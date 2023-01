Dites non aux réunions, dit l’exécutif de Shopify

Une entreprise technologique essaie d’aider ses employés à démarrer la nouvelle année avec une table rase, ou du moins un calendrier plus vide.

Dans une note aux employés mardi, Shopify a déclaré qu’il supprimerait toutes les réunions récurrentes précédemment programmées impliquant trois personnes ou plus et imposerait une “période de réflexion de deux semaines” avant que l’une de ces réunions puisse être ajoutée aux calendriers.

Dans une note de service, dont une copie a été fournie à CNN, Shopify COO Kaz Nejatian a également déclaré que la société de commerce électronique rétablirait les mercredis sans réunion et limiterait les grandes réunions de plus de 50 personnes à une fenêtre de six heures le jeudi.

Ces mesures, que Nejatian a décrites comme une “soustraction utile”, visent à libérer du temps pour les employés et surviennent après que de nombreuses entreprises ont connu une forte augmentation du nombre de réunions pendant la pandémie. Dans le cadre de son annonce, Shopify a déclaré qu’il supprimerait près de 10 000 événements des calendriers des employés, effaçant ainsi plus de 76 500 heures.

Le changement fait également suite à une année difficile pour Shopify. L’entreprise a supprimé 10% de ses effectifs l’année dernière après avoir admis avoir fait le “mauvais” pari sur la durée du boom des achats en ligne alimenté par la pandémie.

Réduire les réunions pourrait aider à rendre l’entreprise plus efficace tout en stimulant potentiellement le moral de certains travailleurs.

“Personne n’a rejoint Shopify pour assister à des réunions”, a écrit Nejatian.

Une fois le gel des horaires de deux semaines terminé, Nejatian a déclaré que les employés devraient “être vraiment critiques” sur ce qui se passe sur leur calendrier. Shopify pousse également une “zone sans jugement”, exhortant les employés à annuler les réunions comme ils l’entendent.

Shopify s’intéresse également à la manière dont les employés utilisent les outils de communication sur le lieu de travail. L’entreprise a déclaré que l’utilisation de Slack par ses employés peut être “gonflée, bruyante et distrayante”.

À l’avenir, Shopify divise la communication interne entre Slack et Workplace by Meta pour être “super intentionnel” sur la façon dont les employés reçoivent et partagent différents types d’informations. L’entreprise encourage également les employés à quitter les grands groupes Slack qui les distraient.