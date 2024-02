DIVERTISSEMENT : 2024 Construisez-le ! tournée amène les créations LEGO à Little Rock | La Gazette démocrate de l’Arkansas

AMUSANT

Le programme Construisez-le ! Tournée, présentant des œuvres d’artistes LEGO de tout le pays, envahit le Statehouse Convention Center de Little Rock, Markham et Main Streets, de 10h à 12h30 et de 13h à 15h30 du samedi au dimanche. Les participants peuvent rencontrer des artistes professionnels et s’essayer à la création de leurs propres chefs-d’œuvre. Le Brick Market proposera aux collectionneurs et aux passionnés une sélection d’ensembles rares et inédits, des mini-figurines “et bien plus encore”. Les billets coûtent 14,99 $ à l’avance, 20 $ à la porte. Visitez brickuniverseusa.com ou tinyurl.com/2zz93w4k.

L’artiste de BrickUniverse, Rocco Buttliere, a créé sa propre version LEGO de la Rome antique. Le programme Construisez-le ! La tournée ce week-end au Statehouse Convention Center de Little Rock présente des créations similaires réalisées par des artistes LEGO du monde entier. (Spécial au Democrat-Gazette)



Fête de l’Anime

Des invités célèbres, des panels impliquant des cosplayers et artistes professionnels, des concours de costumes, des jeux et des séances de photos sont au rendez-vous pour le Festival d’Anime de Little Rock, 10h-18h samedi, 11h-17h dimanche au Statehouse Convention Center. Des vendeurs et des artistes de partout au pays seront présents et vendront leurs produits. Des groupes de supporters locaux organiseront des expositions et offriront des performances. Une liste des invités et un programme complet sont disponibles sur littlerockanimefest.com. Les billets coûtent 25 $ par jour ou 40 $ pour le week-end à l’avance (plus haut à la porte), avec des réductions disponibles pour les militaires. Les enfants de 10 ans et moins sont admis gratuitement avec une entrée adulte payante. Visitez tinyurl.com/m5562xud.

MUSIQUE/FILM

‘“Batman” en concert’

Le Conway Symphony Orchestra et le chef d’orchestre Israel Getzov interpréteront la musique de Danny Elfman pour le film Warner Bros. de 1989. “Homme chauve-souris,” en direct sur écran, pour “‘Batman’ in Concert”, samedi à 19h30 au Reynolds Performance Hall, Université de Central Arkansas, 201 Donaghey Ave., Conway. Les billets coûtent entre 30 et 50 $, 10 $ pour les enfants et les étudiants. Appelez le (501) 450-3265 ou le (866) 810-0012 ou visitez uca.edu/reynolds.

ART

« L’innocence dévoilée »

“L’innocence dévoilée” des gravures sur lino explorant le monde de l’enfance par Perrion Hurd seront exposées lors d’une réception, de 17 h 30 à 20 h 30 aujourd’hui à la Fondation Thea, 401 Main St., North Little Rock. L’entrée, 10 $ à la porte, couvre les boissons et les bouchées ; tous les profits profitent à la programmation de la fondation. Tous les tirages seront à vendre ; Hurd sera présent pour discuter de son travail et de ses inspirations. Les participants pourront participer à un tirage au sort et avoir une chance de gagner une impression. L’exposition reste visible jusqu’en février ; il s’agit du premier volet du département artistique 2024 de la fondation, une série d’expositions trimestrielles présentée par Delta Dental de l’Arkansas. Visitez theafoundation.org.

Déménagement des petits travaux

Les Petites Œuvres sur Papier 2024 exposition itinérante déménage à Arkadelphia, ouverture lundi à 9 heures au département d’art et de design Rosemary Gossett Adams. Moses-Provine Hall, Ouachita Baptist University, 410 Ouachita St. Il y sera exposé de 9h à 17h du lundi au jeudi et de 9h à 15h le vendredi, jusqu’au 23 février. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 324-9767 ou envoyez un e-mail à [email protected].

Galerie de la Cité Spa

Des estampes de Dustyn Bork, des peintures de Susan Baker Chambers et des dessins de Steven Schneider font partie des œuvres exposées jusqu’au 29 février, à commencer par l’exposition mensuelle. Promenade dans les galeries de la ville thermale, de 17 h à 21 h vendredi à la Justus Fine Art Gallery, 827A Central Ave., Hot Springs. Les heures d’ouverture de la galerie sont de 10 h à 17 h du mercredi au samedi et sur rendez-vous. L’entrée à la galerie et l’accueil sont gratuits. Appelez le (501) 321-2335 ou visitez justusfineart.com.

“Urban Sanctuary” de Susan Baker Chambers, “Buffalo Sky” de Steven Schneider et “Structure No. 3” de Dustyn Bork sont exposés jusqu’en février à la Justus Fine Art Gallery de Hot Springs. (Spécial au Democrat-Gazette)



Réception reportée

La réception d’ouverture, retardée par le mauvais temps, de l’exposition de photographies “Notes de terrain” de Gary Cawood a lieu vendredi de 17 h à 19 h dans la galerie Loft de l’ARTSpace on Main, 623 S. Main St. L’exposition est exposée jusqu’au 24 avril. Appelez le (870) 536-3375 ou visitez artx3.org.

ETC.

Sandwichs historiques

Le programme de préservation historique de l’Arkansas ouvre ses portes en 2024 “La prise en sandwich dans l’histoire” horaire vendredi midi avec une visite de la maison Isaac Homard, 1217 W. Third St., Little Rock. La maison est “[o]”C’est l’un des meilleurs exemples de styles architecturaux néoclassiques de la ville et on pense qu’il a été conçu par le prolifique architecte Charles L. Thompson”, selon un communiqué de presse. L’entrée est gratuite.

Le reste de la programmation (toutes les visites commencent à midi et l’entrée est gratuite) :

◼️ 1er mars : Parkin Archeological State Park, 60 Arkansas 184 à Parkin, “considéré comme le village amérindien le plus intact de son époque dans le nord-est de l’Arkansas”.

◼️ 3 mai : Palarm Battle Site (Brooks-Baxter War), 950 Arkansas 365 près de Mayflower, en collaboration avec le programme de la Division of Arkansas Heritage commémorant le 150e anniversaire de la guerre Brooks-Baxter, “qui a finalement conduit à la rédaction de notre actuel Constitution de l’État. »

◼️ 7 juin : Choctaw Route Station (Sturgis Hall, Clinton School of Public Service), 1200 President Clinton Ave., Little Rock, construite en 1899 pour servir les passagers du Choctaw, Oklahoma, and Gulf Railroad, qui abrite aujourd’hui l’école Clinton. de la Fonction Publique.

◼️ 6 septembre : Over-the-Jumps Carousel (Herschell-Spillman Carousel), 1 Zoo Drive, Little Rock, marquant un siècle depuis ses débuts en 1924.

◼️ 1er novembre : Musée de l’automobile, 8 Jones Lane sur la montagne Petit Jean, Morrilton. Des véhicules anciens et rares, dont les deux seules voitures Climber fabriquées en Arkansas et encore existantes, sont exposés. L’architecture du bâtiment est l’un des premiers exemples de construction de câbles tendus en Arkansas, inscrite au registre national des lieux historiques d’importance à l’échelle de l’État en 2019.