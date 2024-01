Divertissement à Cupertino – El Estoque

Cupertino est connue pour ses écoles compétitives et ses emplois technologiques qui attirent une variété de personnes diverses et hautement instruites à l’échelle mondiale. Avec une dernière population connue de 58 622 habitants, Cupertino est connue comme le centre de l’innovation de la Silicon Valley. Ce pour quoi Cupertino n’est pas connu, c’est une multitude d’établissements de divertissement différents.

Une majorité d’habitants de Cupertino détenir un baccalauréat ou plus, et plus de 40 pour cent sont nés en dehors des États-Unis. En conséquence, ce n’est un secret pour personne que les universitaires et la culture agitée jouent un rôle si important dans la vie de nombreux étudiants du MVHS. Le manque d’endroits de détente et de divertissement ne fait que perpétuer cet état d’esprit : après tout, Cupertino n’offre tout simplement pas grand-chose à faire en dehors du domaine scolaire.

Ce problème est parfaitement démontré par le « centre-ville » de Cupertino. La plupart des villes ont un centre-ville qui s’est développé organiquement autour de la zone commerciale centrale de la ville. La plupart de ces commerces, qui peuvent aller des restaurants aux pistes de bowling, sont centralisés autour d’une rue appelée « Main Street », et c’est là que les gens vont généralement pour s’amuser. La rue principale de Cupertino, quant à elle, n’est pas réellement centralisée dans une zone commerciale à haute densité car elle a été créée artificiellement pour ressembler à un centre-ville. Ses principales offres sont des restaurants et un seul cabinet d’optométriste. Et cela illustre parfaitement le problème de Cupertino : son manque d’options de divertissement adaptées à une population plus jeune. Et même si cela est raisonnable dans une certaine mesure, étant donné que Cupertino n’est pas particulièrement grand et que les terres d’origine étaient occupées par de vastes parcelles de vergers et de cultures, Cupertino doit apprendre à changer avec son temps.

Actuellement, la principale source de divertissement est de sortir et de dîner, car s’il y a certaines choses que Cupertino a en plus, ce sont les centres de préparation SAT et la nourriture. Mais manger au restaurant coûte cher, et quel que soit le prix revenu médian médian est à Cupertino, la plupart des étudiants ne peuvent pas commander de la nourriture tous les deux jours. La nourriture, en particulier dans les restaurants pour le déjeuner et le dîner qui sont plus facilement disponibles à Cupertino, est un passe-temps qui s’adresse mieux aux adultes disposant de leur propre revenu disponible, mais qui n’est pas une option viable pour les adolescents. De plus, toutes les activités les plus abordables ne peuvent être réalisées qu’en dehors de Cupertino : les cinéphiles doivent se rendre à l’AMC à Sunnyvale, la plupart des achats se font à Valley Fair à Santa Clara et les lieux de brunch sont localisés dans des zones comme Los Gatos et Mountain View. Ces activités ne sont pas réellement présentes dans la ville elle-même, mais sont le genre d’activités que les étudiants du MVHS ont tendance à pratiquer pour s’amuser.

La distance de ces lieux nécessite l’utilisation des transports, mais la plupart des étudiants n’apprennent à conduire qu’au plus tôt en deuxième année, et même ainsi, certains parents ne sont pas à l’aise avec le fait que leurs enfants conduisent aussi loin. Bien que la ville propose Hopper comme En tant que moyen de transport public autour de la ville, il n’existe pas de source facile de transports publics bon marché pour voyager en dehors de la ville et ils continuent de déplacer les problèmes vers d’autres zones sans résoudre le problème lui-même. Ce qui laisse les étudiants à la merci du temps libre de leurs parents et de leur capacité à les emmener, limitant ainsi leurs options de divertissement.

Il est possible que le nombre de domaines axés sur le divertissement ait diminué au fil des années en raison d’un manque d’intérêt. Même si cela peut sembler signifier que les étudiants n’ont tout simplement pas besoin de plus d’espaces de divertissement, cela peut être dû au fait qu’ils n’apportent pas suffisamment de contribution. Il paraît que la plupart des espaces publics comme Memorial Park sont construits en pensant aux jeunes enfants et aux adultes : le terrain de jeu engage les enfants, tandis que les bancs accueillent les adultes qui les regardent. Hors de 16 parcs publics à Cupertino, seuls 3 disposent de terrains de basket, tous en demi-terrain, et aucun ne dispose d’équipements que l’on ne trouve pas dans le lycée local. Bien que Cupertino ait un Équipe de la Commission pour adolescents, ils semblent avoir une portée limitée, affectant principalement les programmes scolaires. Peut-être que quelque chose comme l’ajout de tables de ping-pong ou même d’un terrain de basket grandeur nature rendrait ces espaces extérieurs plus conviviaux pour les jeunes.

En attendant, les étudiants devraient également prendre le temps de découvrir quelques-uns des plus événements informels Cupertino a à offrir. La ville organise de nombreuses activités annuelles et mensuelles remarquables, telles que la célébration annuelle de Diwali, le festival des fleurs de cerisier, le festival de la Lune et bien plus encore. Le De Anza Community College organise des marchés aux puces mensuels tous les samedis et des marchés de producteurs tous les dimanches où de nombreux résidents locaux viennent faire des achats ou installer leurs propres stands pour vendre.

Cependant, les options de divertissement existantes pour les adolescents font toujours défaut, ce qui diminue d’autant leur capacité à socialiser, affectant ainsi négativement leur santé mentale et leur capacité à entretenir des relations sociales. La plupart des adolescents de Cupertino sont submergés par le travail scolaire et cela se perpétue en raison du manque d’espaces pour socialiser à Cupertino, car beaucoup ne parviennent pas à trouver un endroit où prendre le temps de se détendre. Afin de briser cette mentalité, la ville doit s’étendre et tenter de s’urbaniser afin de créer de nouveaux espaces réservés aux adolescents pour socialiser, s’améliorer et créer des transports accessibles.