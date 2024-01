Divertissement à Tahoe : tournée de films d’hiver d’Arc’teryx ; Randonnée en raquettes Expédition Echo ; U16 Far West Open Qualification du Far West

U16 Far West Open Qualification du Far West

Rejoignez Palisades alors qu’ils plongent dans le monde du ski de compétition U16. Préparez-vous à une action palpitante, une compétition féroce et une célébration du talent remarquable de ce groupe d’âge, alors qu’ils poursuivent leurs rêves sur les pentes des montagnes.

Le Far West Open U16 se déroulera toute la journée du vendredi 19 janvier, du samedi 20 janvier et du dimanche 21 janvier à Palisades Tahoe.

Bataille des bandes

Trois groupes locaux se produiront lors d’un concert de collecte de fonds pour la Tahoe Truckee School of Music ! Il y aura un tirage au sort, un encan silencieux et un bar à bière et à vin organisé par les sponsors de boissons Good Wolf Brewery and Grocery Outlet. Chaque dollar récolté est destiné à des bourses de musique pour les jeunes locaux.

Battle of the Bands aura lieu le samedi 20 janvier de 18h30 à 23h00 au Community Arts Centre de Truckee. Steel Sparrows jouera à 18h30, Matt Axton & Purple Curtain à 20h et Down the Rabbit Hole à 21h30. Achetez des billets sur Givebutter.com.

Tournée cinématographique hivernale d’Arc’teryx

Rejoignez Arc’teryx en personne pour une soirée pour explorer des idées, partager des histoires et vous réjouir de l’hiver. 100 % des recettes des billets soutiendront le programme d’expédition culturelle et en plein air de la tribu Washoe. Les athlètes Arc’teryx Michelle Parker, Elena Hight, Tatum Monod et Sam Kuch seront présents. Des rafraîchissements seront fournis, notamment de la nourriture et des boissons alcoolisées/non alcoolisées.

La tournée de films d’hiver d’Arc’teryx aura lieu le samedi 20 janvier de 18 h à 21 h au centre d’événements du village olympique. Achetez des billets sur Arcteryx.com.

La route vers Winter WonderGrass Matt Rainey et la trempette

Matt Rainey et Dippin’ Sauce sont les deux fois lauréats des Sacramento Area Music Awards pour le groupe de blues de l’année et les quarts de finalistes de l’International Blues Challenge 2018 à Memphis Tennessee. Combinant souvent le Blues avec un style psychédélique du Jam Band, Matt Rainey fusionne le Blues, le Rock, l’Americana et le Jam dans un ensemble époustouflant sur scène. The Dippin’ Sauce a ouvert pour certains grands du Jam Band tels que Melvin Seals (Jerry Garcia Band), John Kadlicek (Furher), Mark Karan (Rat Dog), Keller Williams et Moe.

Matt Rainey and the Dipping Sauce se produira le samedi 20 janvier de 20h à 23h30 à Alibi Ale Works à Incline Village. Le spectacle est GRATUIT !

Randonnée en raquettes Expédition Echo

La Sugar Pine Foundation et la Tahoe Rim Trail Association se sont associées pour une randonnée matinale en raquettes jusqu’au lac Echo. Cette aventure se déroulera en raquettes tranquillement depuis le parc Echo Lake Sno-Park (chemin Johnson Pass) jusqu’au lac Lower Echo (cependant, cela pourrait être plus difficile si les niveaux de neige sont profonds). En chemin, des experts et des amis de la Sugar Pine Foundation révéleront le monde mystérieux des arbres et aborderont les effets du feu Caldor. La destination offre de superbes opportunités de photos du lac Lower Echo et des montagnes environnantes de moraine glaciaire creusées il y a des millénaires.

La randonnée en raquettes aura lieu le dimanche 21 janvier de 9 h à 12 h au Echo Lake Sno-Park. Les frais de réservation de 10 $ ne sont pas remboursables. Chaque véhicule doit arriver avec un permis de stationnement Sno-Park pour se garer sur le lieu de la réunion. Vous pouvez acheter un permis de jour de 15 $ ou un permis de saison de 40 $ en ligne ou chez plusieurs vendeurs de permis Sno-Park. Obtenez votre permis sur Tahoerimtrail.org.

Moé.

Moe est un groupe de jam rock américain, formé à l’Université de Buffalo en 1989. Les membres du groupe sont Rob Derhak, Al Schnier, Chuck Garvey, Vinnie Amico, Jim Loughlin et Nate Wilson.

Moe jouera le mardi 23 janvier de 20h à 23h au Crystal Bay Club. Achetez des billets sur Tixr.com.