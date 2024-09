Dites moins : comment un Wild Robot verbeux a raté sa chance de réaliser la grandeur de l’animation

Le robot sauvagele dernier film de DreamWorks Animation, arrive avec un pedigree impressionnant. Le réalisateur et scénariste Chris Sanders nous a offert Lilo & Stichl’exubérant et émouvant Comment dresser votre dragon et la famille sauvage et laineuse de Les Croods.

Le matériel source est le roman pour enfants bien-aimé du même nom de Peter Brown. Transformer le livre, composé de chapitres courts et d’illustrations simples, en une épopée animée n’est pas une mince affaire.

Quand Le robot sauvage reste fidèle au matériau source discret qu’il monte en flèche, mais lorsque l’instinct de spectacle et de sentiment de Sanders prend le dessus sur lui, il trébuche.

REGARDER | La bande-annonce du Robot Sauvage :

L’histoire s’ouvre avec un robot et une situation difficile. L’unité Rozzum 7134, un robot convivial d’Universal Dynamics, s’échoue sur les rives d’une forêt.

Désireuse de trouver des clients à servir, Roz enquête sur son environnement. Ce qu’elle découvre, c’est le chaos de la nature, tout un écosystème d’animaux qui se poursuivent, se chassent et se dévorent.

Regarder Roz essayer de trouver un client alors que diverses créatures gazouillent et aboient est un début prometteur. « Comment évalueriez-vous ce service sur une échelle de 1 à 10 ? » » demande le robot en collant sur chaque animal un autocollant Universal Dynamics.

Lorsque le réalisateur Chris Sanders a décrit le style artistique de The Wild Robot, il a déclaré : « Imaginez une forêt de Miyazaki qui prend vie grâce au travail de Claude Monet. » Pour une grande partie de la forêt et des créatures, le film opte pour un style plus expressif, presque pictural. (Images universelles)

Des environnements expressifs et un sentiment de simplicité

Pour compléter l’environnement naturel, le réalisateur Sanders a décidé d’aborder le monde de Le robot sauvage avec un style d’animation plus expressif, inspiré en partie de l’animation cellulaire peinte à la main des années 1942 Bambi et la vie forestière fluide trouvée dans le travail du maître de l’animation japonais Hayao Miyazaki.

Il y a une belle qualité picturale dans la vie végétale et les paysages qui donne la priorité à l’expression plutôt qu’au réalisme.

Ensuite, il y a le visage du robot Roz : une sphère métallique avec deux yeux perçants. Ce que Roz partage avec d’autres grands modèles de robots, c’est un sentiment de simplicité.

L’unité Rozzum 7134 perpétue la tradition des grands visages de robots qui peuvent être expressifs tout en évitant les pièges de l’étrange vallée. De gauche à droite, The Iron Giant, R2-D2 et le robot trooper de Castle in the Sky. (Warner Bros. Lucasfilm et Walt Disney Home Vidéo)

Plutôt que de sombrer dans une vallée étrange où les détails excessifs et le réalisme peuvent être rebutants, certains des visages robotiques les plus puissants sont les plus simples. Un œil ou deux. Une simple ligne pour une bouche. Ou peut-être pas du tout.

La magie du dessin animé réside dans la manière dont notre esprit remplit les espaces vides, imprimant des émotions sur ces toiles vides.

ÉCOUTER | The Wild Robot est-il à la hauteur des attentes ? Boum avec Elamin Abdelmahmoud8h42L’attrait du nouveau film d’animation The Wild Robot L’illustratrice montréalaise et passionnée de The Wild Robot, Arizona O’Neill, se joint à l’hôte invité Ali Hassan pour discuter de la question de savoir si l’adaptation DreamWorks du livre pour enfants populaire est à la hauteur des attentes.

Les acteurs apportent du charme et de l’espièglerie

Après l’agréable chaos de l’arrivée de Roz, Le robot sauvage trouve son véritable objectif lorsqu’elle devient la mère accidentelle d’un oison nommé Brightbill.

Pinktail, une maman opossum avec sa propre couvée, annonce la nouvelle : Roz doit apprendre à la petite oie à manger, nager et voler à temps pour la migration à venir. Enfin chargée d’une tâche, Roz se concentre bientôt sur la préparation de Brightbill pour l’automne.

L’un des plaisirs de The Wild Robot est l’excellent travail vocal, y compris Lupita Nyong’o en tant que robot titulaire désireux de plaire. (Images universelles)

Comme pour l’art, le casting des différents acteurs est un autre point fort.

Catherine O’Hara prête ses charmes sardoniques à Pinktail. Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, a joué son lot de rôles sérieux et stoïques, c’est donc un plaisir d’entendre la joie et le sens enjoué qu’elle apporte à Roz.

Nyong’o calibre soigneusement ses performances, réservées et automatiques au début, ajoutant lentement plus de profondeur à mesure que la programmation du robot de Roz évolue.

L’incontournable baryton de Matt Berry est parfait dans le rôle d’un castor grincheux, mais le point culminant surprenant est Pedro Pascal dans le rôle de Fink le renard. Bien qu’il puisse sembler que Pascal soit partout ces jours-ci, il apporte une performance délicieusement sournoise en tant que prédateur combattant ses instincts naturels.

Au fur et à mesure que Roz s’adapte à la forêt, elle se fait des amis, dont un renard nommé Fink (exprimé par Pedro Pascal) et un opossum nommé Pinktail (exprimé par Catherine O’Hara). (Images universelles)

Le charme est rompu

Avec son art expressif et sa conception de personnages inspirée, les meilleures parties de Le robot sauvage parlent d’eux-mêmes, mais le manque de confiance dans le public conduit à des moments violents où des dialogues maladroits brisent le charme.

Alors que le roman se retient et laisse place à l’imagination du lecteur, alors que le film se dirige vers un point culminant palpitant, l’instinct de Sanders gomme les œuvres avec une narration sucrée. Que ce soit Roz expliquant comment elle va « surmonter sa programmation » ou lorsqu’une oie plus âgée nommée Longneck dit que Brightbill a une chance « si là où s’arrêtent ses ailes, son cœur peut payer la balance ».

REGARDER | Le Wild Robot découvre la vie en forêt :

(Note latérale – j’admets que je suis peut-être un peu dur avec Le robot sauvage depuis que j’ai récemment regardé Coulerun film remarquablement enchanteur rempli d’animaux et d’aventures et pas un mot de dialogue.)

Alors que l’histoire se transforme en une utopie de forêt poilue, la sauvagerie déchiquetée qui a rendu le film si rafraîchissant s’efface.

Cela ne veut pas dire qu’il est totalement apprivoisé, mais plutôt que le manque de confiance de Sanders dans le public (et dans son art) en fait une opportunité manquée – un bon dessin animé qui aurait pu être génial.