“Dites leurs noms” – les familles exhortent Blinken à utiliser son voyage en Chine pour libérer les détenus américains

Jusqu’à 200 Américains pourraient être détenus en Chine.

Les familles veulent que les États-Unis donnent la priorité à leur libération.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken effectuera une visite en Chine en février.

Katherine Swidan, dont le fils Mark est emprisonné en Chine depuis plus de 10 ans, n’a même pas vu une photo de lui au cours de la dernière décennie. La dernière fois qu’elle a entendu sa voix, c’était en 2018.

Elle et les familles d’autres Américains, qui selon le gouvernement américain sont détenus à tort en Chine, espèrent que le secrétaire d’État américain Antony Blinken pourra pousser les autorités chinoises à libérer leurs proches lors de sa visite à Pékin le mois prochain.

“Mon message pour Blinken est le suivant : dites leurs noms”, a déclaré Katherine Swidan lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile de Luling, au Texas.

“Ce sont des citoyens américains. Ils ont été détenus à tort. Assez, c’est assez.”

Mark Swidan, un homme d’affaires basé au Texas, a été reconnu coupable par un tribunal chinois d’accusations liées à la drogue malgré le manque de preuves et a été condamné à mort avec sursis en 2019.

Un groupe de travail des Nations Unies a conclu qu’il avait été détenu arbitrairement en violation du droit international.

Les récents échanges de prisonniers de haut niveau de l’administration Biden, tels que la libération de la star du basket-ball Brittney Griner de Russie en échange d’un trafiquant d’armes russe condamné, ont incité Washington à faire plus pour les citoyens américains détenus en Chine, dont certains languissent depuis plus de une décennie avec peu de contacts consulaires.

Mais la question des détenus se perd souvent dans la complexité plus large des relations américano-chinoises, qui ces dernières années ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies.

Et, contrairement à Griner, les citoyens américains détenus en Chine ne sont pas bien connus du public américain.

Les familles des Américains détenus disent que la liberté de leurs proches ne devrait pas être associée à des questions politiques difficiles et devrait plutôt être traitée dans un volet distinct axé sur les questions humanitaires.

“Cela ne peut pas être traité comme un exercice politique à long terme”, a déclaré Harrison Li, le fils du sino-américain Kai Li, détenu en Chine depuis 2016.

“Mon père, ce n’est pas une question politique complexe. C’est une question claire et nette d’un citoyen américain innocent utilisé comme un pion par le gouvernement chinois pour extraire quelque chose”, a déclaré Li.

Un tribunal chinois a condamné son père à 10 ans de prison en 2018 pour espionnage. Kai Li nie les accusations.

Il y a eu des pourparlers ces derniers mois, a déclaré Li, entre Washington et Pékin au sujet des Américains détenus en Chine, mais ils ne sont allés nulle part.

Li a dit:

Et c’est pourquoi il est si important que le secrétaire Blinken profite de son prochain voyage le mois prochain pour garder cette question sous les projecteurs et poursuivre les négociations.

De hauts responsables de l’administration Biden, dont le secrétaire d’État adjoint Daniel Kritenbrink lors d’une visite en Chine en décembre, ont déclaré à leurs homologues chinois que l’obtention de la libération des citoyens américains détenus à tort ou soumis à des interdictions de sortie en Chine était une priorité personnelle pour le président américain.

Alors que le président américain Joe Biden a soulevé la question lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping en novembre, il n’a pas mentionné les noms spécifiques des Américains détenus, selon des sources proches de leurs entretiens.

Une personne familière avec les plans du voyage de Blinken en Chine a déclaré que le haut diplomate américain avait l’intention de mentionner les noms de détenus de haut niveau, dont Mark Swidan, Kai Li et David Lin – un pasteur américain détenu en Chine depuis 2006 – ainsi que d’autres. lors des pourparlers.

Le département d’État a refusé de donner des détails sur les “conversations diplomatiques en cours” lorsqu’il a été interrogé sur les efforts déployés pour obtenir la libération des prisonniers, mais un porte-parole du département a déclaré à Reuters que Blinken “se concentre personnellement sur le retour des ressortissants américains détenus à tort” en Chine.

Les États-Unis ne fournissent pas de chiffre officiel sur le nombre de citoyens détenus à l’étranger, mais la Fondation Dui Hua, une organisation à but non lucratif qui plaide pour la libération des prisonniers politiques en Chine, estime qu’il y a plus de 200 Américains en Chine seulement qui sont injustement détenus ou confrontés à des mesures coercitives, telles que des interdictions de sortie.

John Kamm, le président de Dui Hua, estime que la Chine pourrait être prête à faire des compromis sur les détenus pour le bien de la relation globale avec les États-Unis.

La visite de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, l’année dernière à Taïwan a gravement tendu les relations bilatérales, mais des responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient que la Chine souhaitait stabiliser les relations alors qu’elle faisait face à des vents contraires sur l’économie nationale et à une augmentation des cas de Covid-19.

“Le domaine dans lequel la Chine peut faire des concessions pour améliorer les relations – c’est ce qu’elle dit vouloir faire – est celui des libérations de prisonniers”, a déclaré Kamm.

“Nous avons une opportunité. J’espère que cela est poussé très, très fort.”