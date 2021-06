PARIS — La diva chante l’amour et la luxure effrénée. Vêtue d’une robe de soirée écarlate avec ses cheveux relevés, elle crie à sa bien-aimée, aspire à une nuit de passion éternelle et aspire à ce que le soleil ne se lève pas. La chanteuse dans la vidéo du concert de 1969 est Oum Kalthoum : la plus grande interprète du monde arabe du XXe siècle, peut-être la femme égyptienne la plus connue depuis Cléopâtre et la star de l’exposition « Divas » à l’Institut du Monde Arabe, ou Institut du Monde Arabe, à Paris. L’émission, qui se déroule jusqu’au 26 septembre, est un retour en arrière richement illustré de la période entre les années 1920 et les années 1970. Il dépeint des femmes dévoilées et ouvertement voluptueuses se produisant sur scène et à l’écran sans crainte de censure ou de condamnation religieuse, et des féministes, des militantes politiques et des impresarios pionnières faisant face au patriarcat.

Outre les costumes et les bijoux, les passeports et les affiches, les pochettes d’albums et les chaussures à talons hauts, les visiteurs peuvent regarder des images d’artistes féminines remuant leurs hanches dans des mouvements fascinants et posant sur la plage en short. L’image globale contraste fortement avec les perceptions occidentales actuelles du monde arabe comme un endroit où les femmes sont voilées de la tête aux pieds et réduites au silence par des hommes tout-puissants.

« L’exposition bouscule bon nombre de clichés et d’idées reçues sur cette partie du monde. Les femmes occupaient en effet le devant de la scène, incarnaient la modernité et n’étaient pas du tout absentes de l’histoire », a déclaré Élodie Bouffard, co-commissaire de l’exposition. « Ils ont chanté, joué, fait pleurer les gens, brisé des cœurs et montré leur corps comme le faisaient les actrices occidentales à l’époque. » « Ces images sont encore très présentes dans l’esprit des jeunes générations », a-t-elle ajouté. « Ils ne représentent pas seulement le passé. Le président de l’institut, Jack Lang, qui était ministre français de la Culture dans les années 1980 et au début des années 1990, a rappelé dans une interview que lorsqu’il était un garçon en visite au Caire, il s’était faufilé dans un théâtre où Oum Kalthoum se produisait, et a été « abasourdi, absolument époustouflé. . » Plus tard, il a entendu une autre chanteuse, Fayrouz (l’autre grande diva de l’exposition) lors d’une tournée au Liban en tant que jeune acteur, a-t-il dit, puis lui a remis une médaille de ministre de la Culture en 1988.

Ces femmes n’étaient pas seulement des chanteuses exceptionnelles, a noté Lang : certaines ont participé à la lutte de leur pays pour l’indépendance des puissances coloniales, la Grande-Bretagne et la France, et se sont jointes à une vague de nationalisme qui a balayé le monde arabe. « L’émergence de ces divas a plus ou moins coïncidé avec une période d’émancipation collective », a expliqué Lang. « La musique qu’ils chantent est une expression extraordinaire de liberté. L’exposition s’ouvre dans le Caire d’avant la Seconde Guerre mondiale, le centre artistique et intellectuel du monde arabe, où les salles de concert et les cabarets ont proliféré, dont beaucoup ont été créés par des femmes, a déclaré la co-commissaire de l’exposition Hanna Boghanim. Les femmes ont également joué un rôle important dans l’industrie cinématographique, a-t-elle ajouté, travaillant comme « réalisatrices, productrices, actrices, costumières, dépisteurs de talents ». Beaucoup de ces femmes sont issues de milieux très modestes, dont Oum Kalthoum, qui est présentée dans un enclos aux rideaux de velours dans le spectacle. Née dans un village du delta du Nil, elle s’est d’abord produite déguisée en garçon, chantant des chants religieux qui ensorcelaient les foules. Finalement, elle s’est imposée, en tant que femme et en tant que voix, et est devenue célèbre pour son style d’improvisation. Ses chansons duraient parfois plus d’une heure. Son histoire est racontée à travers des photographies, des couvertures d’albums et de magazines, des vidéos et des costumes aux couleurs vives créés pour le biopic 2017 « Looking for Oum Kulthum », réalisé par l’artiste et cinéaste d’origine iranienne Shirin Neshat.