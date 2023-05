Diverses primaires présidentielles républicaines voient une ouverture en 2024 avec des électeurs de couleur

CHICAGO (AP) – Lors de la première visite de Donald Trump en tant que président à Chicago, cible fréquente de ses attaques contre la violence urbaine, il a dénigré la troisième plus grande ville du pays comme un refuge pour les criminels et un embarras national.

Lors d’une récente mairie, le candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy s’est assis aux côtés d’anciens condamnés du côté sud de la ville et a promis de défendre le programme « America First » de Trump. En retour, l’espoir peu connu de la Maison Blanche, un enfant d’immigrants indiens, a trouvé une lueur d’acceptation dans une salle pleine d’électeurs noirs et bruns.

Le public a hoché la tête lorsque Ramaswamy a déclaré que « le racisme anti-noir est en hausse », même s’il a contesté sa promesse d’éliminer l’action positive et de lutter contre les politiques « réveillées ».

« L’Amérique d’abord s’applique à tous les Américains – pas seulement aux quelques-uns avec qui les républicains parlent », a-t-il déclaré.

La race est devenue une question centrale – et délicate – dans le concours présidentiel de 2024, car le domaine principal du GOP comprend jusqu’à présent quatre candidats de couleur, ce qui en fait l’un des plus diversifiés sur le plan racial.

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, le premier sénateur noir du Sud depuis la reconstruction, a participé au concours plus tôt dans le mois. Il a rejoint Nikki Haley, une ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice de l’ONU d’origine indienne, et Larry Elder, un Afro-américain élevé dans le quartier du centre-sud de Los Angeles qui a attiré l’attention nationale en tant que candidat dans l’effort raté il y a deux ans pour rappeler le gouverneur de Californie Gavin Newsom. Le maire de Miami, Francis Suarez, d’origine cubaine, a déclaré qu’il pourrait participer à la course dans les prochains jours.

La plupart des candidats de couleur sont considérés comme des outsiders dans un domaine actuellement dominé par Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Pourtant, la direction de plus en plus diversifiée du parti, soutenue par l’évolution de la politique sur des questions telles que l’immigration, suggère que le GOP pourrait avoir une réelle opportunité en 2024 d’affaiblir davantage l’emprise des démocrates sur les Afro-Américains et les Latinos. Ces groupes font partie des segments les plus fidèles de la coalition démocrate depuis que les dirigeants républicains se sont battus contre le Civil Rights Act de 1964.

Les candidats républicains à la présidentielle de 2024 marchent sur une ligne fine lorsqu’ils abordent la race avec l’électorat primaire majoritairement blanc du GOP.

Dans la plupart des cas, les divers candidats dans le domaine républicain minimisent l’importance de leur héritage racial. Ils nient tous l’existence d’un racisme systémique aux États-Unis, même en discutant de leur propre expérience personnelle de la discrimination raciale. Ils s’opposent aux politiques en matière de maintien de l’ordre, de droit de vote et d’éducation qui sont spécifiquement conçues pour profiter aux communautés défavorisées et lutter contre le racisme structurel.

La NAACP a récemment publié un avis de voyage pour l’État de Floride sous la direction de DeSantis, mettant en garde contre une hostilité ouverte « envers les Afro-Américains, les personnes de couleur et les personnes LGBTQ+ ». L’avis appelle les nouvelles politiques adoptées par le gouverneur qui empêchent les écoles publiques d’enseigner aux élèves le racisme systémique et de financer les programmes visant la diversité, l’équité et l’inclusion.

Les candidats présidentiels républicains de couleur soutiennent largement les positions de DeSantis.

Marc Morial, président et chef de la direction de la National Urban League, a déclaré que les politiques du GOP sont bien plus importantes que la diversité raciale et ethnique de leurs candidats à la présidence. Il a noté qu’il y avait également quatre candidats républicains de couleur en 2016, l’année où Trump a remporté la Maison Blanche après avoir exploité les tensions sur la race et l’immigration.

« Les nationalistes blancs, les insurgés et les suprématistes blancs semblent trouver du réconfort dans le Parti (républicain) », a déclaré Morial. «Je pense que nous sommes au-delà de la politique du simple visage d’une personne de couleur en soi attrayant pour les personnes de couleur. Que prônes-tu? »

À quelques exceptions près, les candidats républicains qui sont entrés dans le champ des primaires présidentielles ont adopté le programme « anti-réveil » du GOP, qui repose sur l’idée que les politiques conçues pour remédier aux inégalités systémiques liées à la race, au sexe ou à la sexualité sont intrinsèquement injustes ou même dangereux.

DeSantis la semaine dernière a qualifié ces politiques de «marxisme culturel».

Pourtant, le domaine diversifié du GOP n’ignore pas la race. En effet, certains candidats font de leur course un thème central dans leur appel aux électeurs primaires républicains, même s’ils nient que les personnes de couleur soient confrontées à des défis systémiques.

Scott a insisté sur le fait que l’Amérique n’est pas un pays raciste dans son récent discours d’annonce.

« Nous ne sommes pas définis par la couleur de notre peau. Nous sommes définis par le contenu de notre caractère. Et si quelqu’un vous dit quelque chose de différent, il ment », a-t-il déclaré.

Dans sa vidéo d’annonce, Haley a noté qu’elle avait été élevée dans une petite ville de Caroline du Sud en tant que « la fière fille d’immigrants indiens – pas noire, pas blanche, j’étais différente ». Comme Scott, elle a défendu le GOP contre les accusations de racisme.

« Certains pensent que nos idées ne sont pas seulement fausses, mais racistes et diaboliques », a déclaré Haley. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. »

Elder n’hésite pas à critiquer le programme «réveillé» des démocrates, Black Lives Matter et la notion de racisme systémique.

Les critiques disent que ces messages sont en fait conçus pour gagner les électeurs blancs des banlieues plus que pour attirer les électeurs de couleur. Mais dans le sud de Chicago, un vendredi après-midi récent, il y avait des signes que certains électeurs noirs étaient ouverts aux nouveaux messagers du GOP, compte tenu de leur frustration envers les deux partis politiques.

Un participant à la mairie de Ramaswamy a agité un dépliant pour un « boycott de Biden » parce que le président démocrate n’a pas indiqué s’il soutenait les réparations pour les descendants d’esclaves, bien que Biden ait soutenu un effort du Congrès pour étudier la question. Aucun des candidats présidentiels du GOP ne soutient les réparations non plus.

D’autres ont condamné les démocrates, à Chicago et à Washington, pour avoir travaillé plus dur pour aider les immigrants qui se trouvent illégalement dans le pays que les citoyens afro-américains en difficulté.

Les autorités fédérales se préparaient à déplacer des centaines de migrants de la frontière américano-mexicaine vers le côté sud, alors même que de nombreux résidents locaux étaient aux prises avec la violence et des conditions économiques difficiles.

« Il est certainement vrai qu’il existe plusieurs nuances de mélanine dans cette race républicaine », a déclaré Ramaswamy dans une interview avant l’événement. « Je pense que d’une certaine manière, cela dissipe le mythe selon lequel une grande partie de la gauche perpétuera qu’il s’agit en quelque sorte, vous savez, d’un parti raciste ou de toute autre bêtise. »

Il a ajouté: « Mais personnellement, je me fiche de la couleur de peau de quelqu’un. Je pense que ce qui compte, c’est qu’est-ce qu’ils vont accomplir ? Quelle est leur vision ? »

Pour l’instant, le GOP n’a pas de candidats hispaniques au concours 2024. Mais Suarez, le maire de Miami, a déclaré qu’il pourrait changer cela dans les prochains jours.

« Je pense qu’il est important que le domaine ait des candidats capables de se connecter et de motiver les Hispaniques à poursuivre une tendance qui se produit déjà », a-t-il déclaré dans une interview, notant qu’il envisageait « très fortement » une candidature à la Maison Blanche. « Les démocrates ont lamentablement échoué à se connecter avec les Hispaniques. »

Une majorité d’électeurs latinos ont soutenu Biden lors de la course présidentielle de 2020, selon AP VoteCast, une vaste enquête nationale sur l’électorat. Mais Trump a réduit ce soutien dans certains États compétitifs, dont la Floride et le Nevada, révélant des changements importants parmi les Latinos de nombreux horizons culturels différents.

Lors des élections de mi-mandat de l’automne dernier, le soutien aux candidats républicains a augmenté parmi les électeurs noirs, bien qu’ils soient restés massivement favorables aux démocrates, a constaté AP Votecast. Dans l’ensemble, les candidats républicains étaient soutenus par 14 % des électeurs noirs, contre 8 % lors des élections de mi-mandat quatre ans plus tôt.

Bien que les changements puissent être relativement faibles, les stratèges des deux partis reconnaissent que tout changement est important compte tenu de la proximité de certaines élections en 2024.

À Chicago, Tyrone Muhammad, qui dirige Ex-Cons for Social Change, a critiqué les républicains pour avoir été des « perdants » pour ne pas avoir saisi une opportunité très réelle de gagner plus d’Afro-Américains. Alors qu’il était assis à côté de Ramaswamy sur scène, il a également déclaré que le Parti républicain était raciste.

Plus tard, il a déclaré qu’il avait en fait voté pour Trump en 2020 parce que Trump avait promulgué un projet de loi sur la justice pénale visant à raccourcir les peines de prison pour les toxicomanes non violents et à lutter contre les inégalités raciales dans le système judiciaire. Alors que le GOP a depuis adopté une rhétorique sévère contre le crime, Muhammed a noté que Biden, en tant que sénateur, a aidé à faire adopter le projet de loi sur la criminalité de 1994 qui a conduit à l’incarcération massive de Noirs.

Muhammad a déclaré qu’il pourrait voter à nouveau républicain en 2024, malgré les lacunes du parti. Il a souligné que la lutte du GOP contre l’immigration clandestine était l’une des principales raisons de son soutien.

« Je ne vous aime peut-être pas en tant qu’individu, mais j’aime vos problèmes, j’aime vos politiques », a-t-il déclaré.

Champs signalés à Washington. L’écrivain d’Associated Press Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa, a contribué à ce rapport.

