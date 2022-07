Avertissement : Les détails de cette histoire peuvent être déclencheurs. Des soutiens sont disponibles auprès de la Société des survivants des pensionnats indiens (IRSSS) au 1-800-721-0066.

Il ne sera pas facile pour Peter Irniq, un survivant des pensionnats, de rencontrer le pape François à Iqaluit la semaine prochaine.

«Ça va être effrayant», a déclaré Irniq, qui a été maltraitée par une religieuse à l’âge de 11 ans alors qu’elle était élève à l’école de Chesterfield Inlet, dans l’actuel Nunavut.

« Ça va être génial de voir le pape parce qu’il a été présenté comme l’autorité même de l’Église catholique romaine. Beaucoup de choses vont me passer par la tête. »

Il accueillera le pape François. Mais Irniq, au nom de tous les Inuits qui ont été emmenés dans des pensionnats, aura quelques mots à dire dans le cadre de la délégation officielle rencontrant le pontife.

“Je vais dire ce qui nous est arrivé.”

Il ne mâche pas ses mots. Il qualifie ce qui s’est passé d’enlèvement et de viol.

Et de simples excuses papales, aussi sincères soient-elles, ne suffiront pas.

« Son église est très riche. Il devrait fournir de l’argent pour la perte de la culture, la perte de la langue.

Ce n’est pas tout.

Irniq, ainsi que de nombreux autres Inuits, croient que l’Église catholique pourrait faire plus pour que les prêtres qui ont abusé d’enfants dans les communautés inuites soient traduits en justice. Au moins un ancien prêtre accusé au Canada, Johannes Rivoire, est toujours en France.

Bien que de nombreux Inuits restent de fervents chrétiens et catholiques, l’Église entretient une relation tendue avec les habitants de l’Arctique.

Entre 1955 et 1969, au moins 324 enfants ont été enlevés à leurs parents et envoyés vivre au Turquetil Hall, un établissement catholique, alors qu’ils fréquentaient l’externat Sir Joseph Bernier à Chesterfield Inlet. De plus, des dizaines d’enfants ont été maltraités par des prêtres missionnaires dans les communautés inuites – des souvenirs encore si crus que lorsqu’un prêtre a finalement été jugé en 2014, quelqu’un dans l’une de ses anciennes communautés a incendié l’église locale.

“C’est comme si c’était arrivé hier”, a déclaré Irniq.

La voix d’Irniq se réduit au silence lorsqu’il décrit le crucifix d’une religieuse se balançant au-dessus de sa tête alors qu’il était maltraité dans une baignoire.

“Je me sentais absolument impuissant.”

Irniq a utilisé l’éducation qu’il a reçue à un prix si élevé pour lutter contre cette impuissance. Il est devenu un chef inuit, a aidé à négocier la revendication territoriale du Nunavut et est finalement devenu le deuxième commissaire du Nunavut.

Aujourd’hui, il est professeur de culture. Il a construit l’Inukshuk aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et a installé les symboles inuits de l’Argentine à Juno Beach en France.

Mais Irniq veut toujours une reconnaissance de ce qui lui a été fait, ainsi qu’à tant d’autres.

Les Inuits faisaient partie d’une délégation de dirigeants autochtones canadiens qui ont reçu des excuses au Vatican plus tôt cette année. Entendre ces excuses à Iqaluit est plus important, a-t-il dit.

« Rome est Rome. C’est à 4 000 milles. Dites-le ici, là où c’est arrivé, là où il y a eu un génocide culturel. Dites-le ici aux survivants, nos parents. Cela va faire une différence.

Le pape François doit être à Iqaluit pendant quatre heures vendredi. Les responsables de la ville disent que les hôtels sont presque complets.

Iqaluit a renommé l’une de ses routes principales pour la visite. Federal Road, le long duquel Francis se rendra en se rendant à l’école Nakasuk, s’appelle maintenant la rue Sivumugiaq.

En l’honneur des survivants comme Irniq, cela signifie « aller de l’avant ».

C’est l’espoir d’Irniq pour la visite du pape — non seulement pour les Inuits, mais pour tous les Canadiens.

« C’est un sujet très difficile à aborder, mais il faut le dire. Cela fait aussi partie de l’histoire du Canada », a-t-il déclaré.

« Ça va être une visite monumentale, pas seulement pour moi. (Le pape) vient droit au cœur du nœud du problème.

—Bob Weber, La Presse Canadienne

