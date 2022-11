Diversité dans l’espace : l’agence spatiale européenne dévoile ses recrues

PARIS – L’Agence spatiale européenne dévoile mercredi ses nouvelles recrues d’astronautes, concluant sa première campagne de recrutement depuis plus d’une décennie qui vise à apporter de la diversité aux voyages spatiaux.

Plus de 22 000 candidats se sont présentés dans le cadre de la campagne d’embauche annoncée en février de l’année dernière par la réponse de l’Europe à la NASA, dont plus de femmes que jamais et quelque 200 personnes handicapées.