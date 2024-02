Dites-le avec de l’argent : la lettre d’amour de Trump pour la Saint-Valentin à Melania est un e-mail de collecte de fonds | Donald Trump

Dans un message de collecte de fonds pour la Saint-Valentin, Donald Trump a cherché à démontrer la profondeur de son amour pour Melania Trump, sa troisième épouse, en faisant référence à sa longue liste d’accusations criminelles.

“Même après chaque inculpation, arrestation et chasse aux sorcières, vous ne m’avez jamais quitté”, indique le message.

Le candidat républicain probable à la présidentielle fait face à quatre actes d’accusation criminels : pour subversion électorale (13 chefs d’accusation au niveau de l’État, quatre au niveau fédéral), rétention d’informations classifiées (40, au niveau fédéral) et paiements secrets à une star de cinéma pour adultes et réalisateur qui prétend avoir une liaison sexuelle (34). , État).

Stormy Daniels affirme avoir eu des relations sexuelles avec Trump en 2006, peu de temps après que Melania ait donné naissance à son fils, Barron Trump, une affirmation que Trump nie bien qu’il ait payé 130 000 $ à Daniels pour qu’il se taise lors des élections de 2016.

Et le seul problème juridique de Trump – ou le seul produit de ce qu’il prétend être une chasse aux sorcières organisée par ses ennemis – n’a pas non plus à voir avec les questions de sexe.

Le mois dernier, Trump s’est retrouvé du mauvais côté d’un jugement de 83,3 millions de dollars dans une affaire de diffamation résultant d’une allégation de viol, de la part de l’écrivain E Jean Carroll, qu’un juge a déclaré « substantiellement vraie ».

Carroll a déclaré que Trump l’avait agressée dans le vestiaire d’un grand magasin de New York au milieu des années 1990. Dans une déposition, Trump a confondu de manière mémorable une photo de Carroll avec une photo de Marla Maples, sa deuxième épouse.

Et pourtant, malgré tout, lorsqu’il s’agit de son épouse actuelle – et de la question de la collecte de fonds pour la campagne – Trump reste un tendre et déterminé.

Sous le titre « Ceci est une lettre de Donald J. Trump pour la Saint-Valentin », le message envoyé mercredi commençait par : « Chère Melania. Je t’aime!”

Cela a ensuite pris une tournure inattendue.

«Même après chaque inculpation, arrestation et chasse aux sorcières, vous ne m’avez jamais quitté. Vous m’avez toujours soutenu à travers tout. Je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui sans vos conseils, votre gentillesse et votre chaleur. Tu représenteras toujours tout pour moi, Melania ! De la part de votre mari avec amour, Donald J Trump.

Les destinataires qui ont cliqué sur l’une des trois grandes invitations rouges pour « envoyer votre amour » ont été dirigés vers une page offrant la possibilité d’envoyer un « message personnalisé » à Melania – et de faire un don à la campagne de Trump d’un montant allant de 20,24 $ à 3 300 $ ou « autre ». .

Melania Trump a récemment réapparu en public avec son mari, après une absence que l’on croit liée au décès de sa mère, Amalija Knavs, le mois dernier. Donald Trump a récemment déclaré à Fox News que sa femme « voulait aussi rendre sa grandeur à l’Amérique » et qu’elle « jouerait un grand rôle » dans sa campagne pour revenir au pouvoir.

“Je pense qu’elle va être très active dans le sens d’être active”, a ajouté Trump.