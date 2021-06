DIU forcé, lithium, plus de révélations

Britney Spears a rompu son silence sur sa tutelle « abusive ».

La pop star de 39 ans s’est adressée elle-même au tribunal mercredi pour la première fois connue en plus de deux ans à la suite de l’intérêt accru pour sa tutelle après la sortie du documentaire « Framing Britney Spears » du New York Times et du mouvement #FreeBritney organisé par ses fans.

« Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit », a déclaré Spears lors de sa comparution à distance par téléphone devant le tribunal de Los Angeles. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge. J’ai pensé que peut-être si je le disais assez, je deviendrais peut-être heureux parce que j’ai été dans le déni. J’ai été en état de choc. Je suis traumatisé… Je suis tellement en colère que c’en est fou. Et je suis déprimé.

Ne se retenant plus, Spears a condamné son père et les autres qui ont contrôlé sa tutelle : « Je crois vraiment que cette tutelle est abusive. … Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre une vie pleine. … Je veux que cette tutelle se termine sans avoir Pour être évalué. »

Britney Spears s’exprime à l’audience de tutelle : Voici ce que nous savons

Jusqu’à présent, Spears est restée relativement muette sur ses 13 ans de tutelle – gérée par son père Jamie Spears et Bessemer Trust Co. sur sa succession, et la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery sur la personne de Spears.

C’est la première fois depuis le 10 mai 2019 que le chanteur s’exprime devant un tribunal. La dernière fois, la salle d’audience a été scellée et rien de ce qu’elle a dit n’est devenu public.

« Beaucoup de choses se sont passées depuis deux ans », a déclaré Spears mercredi. « Je ne suis pas retourné au tribunal parce que je ne pense pas avoir été entendu à quelque niveau que ce soit lorsque je suis venu au tribunal la dernière fois. »

Au cours de l’audience, un avocat de Montgomery a demandé que toute information relative à la vie privée de Spears et de ses enfants soit scellée, mais Spears a insisté pour que tout soit public. « Ils ont fait du bon travail en exploitant ma vie », a-t-elle déclaré. « Je pense donc que cela devrait être une audience publique et qu’ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire. »

La juge Brenda Penny a remercié Spears pour ses remarques, qu’elle a qualifiées de « courageuses », mais n’a fait aucun autre commentaire. La décision du juge de retirer ou non son père de son rôle de conservateur peut dépendre de la contribution des professionnels de la santé et de la santé mentale chargés d’évaluer le chanteur. Cependant, il n’est pas clair si ou quand ces évaluations ont été faites – elles ne sont pas publiques.

Voici ce qui s’est passé lors de l’audience de mercredi et les révélations choquantes que Spears a faites à propos de sa tutelle dans son discours de 20 minutes :

Britney Spears a révélé qu’elle était forcée d’utiliser un stérilet, malgré son désir d’avoir plus d’enfants

Spears a affirmé mercredi que ses conservateurs avaient un contrôle total sur elle et son corps, ajoutant que ses conservateurs ne la laisseraient pas retirer un dispositif intra-utérin (DIU) afin d’avoir des enfants. Le chanteur partage ses fils Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, avec son ex-mari Kevin Federline.

« Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé », a-t-elle déclaré lors de l’audience. «On m’a dit en ce moment dans la tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé. J’ai (un) DIU à l’intérieur de (moi) en ce moment donc je ne tombe pas enceinte.

Spears a noté : « Je voulais retirer le DIU pour pouvoir commencer à essayer d’avoir un autre bébé, mais cette soi-disant équipe ne me laissera pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu’ils ne veulent plus que j’en ai. enfants. »

Spears a déclaré qu’elle avait été forcée de prendre du lithium contre son gré après avoir annulé sa résidence à Las Vegas

La chanteuse a affirmé que sa direction avait utilisé des mesures « menaçantes » et « effrayantes » pour la forcer à faire la tournée Piece of Me en 2018, ajoutant qu’elle avait été forcée de changer ses médicaments « pour me punir » après s’être retirée d’un autre Las Vegas. spectacle en résidence. (La chanteuse n’a pas joué depuis qu’elle a reporté sa résidence en janvier 2019.)

« (Mon thérapeute) immédiatement, le lendemain, m’a mis sous lithium de nulle part. Il m’a retiré mes médicaments normaux que je prenais depuis cinq ans », a déclaré Spears, faisant référence à un médicament généralement utilisé pour traiter le trouble bipolaire qui elle « n’a jamais voulu être active pour commencer ».

Elle a poursuivi: «Vous pouvez devenir mentalement déficient si vous en prenez trop… mais il m’a mis du (lithium) et je me suis senti ivre. Je ne pouvais vraiment pas (me lever) pour moi-même. Je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père.

Spears a déclaré que « six infirmières différentes » sont venues chez elle pendant un mois pour administrer le médicament et qu’elle n’était autorisée à aller nulle part: « Non seulement ma famille n’a rien fait, mais mon père était tout à fait d’accord. »

Elle a dit que les conservateurs avaient « inventé » la cure de désintoxication, l’avaient dépouillée de tous ses biens

Spears a déclaré qu’elle avait été soumise à des tests psychologiques pendant « quatre heures par jour » sur une période de deux semaines, ce qui lui avait dit qu’elle « avait échoué ». Elle a déclaré que ses conservateurs l’avaient envoyée contre son gré à un « petit programme de réadaptation » qu’ils « avaient inventé » pour elle dans une « petite maison à Beverly Hills » pour 60 000 $ par mois.

« J’ai pleuré au téléphone pendant une heure et (James Spears) en a adoré chaque minute », a-t-elle déclaré. « Le contrôle qu’il avait sur quelqu’un d’aussi puissant que moi. Il aimait le contrôle pour blesser sa propre fille. »

Spears a assimilé son expérience au programme de désintoxication au « trafic sexuel », affirmant qu’elle avait été dépouillée de tous ses biens, y compris sa carte de crédit, son argent, son téléphone, son passeport et sa voiture, forcée de travailler sept jours sur sept, vivait avec des infirmières et avait été soumise à la sécurité 24h/24 et 7j/7.

« Ils m’ont regardée me changer nue tous les jours, matin, midi et soir. Je n’avais pas de porte privée pour ma chambre », a déclaré Spears, ajoutant qu’elle devait se faire prélever du sang chaque semaine. « Si je n’allais à aucune de mes réunions ou de mon travail… je ne verrais pas mes enfants ou mon petit ami. »

Elle a ajouté : « Je n’ai jamais eu mon mot à dire sur mon emploi du temps. Ils m’ont aussi dit que je devais le faire. »

Spears a déclaré que ses conservateurs devraient être en « prison »

Spears a déclaré que ses conservateurs, y compris son « père ignorant », avaient « beaucoup trop de contrôle » sur sa vie, ajoutant qu’elle se sentait « esclave ».

« Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle et ma direction, qui ont joué un rôle énorme en me punissant quand j’ai dit ‘non’, devraient être en prison », a-t-elle déclaré.

Spears a déclaré que le refus du juge de retirer son père de la tutelle » m’a fait sentir comme si j’étais mort. Comme si je n’avais pas d’importance, comme si rien ne m’avait été fait, comme si je mentais ou quelque chose du genre « .

« Je ne mens pas », a-t-elle ajouté. « Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et c’est suffisant. Cela fait longtemps que je n’ai pas possédé mon argent et c’est mon souhait et mon rêve que tout cela se termine sans être testé. »

Spears a déclaré qu’elle ne devrait pas avoir à faire plus que ce qu’elle a déjà fait pour prouver sa compétence, d’autant plus qu’elle « gagne sa vie pour tant de gens ». Les archives judiciaires portent la fortune de Spears à plus de 50 millions de dollars.

« Ma famille a vécu de ma tutelle pendant 13 ans », a déclaré Spears. « Je ne devrais pas être dans une tutelle si je peux travailler et fournir de l’argent et travailler pour moi-même et payer d’autres personnes. Cela n’a aucun sens. Les lois doivent changer. »

Spears a clôturé son discours en déclarant que sa tutelle « fait beaucoup plus de mal que de bien ».

« Je mérite d’avoir une vie », a-t-elle conclu. « Je me sens ligoté, je me sens victime d’intimidation et je me sens exclu et seul. »

Jamie Spears répond aux allégations de sa fille

Vivian Thoreen, avocate du père de Spears, a fait une brève déclaration au nom de son client, qui a comparu à distance par téléphone.

« Il est désolé de voir sa fille souffrir et souffrir autant », a déclaré Thoreen. « M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup.

James Spears ne s’est pas adressé directement au tribunal ni à sa fille.

Les supporters de #FreeBritney sont nombreux

Des dizaines de supporters de #FreeBritney se sont rassemblés devant le palais de justice de Stanley Mosk à Los Angeles avec des pancartes en faveur de la pop star, lisant : « Libérez Britney maintenant ! » et « Sortez de la vie de Britney! »

Certains fans sont arrivés à l’intérieur de la salle d’audience : Marissa Cooper était à l’intérieur de la salle d’audience et a pleuré et parfois applaudi pendant les remarques.

« C’était fou », a déclaré Cooper à l’extérieur du tribunal. « Tous ceux qui suivent cela ont été qualifiés de fous depuis le début, et les théoriciens du complot, donc ça fait vraiment du bien de l’entendre d’elle. »

Jennifer Preston, 33 ans, est venue de Richmond, en Virginie, pour être en dehors de l’audience car, dit-elle, « je suis une maman et je suis une fan ».

« Nous sommes ici pour entendre ce qu’elle a à dire », a déclaré Preston. « Elle a été traitée comme une enfant au cours des 13 dernières années, elle n’a pas eu le contrôle de sa vie ou de ses finances, même si elle est clairement assez capable de faire ces choses. »

Avant l’audience, le petit ami de Spears, Sam Asghari, a partagé un selfie de lui portant une chemise #FreeBritney dans son histoire Instagram.

