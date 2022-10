Diversification des options de menu dans les résidences pour personnes âgées

Être plus âgé n’a jamais été aussi populaire. Plus de 55 millions d’Américains ont 65 ans et plus et représentent un pourcentage plus élevé que jamais de la population américaine.

Les baby-boomers en sont une part importante : chaque jour, 10 000 d’entre eux atteindront l’âge de 65 ans jusqu’en 2030, provoquant un « tsunami d’argent » de changements dans l’industrie des résidences pour personnes âgées.

La nourriture joue un rôle important : bon nombre des futurs résidents d’aujourd’hui ont voyagé davantage et mieux mangé que les générations précédentes. Le concept des trois repas par jour cède la place à une disponibilité à toute heure. Des options haut de gamme et biologiques comme le fromage grillé aux pommes rôties et au brie et les hamburgers gastronomiques remplacent les piliers du menu des communautés de personnes âgées comme la soupe aux pois cassés et le pain de viande.

Cela peut sembler être une mise à niveau, mais beaucoup de gens pourraient apprécier un menu plus diversifié. Plus de 13 % des seniors américains d’aujourd’hui sont nés dans d’autres pays. Beaucoup ont déménagé en Amérique il y a des décennies – et les gens du monde entier aiment manger une grande variété de plats. Et pourtant, les aliments traditionnels de votre culture restent souvent des aliments de base de ce que vous cuisinez et mangez. Alors, quelles sont les options si vous souhaitez changer de lieu de vie – en déménageant dans une communauté de vie autonome ou assistée – mais pas ce que vous mangez ?