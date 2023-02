Dites-nous : comment la visualisation de pornographie en ligne à un jeune âge a-t-elle affecté les gens ?

Selon une nouvelle étude, un enfant sur dix a déjà regardé de la pornographie avant l’âge de neuf ans.

Protéger les enfants de la pornographie est l’un des principaux objectifs du projet de loi britannique sur la sécurité en ligne qui est actuellement en cours d’examen au Parlement – et il semble que la vérification de l’âge sera introduite pour les sites pornographiques grand public.

Les jeunes dans la vingtaine s’expriment maintenant sur les dommages qu’ils ont subis en grandissant avec un accès facile à la pornographie. Des personnalités de premier plan comme Billy Eilish – ainsi que des militants anti-viol qui disent que la pornographie a alimenté la violence sexuelle au Royaume-Uni.

La recherche a montré à quel point la pornographie, même grand public, est axée sur des thèmes violents ou non consensuels.

Nous aimerions parler aux jeunes de plus de 18 ans de la façon dont ils pensent que le fait de regarder de la pornographie en ligne, lorsqu’ils étaient plus jeunes, les a affectés.

L’avez-vous visionné depuis un smartphone ou depuis un autre appareil ? A quel âge as-tu commencé ? Avez-vous été touché par la pression des pairs, de la part d’amis ou en milieu scolaire ? Comment cela a-t-il eu un impact sur votre perception du sexe maintenant ?

Nous aimerions également entendre les enseignants sur tout impact sur les élèves et l’accès à la pornographie en ligne. Quelle est votre expérience dans le temps ? Avez-vous dû introduire des mesures pour résoudre des problèmes ?

Nous vous contacterons avant de publier la moindre de vos réponses.

