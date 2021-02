JACKSONVILLE, Floride: Les Jaguars de Jacksonville et l’entraîneur en force Chris Doyle se sont séparés vendredi soir, quelques heures après qu’un groupe de diversité respecté a fustigé l’équipe et a qualifié la récente embauche tout simplement inacceptable.

L’entraîneur Urban Meyer et le directeur général Trent Baalke ont déclaré que Doyle avait démissionné et qu’ils avaient accepté.

Chris ne voulait pas distraire ce que nous construisons à Jacksonville, ont déclaré Meyer et Baalke dans un communiqué. Nous sommes responsables de tous les aspects de notre programme et, rétrospectivement, aurions dû accorder une plus grande attention à la façon dont sa nomination a pu affecter toutes les personnes impliquées. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa progression dans sa carrière.

L’équipe a initialement attribué la déclaration à Meyer, mais a ajouté le nom de Baalke samedi et a déclaré qu’il s’agissait d’un oubli.

L’Alliance Fritz Pollard, dont la mission est d’augmenter la diversité dans la NFL, a déchiré le leadership de Jacksonville, en particulier Meyer, et a déclaré que les allégations racistes à l’Iowa auraient dû disqualifier Doyle en tant que candidat entraîneur.

«À un moment où la NFL n’a pas réussi à résoudre son problème avec les pratiques de recrutement raciales, il est tout simplement inacceptable d’accueillir Chris Doyle dans les rangs des entraîneurs de la NFL, a déclaré l’alliance dans un communiqué vendredi. Le départ de Doyles de l’Université de l’Iowa reflétait un mandat criblé de mauvais jugement et de mauvais traitements infligés aux joueurs noirs. Sa conduite devrait être aussi disqualifiante pour la NFL que pour l’Université de l’Iowa.

La déclaration d’Urban Meyers, «Je connais Chris depuis près de 20 ans, reflète le bon réseau de vieux garçons qui est précisément la raison pour laquelle il existe une telle disparité dans les opportunités d’emploi pour les entraîneurs noirs.

Meyer a défendu l’embauche de Doyle jeudi, affirmant qu’il l’avait soigneusement examiné avec notre directeur général et propriétaire.

L’Iowa a accepté de payer 1,1 million de dollars à Doyle dans un accord de démission en juin dernier après que plus d’une douzaine d’anciens joueurs aient déclaré qu’il les avait intimidés et discriminés. Doyle a nié les allégations. Une enquête menée par un cabinet d’avocats extérieur a révélé plus tard que les règles des programmes perpétuaient les préjugés raciaux et culturels et diminuaient la valeur de la diversité culturelle et permettaient aux entraîneurs de rabaisser les joueurs sans conséquence.

Un avocat de 13 anciens joueurs de football noirs de l’Iowa a déposé une plainte alléguant que ses clients avaient subi une discrimination raciale sous l’entraîneur de longue date Kirk Ferentz. Doyle fait partie des accusés.

Meyer a officiellement embauché Doyle en tant que directeur de la performance sportive de Jacksonvilles dans son équipe de 30 personnes et a déclaré qu’il aiderait les programmes de musculation et de conditionnement physique et d’entraînement sportif. Doyle a été coordinateur de la force et du conditionnement de l’Iowas pendant plus de deux décennies (1999-2019).

Je me sens bien à propos de la location, de son expertise à ce poste, a déclaré Meyer. Je contrôle tout le monde dans notre personnel et, comme je l’ai dit, la relation remonte à près de 20 ans et beaucoup de questions difficiles ont été posées, beaucoup de contrôle impliqué avec tout notre personnel. Nous avons fait un très bon travail de vérification de celui-ci.

Meyer a ajouté que le propriétaire Shad Khan était impliqué dans toutes les embauches haut de gamme, y compris Doyle.

Je connais la personne depuis près de 20 ans et je peux leur assurer qu’il n’y aura rien de quelque sorte dans l’usine Jaguar, a déclaré Meyer.

L’embauche de Doyle a ravivé les souvenirs de Meyer protégeant l’entraîneur adjoint Zach Smith pendant des années à Ohio State. Les Buckeyes ont suspendu Meyer pour trois matchs peu de temps avant la saison 2018 pour mauvaise gestion de l’inconduite des Smith qui comprenait des allégations de violence domestique, un problème de drogue et de mauvaises performances professionnelles.

Une enquête a révélé un comportement troublant de la part de Zach Smith: comportement sexuel promiscuité et embarrassant, abus de drogue, absentéisme, malhonnêteté, irresponsabilité financière, possible violation de la NCAA et longue enquête policière sur des allégations de violence domestique criminelle et de cybercriminalité, selon résultats d’enquête sommaires publiés par l’université.

Meyer connaissait au moins certains des problèmes et n’a pas fait grand-chose, voire rien, avant de finalement renvoyer Smith après que sa femme ait demandé à un juge une ordonnance de protection.

Khan, le seul propriétaire minoritaire de la NFL qui a été victime de racisme, a un bilan impeccable en ce qui concerne le genre et la diversité raciale. Il s’est tenu bras dessus bras dessous avec ses joueurs à Londres après que le président Donald Trump ait déchiré les manifestants de l’hymne national et il a écrit un éditorial appelant au changement à la suite de la mort de George Floyd alors qu’il était en garde à vue.

___

