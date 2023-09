Le moment est venu de transformer l’agriculture américaine d’une monoculture lourde et de systèmes alimentaires vers des systèmes agricoles et alimentaires diversifiés avec une variété de cultures, y compris des cultures spécialisées. Crédit : Bigstock.

URBANA, Illinois, États-Unis, 8 septembre (IPS) – Il y a quelques semaines, mon mari et moi avons conduit de l’Illinois à l’Iowa pour rendre visite à un ami. J’étais enthousiasmé par mes plus de 5 heures de route. Malheureusement, après 60 minutes de trajet, mon enthousiasme s’est dissipé. Je m’ennuyais. Champ après champ, à perte de vue, tout ce que je voyais était soit du maïs, soit du soja. J’ai également remarqué que les limites des champs étaient vides, sans aucune trace de fleurs sauvages.

Malheureusement, la culture d’espèces cultivées uniques, également connues sous le nom de monoculture, dans lesquelles toutes les plantes sont génétiquement similaires ou identiques sur de vastes hectares de terre, est répandue à travers le monde. Midwest américain et en Amérique du Nord en raison du courant politiques problématiques que incite la surproduction de cultures telles que le maïs, le soja, le coton et le blé.

En 2023, par exemple, plus 90 millions d’acres de maïs et 82 millions d’acres de soja sont cultivées, représentant près de 70 % des terres agricoles plantées aux États-Unis selon le département de l’agriculture des Etats-Unis.

Non seulement ce système a entraîné une surproduction de quelques espèces cultivées, mais il a également entraîné une Perte de biodiversité y compris une réduction de diversité des insectes.

De plus, les systèmes de monoculture ont conduit à augmentation de nombreuses pratiques non durables et dommageables pour l’environnement par les agriculteurs, y compris l’utilisation de pesticides et d’engrais. De plus, la monoculture contribue à la mort des pollinisateurs et réduit la biodiversité des micro-organismes vivant dans le sol, y compris les microbes bénéfiques du sol qui soutiennent la santé des sols et des cultures tout en nuisant aux États-Unis voies navigables. Il ne fait aucun doute que le système agricole de monoculture actuel qui prévaut en Amérique du Nord est insoutenable.

Le moment est venu de diversifier les exploitations agricoles du Midwest américain et fermes à travers l’Amérique. L’agriculture et les systèmes agricoles diversifiés sont un ensemble de méthodes et d’outils développés pour produire des aliments de manière durable en tirant parti de la diversité écologique à l’échelle de la parcelle, du champ et du paysage.

Il y a plusieurs stratégies y compris l’intégration de diverses rotations de cultures, de cultures intercalaires, de cultures de couverture et d’agroforesterie.

En effet, le moment est venu de transformer L’agriculture américaine va de la monoculture lourde et des systèmes alimentaires aux systèmes agricoles et alimentaires diversifiés avec une variété de cultures, y compris des cultures spécialisées. Le moment est venu d’envisager la plantation bandes de pollinisateurs et remplir les marges des champs de fleurs sauvages. Il y a beaucoup de avantages cela pourrait émerger si l’agriculture américaine se diversifiait.

Premièrement, il y a preuve à long terme cela montre que la diversification des systèmes de culture peut accroître la résilience de l’agriculture aux extrêmes et aux perturbations qui accompagnent le changement climatique, notamment la sécheresse, les vagues de chaleur, les infestations d’insectes nuisibles et les inondations.

Deuxièmement, des systèmes de culture diversifiés peuvent améliorer la fertilité et la santé des solsdiminution de la pression des ravageurs et des mauvaises herbes.

Troisièmement, diversifié agroécosystèmes deviendra également le foyer d’espèces biologiquement diversifiées, notamment des espèces d’insectes prédateurs des insectes nuisibles. Cela deviendra finalement un stratégie pour réduire l’utilisation de pesticides nocifs et soutenir une lutte durable contre les insectes.

En effet, des preuves scientifiques récentes réaffirme que la diversification favorise de multiples services écosystémiques y compris la pollinisation, la lutte antiparasitaire et la régulation de l’eau sans compromettre les rendements.

Il y a une lueur d’espoir qu’une vague de changement commence.

Plusieurs agences, dont Recherche et éducation en agriculture durable (SARE)le Service forestier des États-Unis, Coalition nationale pour l’agriculture durablepromeuvent différentes stratégies de diversification des cultures et mettent en évidence les avantages qui découlent de la diversification des systèmes de culture.

Selon le SARE, par exemple, la diversification des systèmes de culture peut apporter de nombreux avantages notamment en répartissant les risques économiques des agriculteurs, en exploitant des marchés de niche rentables et en créant de nouvelles industries basées sur l’agriculture qui peuvent rendre les communautés compétitives tout en renforçant et en améliorant la qualité de vie et, en fin de compte, en aidant l’économie nationale.

Il est encourageant de constater que des agences de financement de la recherche telles que le ministère de l’Agriculture des États-Unis financent des recherches visant à diversifier les systèmes de culture dans le Midwest et à travers l’Amérique. L’Université Purdue, par exemple, a été reçoit une subvention de 10 millions de dollars pour diversifier la Corn Belt. Corteva a récemment publié un appel à propositions proposant des solutions innovantes pour permettre les pratiques de cultures intercalaires pour l’intensification agricole.

Le financement complémentaire est le début de conservation des ensembles de données et études de méta-analyse complètes documenter les résultats de pratiques agricoles diversifiées, notamment en termes de biodiversité, de rendements et de rendements économiques.

Ces ensembles de données, qui présentent également la diversification comme voie vers une production agricole plus durable, servent de ressource aux chercheurs, aux agriculteurs et aux praticiens, car ils identifient les domaines dans lesquels les systèmes diversifiés ont efficacement contribué à des résultats de production alimentaire durable sans compromettre les rendements économiques.

Bien entendu, pour faciliter le changement de paradigme de la monoculture vers des systèmes de culture diversifiés, nous devons affronter les freins à la diversification des systèmes de culture y compris le manque d’équipement pour faciliter la culture d’autres cultures et l’absence de marché de niche pour les cultures alternatives.

À l’origine de cette vague de changement se trouve la nécessité de modifier les politiques agricoles pour promouvoir une agriculture diversifiée. Supprimer les subventions aux cultures de base et réaffecter l’argent aux exploitations agricoles qui pratiquent une agriculture diversifiée est une stratégie qui peut y parvenir.

Changer ces systèmes nécessitera tout le monde, y compris les agriculteurs, les législateurs, les scientifiques et les défenseurs.

La diversification des systèmes agricoles et alimentaires américains est essentielle pour répondre aux besoins américains en matière de sécurité alimentaire et pour la renforcer face au changement climatique. La diversification de l’agriculture américaine contribuera également à maintenir l’Amérique comme pays modèle à suivre. C’est gagnant-gagnant pour tout le monde.

