«Diverses incohérences» montrent «plus qu’il n’y paraît» dans la mort d’un défenseur public CA au Mexique: un expert

La famille d’un avocat du sud de la Californie décédé mystérieusement pendant ses vacances au Mexique la semaine dernière a contesté les explications contradictoires données par les autorités mexicaines, et un expert médical a déclaré à Fox News Digital qu’il y avait plusieurs incohérences préoccupantes avec la version des événements du gouvernement.

Le défenseur public adjoint du comté d’Orange, Elliot Blair, 33 ans, fêtait son premier anniversaire de mariage au Las Rocas Resort and Spa à Rosarito Beach avec sa femme, Kim, lorsqu’il est décédé. Les autorités ont déclaré que le décès était une chute accidentelle, ce que le conflits familiaux affirmant que l’incident tragique s’est produit dans une “passerelle en plein air” et qu’ils pensent qu’il a été victime d’un “crime brutal”.

“Il y a diverses incohérences dans les rapports préliminaires qui suggèrent immédiatement qu’il y a plus qu’il n’y paraît”, a déclaré vendredi le Dr Rami Hashish, expert en performance corporelle et en blessures, à Fox News Digital.

Hashish a cité des informations selon lesquelles Blair aurait subi une blessure au front incompatible avec une chute et a déclaré que cela posait deux questions importantes qui sont restées sans réponse.

LES AUTORITÉS MEXICAINES TROUVENT LA VOITURE CRIBLÉE DE BALLES D’UN HOMME DE L’OHIO DISPARU, LES CORPS ENTERRÉS À PROXIMITÉ : RAPPORT

“Compte tenu de sa taille, de la hauteur du balcon et du fait qu’il n’était apparemment pas ivre, comment son corps a-t-il traversé verticalement le rebord du balcon ? Si en fait, il est tombé de manière indépendante, pourquoi n’a-t-il pas tordu son corps pour limiter l’impact à sa tête et maximiser ses chances de survie ? »

En début de semaine, le Registre du comté d’Orange signalé que les autorités mexicaines ont suggéré que Blair soit tombé du balcon en essayant de chasser les pigeons du rebord, ce que la famille a contesté et que Hashish a déclaré semble peu probable compte tenu des circonstances.

“Il est très peu probable que quelqu’un perde l’équilibre en chassant simplement des pigeons”, a déclaré Hashish. “Mais ce qui est encore plus improbable, c’est que quelqu’un perde l’équilibre et tombe ensuite sur le bord d’un balcon.”

PROCUREUR MEXICAIN : L’ENQUÊTE SUR LE MEURTRE DE SHANQUELLA ROBINSON SE POURSUIT, LES COMPLICES POTENTIELS EN COURS DE DÉTERMINATION

“Pour tomber d’un balcon”, a expliqué Hashish. “Le centre de gravité de M. Blair devait dépasser le bord le plus élevé du balcon. En tant qu’êtres humains, notre centre de gravité se situe à environ un pouce sous notre nombril. Et, bien sûr, lorsque nous perdons l’équilibre, comme lors d’une glissade ou d’un voyage, nous tombons vers le bas.

“Alors, comment exactement M. Blair a-t-il perdu l’équilibre, alors que son nombril était toujours au-dessus du bord du balcon ? Et comment a-t-il perdu l’équilibre d’une manière si agressive qu’il ne pouvait pas réagir pour s’empêcher de tomber — par exemple, en s’agrippant à une partie du balcon ?”

La famille de Blair dit qu’il a été retrouvé dans ses sous-vêtements, son t-shirt de nuit et ses chaussettes, et qu’il n’était pas en état d’ébriété.

La femme de Blair, Kimberly Williams, est revenue avec Blair dans la chambre d’hôtel vers minuit après être allée dîner. Williams se serait endormie pendant que Blair prenait une douche et aurait été réveillée à 1 h 40 par des employés de l’hôtel qui l’ont interrogée sur Blair, moment auquel le corps a été découvert sous le balcon, selon le Los Angeles Times.

La famille a également déclaré qu’elle n’était pas en mesure de mener sa propre enquête toxicologique car le corps de Blair avait été embaumé contre son gré suite à un ordre des procureurs. Un responsable mexicain a nié que quoi que ce soit ait été fait au corps contre la volonté de la famille.

LA FAMILLE DE L’AVOCAT DE CALIFORNIE QUI EST MORT AU MEXICAN RESORT LORS DU VOYAGE ANNIVERSAIRE APPELLE UN COMPORTEMENT SUSPECT

Hashish, le fondateur de l’Institut national de biomécanique, a déclaré à Fox News Digital qu’il avait consulté un avocat de la famille qui a également conclu que l’histoire des responsables mexicains ne correspondait pas. Hashish a souligné que les hommes en bonne santé comme Blair peuvent généralement survivre à des chutes de trois étages.

“De jeunes adultes en bonne santé, comme M. Blair, peuvent survivre à une chute indépendante de trois étages”, a déclaré Hashish. “Cependant, s’ils sont inconscients, ou s’il y a une force extérieure – comme lorsqu’ils sont lancés ou poussés – alors non seulement ils ont moins de capacité à réagir et à protéger leur corps à l’impact, mais ils frappent également le sol avec un une force beaucoup plus grande.”

Les informations contradictoires en provenance du Mexique sont devenues encore plus obscures cette semaine lorsque la famille de Blair a déclaré que les autorités mexicaines avaient affirmé que Blair avait été blessé par balle, le New York Post a rapporté .

Un responsable mexicain a depuis nié l’existence d’une blessure par balle, le Los Angeles Times a rapportéet a déclaré qu'”il n’y avait aucun signe de violence”.

LES AUTORITÉS MEXICAINES NOUS INVITENT À MODIFIER LES ALERTES DE VOYAGE AVERTISSANT LES CITOYENS DE RESTER À L’ÉCART EN RAISON DE CRIME, D’ENLÈVEMENT

“Les preuves préliminaires suggèrent que si M. Blair n’était pas en état d’ébriété, alors sa chute du balcon n’était probablement pas de nature indépendante”, a déclaré Hashish. “Bien sûr, étant donné les preuves entourant l’affaire, cela peut suggérer qu’il y avait quelque chose de néfaste qui a conduit à sa chute et à sa mort ultime. Les récentes révélations, dans lesquelles la femme de Mme Blair a rapporté que son mari avait reçu une balle dans la tête, le feraient certainement qualifier comme tel. »

Le département d’État américain a confirmé à Fox News Digital qu’il était au courant de la mort de Blair en Basse-Californie, au Mexique, et se tient prêt à “fournir toute l’assistance consulaire appropriée”, mais n’a pas d’autre commentaire “par respect pour la famille pendant cette période difficile”.

LA VILLE DE MEXICO DIT UN GANG D’EXTORSION RESPONSABLE DE L’ATTAQUE PAR TIR CONTRE UN JOURNALISTE

La famille de Blair a déclaré qu’elle allait embaucher une société d’enquête privée et un médecin légiste indépendant. Ils ont également déclaré qu’ils mèneraient leur propre analyse toxicologique.

“En raison de l’insuffisance de l’enquête, la famille se sent obligée de mener sa propre enquête privée à la recherche de la vérité”, a déclaré la famille dans un communiqué.

Hashish a déclaré à Fox News Digital que, dans son expérience de témoignage en tant que témoin expert à “d’innombrables occasions”, il n’est pas rare de voir des variations dans les histoires dues à des “oublis” ou à des “incompréhensions des questions posées”, mais ils peuvent aussi être le résultat d’une “déformation des faits” et qu'”une dissimulation est certainement une possibilité”.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE FOX NEWS

Vendredi après-midi, plus de 113 000 $ ont été reversés à une page GoFundMe visant à aider sa femme “dans le processus fastidieux impliqué dans le transport du corps d’Elliot du Mexique aux États-Unis et dans la gestion de toute la bureaucratie”.

Michael Ruiz et Elizabeth Pritchett de Fox News ont contribué à ce rapport.