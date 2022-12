Dites-nous comment votre famille utilise Alexa

Amazon n’a pas compris comment amener les clients à acheter des choses avec Alexa, son assistant numérique, ce qui est en grande partie une déception pour l’entreprise. Mais alors qu’Alexa a sous-performé en tant que produit pour Amazon, nous voulons savoir comment il fonctionne pour les personnes qui comptent vraiment : nous.

Si vous avez acheté un haut-parleur intelligent ou un écran alimenté par un assistant numérique à commande vocale tel qu’Alexa, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Votre famille l’utilise-t-elle encore, et si oui, comment ?

Je suis rédacteur au bureau technique du New York Times et j’ai deux garçons de 6 et 8 ans. Dans certaines familles avec de jeunes enfants comme la mienne, les assistants vocaux sont extrêmement utiles. Mon élève de CP interroge Alexa sur la météo avant de s’habiller le matin. Lui et son frère l’utilisent pour vérifier leurs calculs, jouer à des jeux de résolution de problèmes et contrôler la musique jouée dans notre maison.

Ils sont trop jeunes pour les téléphones, alors Alexa leur donne accès au monde numérique – et sans les trucs désagréables comme les prédateurs en ligne.