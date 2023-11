Divertissement dans la région – Times News Online

Michelle Rider et sa marque de comédie sudiste figureront parmi les moments forts du divertissement dans les lieux locaux et régionaux au cours des deux prochaines semaines.

Rider, alias « Shelly Belly », se produira au Mauch Chunk Opera House, qui accueillera également plusieurs spectacles hommage et le Harvest Jam annuel. Penn’s Peak, quant à lui, proposera également des spectacles hommage, ainsi que Nick Carter des Backstreet Boys.

Noël arrive tôt alors que le Trans-Siberian Orchestra amène « Les fantômes du réveillon de Noël » au PPL Center d’Allentown. Ce dernier accueillera également des représentations de « Jurassic World Live ».

LE PIC DE PENN

325, chemin Maury, Jim Thorpe

866-605-7325, pennspeak.com

• Nick Carter, 20h le 16 novembre. Né à Jamestown, New York, le membre des Backstreet Boys a sorti 10 albums studio avec le groupe et trois sets en solo. Formé en 1993, les singles à succès des Backstreet Boys incluent «Everybody (Backstreet’s Back)» et «I Want It That Way». La chanteuse Carly Waddell, candidate à la franchise « The Bachelor » d’ABC, se produira également.

• Land of Ozz, 19h30 le 17 novembre. Le groupe, un hommage au rockeur Ozzy Osbourne, comprend le leader Stephen J. Desko. Mystery City, un groupe de reprises rock composé de membres du comté de Carbon et de la région du nord-est de la Pennsylvanie, se produira également.

• Hollywood Nights, 20 h le 18 novembre. Le groupe du New Jersey rend hommage au groupe rock Bob Seger et au Silver Bullet Band.

• Dark Star Orchestra, 20h le 22 novembre. Formé à Chicago en 1997, le groupe hommage aux Grateful Dead a présenté des performances invitées des membres originaux des Dead. DSO accueille les festivals de musique Dark Star Jubilee et Jam in the Sand, organisés respectivement dans l’Ohio et en Jamaïque.

OPÉRA MAUCH CHUNK

14 W. Broadway, Jim Thorpe

570-325-0249, mcohjt.com

• Rubix Kube, 20h le 10 novembre. Le groupe new-yorkais interprète de la musique des années 1980.

• The Band « The Band » : The Last Waltz Celebration, à 20 h le 11 novembre. Le groupe revisite le dernier spectacle de The Band, tenu le jour de Thanksgiving 1976 au Winterland Ballroom de San Francisco.

• « Shelly Belly » Michelle Rider, 20 h 30 le 17 novembre. Rider, originaire de Pacolet, en Caroline du Sud, a attiré l’attention avec les sketches en ligne « Shelly Belly Comedy ». En 2021, le comédien est apparu dans la troisième saison de la série télé-réalité Netflix « The Circle ».

• Craig Thatcher Band, 20 h, le 18 novembre. Le groupe, mêlant standards de rock et de blues classiques à des airs originaux, présentera sa rétrospective Eric Clapton.

• Truth, 18h le 19 novembre. Le groupe rend hommage au jazz-rock-fusion du regretté guitariste anglais Jeff Beck. Truth tire son nom du premier album solo de Beck de 1968.

• Harvest Jam, 19 h, le 22 novembre. Free Range Folk, un groupe de dirt rock originaire de Jim Thorpe, et le trio Hex Highway Blues Band se produiront.

CENTRE PPL

701, rue Hamilton, Allentown

610-224-4625, pplcenter.com

• « Jurassic World Live », à plusieurs reprises, les 17, 18 et 19 novembre. Dans les jungles d’Isla Nublar, des scientifiques s’efforcent de déjouer un plan corrompu et de sauver un dinosaure d’un destin terrible.

• Trans-Siberian Orchestra, 19h le 22 novembre. Formé à Tampa, en Floride, la trilogie d’albums de vacances du groupe de rock progressif comprend “Christmas Eve and Other Stories” de 1996, “The Christmas Attic” de 1998 et “The Lost Christmas Eve” de 2004. .»

CENTRE D’ÉVÉNEMENTS DE WIND CREEK

77, boulevard Wind Creek, Bethléem

610-297-7414, windcreekeventcenter.com

• Chicago, 20 h, le 11 novembre. Formé en 1967, le groupe de rock comprend les membres originaux Robert Lamm, Lee Loughnane et James Pankow. Chicago, avec 38 albums studio à son actif, a enregistré des succès tels que « 25 or 6 to 4 », « Saturday in the Park » et « Make Me Smile ».

• Almost Dead de Joe Russo, 20h le 16 novembre. Formé en 2013 à Brooklyn, New York, le groupe de rock interprète la musique de Grateful Dead.

• Foreigner, 20 h, les 17 et 18 novembre. Le groupe de rock, formé en 1976 à New York, comprend le membre original Mick Jones. Foreigner a sorti neuf albums studio, marquant des succès tels que « Feels Like The First Time » et « I Want To Know What Love Is ».

CAFÉ MUSIKFEST

101 Founders Way, Bethléem

610-332-3378, steelstacks.org

• The Artimus Pyle Band, à 19 h 30 le 10 novembre. Le groupe interprète la musique de Lynyrd Skynyrd. Pyle était membre de Skynyrd dans les années 1970 puis de 1987 à 1991.

• Boat House Row, 19h30 le 11 novembre. Le groupe interprète du « yacht rock », une marque raffinée de soft rock émanant du sud de la Californie entre 1976 et 1984.

• The Ledbetters et Superunknown, 19h30 le 17 novembre. The Ledbetters rend hommage au groupe de rock Pearl Jam, tandis que Superunknown rend hommage au regretté rocker Chris Cornell.

• The Aardvarks, 19h30 le 18 novembre. Le groupe de reprises rock est originaire de Lehigh Valley.

• Lehigh Valley Turkey Jam, 19 h 30, le 22 novembre. Kirk Griffiths et Tyler Rothrock animeront l’événement, qui comprendra un cocktail de jazz et plusieurs performances musicales.

THÉÂTRE D’ÉTAT

453, rue Northampton, Easton

800-999-7828, statetheatre.org

• « Cendrillon », à 14 heures le 11 novembre. Le Théâtre national du ballet d’Ukraine présentera une représentation en deux actes de « Cendrillon », sur la musique de Sergueï Prokofiev.

• Cat Country 96 Jingle Jam, 19h30 le 16 novembre. L’événement mettra en vedette des performances de Dillon Carmichael, Tigirlily Gold, Drew Baldridge, Dalton Dover et MaRynn Taylor.

• The Doo Wop Project, 19 h le 18 novembre. Le spectacle, mettant en vedette des stars de Broadway, comprend des interprétations de classiques du doo wop et des versions « doo-wopifiées » de succès plus contemporains.

THÉÂTRE SHERMAN

524, rue Main, Stroudsburg

570-420-2808, shermantheater.com

• Monsters of Metal, 20 h le 11 novembre. La programmation comprend Penntera, Show No Mercy et Ashes of the Priest, interprétant respectivement la musique de Pantera, Slayer et Lamb of God.

• Lil Tecca, 20h le 12 novembre. Né dans le Queens, New York, les singles à succès du rappeur incluent « Ransom » et « 500lbs ». Lil Tecca a sorti son troisième album studio « Tec » en septembre.

• Stayin’ Alive, 20 h, le 17 novembre. Le groupe canadien interprète la musique des Bee Gees.

• New York Kings Comedy Tour, 20 h le 18 novembre. La programmation comprend Mark Viera, Rob Stapleton, Capone et Talent.

• Cavalcade of Stars, 16 h, le 19 novembre. L’événement du Pocono Center for the Arts présente 10 artistes du monde de Broadway, de la télévision, de la magie et plus encore. La programmation comprend Jeannette Bayardelle, Leslie Carrara-Rudolph, Reggie Rice et Evan Ruggiero.

MOUNT AIRY CASINO RESORT

312, chemin Woodland, Mont Pocono

877-682-4791, mountairycasino.com

• Lonestar, 20h le 10 novembre, Event Center. Formé en 1992 à Nashville, Tennessee, le groupe country comprend Drew Womack, ainsi que les membres originaux Dean Sams, Michael Britt et Randy « Keech » Rainwater. “Ten to 1”, le dernier album du groupe, comprend de nouveaux enregistrements de succès de Lonestar tels que “No News”, “Amazed” et “I’m Déjà There”.

Michelle Rider apportera son style de comédie à l’Opéra Mauch Chunk ce mois-ci. PHOTO CONTRIBUÉE