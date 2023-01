Deux mots se dressent entre vous et le succès au travail : “Merci.”

Les psychologues Dr John Gottman et Dr Julie Schwartz Gottman, qui ont étudié 40 000 couples, ont découvert que ces mots simples étaient la phrase n ° 1 utilisée dans les relations réussies. Ce conseil s’applique tout autant au monde des affaires.

Pour commencer, dire « merci » est bon pour la santé, quel que soit le contexte. La recherche montre que l’expression de la gratitude est constamment et étroitement liée à un plus grand bonheur, à des relations plus solides et à une meilleure capacité à faire face à l’adversité.

C’est aussi l’une des choses les plus cruciales qu’un manager puisse faire, selon l’ancien rédacteur en chef d’Insider Jim Edwards, qui est passé de la gestion d’une petite équipe de journalistes à des centaines d’employés à travers le monde au cours de sa carrière.

Dans son livre de 2022″Dites merci pour tout : les secrets d’un bon manager“, Edwards décrit 19 choses que chaque nouveau manager doit apprendre – et dire “merci” est le coup de pied.

“Vous pouvez désamorcer pratiquement n’importe quel stress au travail parmi le personnel en disant” Merci d’avoir fait cela … c’était beaucoup de travail et cela n’est pas passé inaperçu “”, écrit Edwards.

Les employés veulent l’entendre : dans une enquête menée auprès de 1 500 travailleurs américains, 75 % d’entre eux pensaient que la motivation et le moral de l’entreprise s’amélioreraient avec un simple « merci » de la part de leurs responsables.

Mais la plupart ne recevaient pas de gratitude en temps réel. Deux travailleurs sur trois interrogés ont déclaré que leur responsable pourrait s’améliorer en donnant des commentaires positifs sur le moment.

La raison pour laquelle nous aimons être remerciés est que cela nous fait nous sentir remarqués et appréciés, note Gottmans. Les managers peuvent commencer par dire « merci » pour les petites tâches quotidiennes. Vous faites simplement savoir aux employés que vous reconnaissez et reconnaissez leurs efforts.

Ensuite, allez un peu plus loin : que voyez-vous dans leur travail qui vous donne tant de valeur ? Expliquer pourquoi vous appréciez le travail de quelqu’un le fera se sentir encore plus vu.