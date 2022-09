L’industrie canadienne de la technologie affirme que les tensions exacerbées entre la Chine et Taïwan rappellent aux entreprises à quel point il est important de rechercher un plus large éventail de sources de semi-conducteurs et d’investir dans le secteur.

Les relations entre les deux pays asiatiques sont devenues de plus en plus tendues ces derniers mois alors que la Chine, dans une démonstration de puissance, a effectué des exercices militaires autour de Taïwan, qui abrite le plus grand fabricant de micropuces sous contrat au monde.

Si les tensions persistent et vont au-delà d’un exercice, les livraisons de semi-conducteurs de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), connus sous le nom de puces, aux grandes marques pourraient ralentir ou être interrompues. Les puces TSMC alimentent une multitude d’appareils électroniques allant des iPhones aux avions de chasse Lockheed-Martin.

«Nous sommes exposés, bien sûr, comme tous les pays du monde sont exposés», a déclaré Hamid Arabzadeh, directeur général de Ranovus, une entreprise technologique basée à Ottawa.

Taïwan était responsable de 60% des revenus mondiaux en 2020 pour le secteur et TSMC détenait 53% du marché mondial de la fonderie au troisième trimestre 2021, a écrit le journaliste de Taipei Matthew Fulco dans une publication de l’Institut Macdonald-Laurier publiée en janvier.

L’article ajoute que la société, qui éclipse la part de marché de 15% de Samsung avec 85% du marché, revêt une importance particulière car elle détient un «quasi-monopole» sur les puces les plus avancées – 10 nanomètres ou moins – et maîtrise leur production. avec moins d’énergie.

Pendant ce temps, le Canada manque de fonderies de semi-conducteurs et en construire de nouvelles rivalisant avec les capacités de TSMC prendrait tellement de capital et de temps, a déclaré Arabzadeh que c’est presque déconseillé.

Keith Jackson, alors président de la Semiconductor Industry Association aux États-Unis, a déclaré dans le magazine Fortune en 2020 que ces installations peuvent coûter jusqu’à 20 milliards de dollars à construire, soit près de deux fois plus cher qu’un porte-avions moderne.

La fabrication est fastidieuse. Cela peut prendre trois mois pour graver et transformer des plaquettes de silicium en semi-conducteurs et le processus peut être bouleversé par une perturbation aussi petite qu’un grain de poussière.

Mais il existe des moyens de compenser les impacts des tensions géopolitiques qui pourraient perturber les livraisons de semi-conducteurs sans construire plus de fonderies au Canada, a déclaré Arabzadeh.

Le meilleur moyen est le double approvisionnement, où les entreprises ont plusieurs fournisseurs, donc si l’un rencontre des problèmes, un autre peut intervenir avec le produit. Cependant, le passage d’une source à une autre peut nécessiter des modifications logicielles.

«Dès que la situation avec la Chine s’est produite, je suis sûr que toutes les entreprises de consommation de semi-conducteurs au Canada et ailleurs dans le monde ont commencé à repenser… pour avoir des puces qui seraient fabriquées dans toutes les différentes parties du monde, pas seulement dans Taïwan », a déclaré Arabzadeh.

La poussée de diversification s’est produite au cours des deux dernières années en partie à cause d’une pénurie mondiale de puces provoquée par les fermetures de COVID-19, la demande croissante d’électronique et l’augmentation des coûts d’expédition.

Le gouvernement américain a été à l’avant-garde de la poussée avec une vague d’investissements de plusieurs milliards de dollars dans les usines de puces, car le pays craint de trop dépendre de Taïwan et d’autres fournisseurs asiatiques pour les puces de processeur utilisées dans les smartphones, les appareils médicaux et les voitures.

TSMC a l’intention de construire une usine en Arizona qui devrait ouvrir d’ici 2024.

“Beaucoup d’entreprises ont commencé à chercher des alternatives (à l’Asie), vous verrez donc que Samsung gagne lentement des parts de marché”, a déclaré Joe Deu-Ngoc, co-fondateur de Toxon Technologies Inc. et Tincubate à Waterloo, Ont.

“TSMC n’est plus le seul jeu en ville et de nombreuses entreprises envisagent également… d’installer ces fonderies ou usines en dehors de la Chine et de Taïwan.”

Le Canada n’est pas allé aussi loin. Cependant, il a lancé un fonds de 150 millions de dollars en février pour investir dans le développement et la fourniture de semi-conducteurs et a donné 90 millions de dollars au Centre canadien de fabrication de photoniques du Conseil national de recherches du Canada, la seule fonderie de semi-conducteurs composés en Amérique du Nord qui est exploitée publiquement et ouverte aux tout pour l’usage.

« D’autres pays ont investi des milliards de dollars », a déclaré Melissa Chee, membre du Conseil canadien des semi-conducteurs et présidente du centre technologique VentureLab dans la région de York en Ontario.

«Ce sont des ordres de grandeur que le Canada n’est peut-être pas prêt à investir, mais cela ne signifie certainement pas que nous n’allons pas jouer une valeur stratégique et faire partie de cette chaîne d’approvisionnement à l’avenir.»

Bien qu’elle reconnaisse que le pays a actuellement des «opportunités limitées» pour la fabrication de puces de masse, elle voit la conception de semi-conducteurs se produire au Canada et davantage d’entreprises cherchent à délocaliser leurs opérations.

Cela lui a fait croire que les pénuries de ces dernières années et les tensions géopolitiques en cours sont une chance de remodeler les processus de puces du pays, pour le mieux.

“Là où il y a des perturbations, il y a toujours une opportunité”, a-t-elle déclaré.

« C’est un moment vraiment canadien… qui va constituer le fondement d’une partie de l’avantage concurrentiel du Canada à long terme.

— Avec des fichiers de l’Associated Press

Tara Deschamps, La Presse Canadienne

