mAh 7 040 mAh *Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des modèles d’utilisation et d’autres facteurs. **Charge filaire compatible avec QC2.0 et AFC. ***Adaptateur secteur 15 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. Système d’exploitation Android 13 Réseau et connectivité 4G LTE, 5G*, Wi-Fi 5 Bluetooth® version 5.3 Bluetooth® version 5.1 *Connectivité 5G prise en charge sur la Galaxy Tab A9+ uniquement. **Nécessite une connexion 5G optimale. Les services 5G ne sont pris en charge que dans les emplacements compatibles avec le réseau 5G. La vitesse réelle peut varier en fonction du pays, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. Son Dolby Atmos® Sécurité Samsung Knox Accessoires Couverture de livre, couverture de livre clavier mince *Les accessoires sont disponibles à l’achat séparément. La disponibilité des étuis tiers peut varier selon le marché, l’opérateur et le détaillant. ** Book Cover Keyboard Slim sera bientôt disponible et ne sera pris en charge que pour l’onglet A9+.

1 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran de la Galaxy Tab A9 est de 8,7 pouces dans le rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La taille de l’écran de la Galaxy Tab A9+ est de 11,0″ dans le rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis.

2 Connectivité 5G prise en charge sur la Galaxy Tab A9+ uniquement. Nécessite une connexion 5G optimale. Les services 5G ne sont pris en charge que dans les emplacements compatibles avec le réseau 5G. La vitesse réelle peut varier en fonction du pays, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur.

3 Jusqu’à deux applications peuvent être affichées simultanément sur la Galaxy Tab A9. Jusqu’à trois applications peuvent être affichées simultanément sur la Galaxy Tab A9+.

4 La fonctionnalité Screen Recorder est disponible sur les tablettes avec One UI 2 ou version ultérieure. Tous les écrans ou applications n’autorisent pas les enregistrements ou les captures d’écran en raison de restrictions telles que les droits d’auteur. La fonctionnalité n’est pas disponible lorsque vous utilisez la mise en miroir d’écran en même temps.

5 Disponible sur Galaxy mobile/Tab avec One UI 2.1 ou versions ultérieures installées, ainsi que sur la série Galaxy Book publiée à partir de 2020. Nécessite les mises à jour de l’application Quick Share, Quick Share Connectivity et Quick Share Agent. Une connexion Bluetooth Low Energy et Wi-Fi est requise pour l’utilisation de Quick Share. Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge Quick Share.

6 La disponibilité des couleurs peut varier selon le pays ou l’opérateur.