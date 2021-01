De quoi Emma s’enfuit?

Le mercredi 27 janvier, Prime Video a publié la bande-annonce de sa prochaine série de thrillers, Dis moi tes secrets. L’émission, qui sera présentée en première sur le site de streaming le 19 février, met en vedette histoire d’horreur américainede Lily Rabe comme Emma et Les restes‘ Amy Brenneman comme Mary.

Et, d’après ce que le nouvel aperçu taquine ci-dessous, il n’y a pas d’amour perdu entre ces deux personnages. Pourquoi?

Eh bien, selon la description de Prime Video, Dis moi tes secrets « tourne autour d’un trio de personnages, chacun avec un passé mystérieux et troublant: Emma (Rabe) est une jeune femme qui a jadis regardé dans les yeux d’un dangereux tueur, JohnHamish Linklater) est un ancien prédateur en série désespéré de trouver la rédemption, et Mary (Brenneman) est une mère en deuil obsédée par la recherche de sa fille disparue. Au fur et à mesure que chacun d’entre eux est poussé à bout, la vérité sur leur passé et leurs motivations devient de plus en plus trouble, brouillant les frontières entre la victime et l’agresseur. «