Dites « hennissez » au virus du Nil occidental et à l’encéphalite équine de l’Est

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Alors que l’été laisse place à l’automne, la plupart des États-Unis entrent officiellement dans la saison des moustiques. Et cette saison de pointe s’accompagne d’une augmentation des maladies transmises par les moustiques, notamment le virus du Nil occidental et l’encéphalite équine de l’Est (EEE).

Étant donné que ces maladies à transmission vectorielle affectent de nombreuses espèces animales, y compris les humains, le Dr Amanda Trimble, professeure adjointe clinique de médecine interne équine au Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, explique comment le virus du Nil occidental et l’EEE affectent les chevaux et fournit des conseils aux propriétaires pour aider leurs compagnons équins à prévenir ces maladies.

Que sont le virus du Nil occidental et l’EEE ?

Bien que le virus du Nil occidental et l’EEE soient des infections virales qui affectent le plus souvent les chevaux, les humains et les oiseaux, aucun des deux n’est zoonotique (ce qui signifie que vous ne pouvez pas l’attraper de votre cheval), selon Trimble.

« Aucune de ces maladies n’est directement contagieuse à l’homme par les chevaux et vice versa. Cependant, les cas observés chez l’une ou l’autre espèce peuvent indiquer que les maladies sont présentes dans la population locale de moustiques », a déclaré Trimble. « Les deux virus ont besoin de moustiques vecteurs pour se propager, ce qui signifie qu’un moustique doit recueillir le sang d’un porteur infecté du virus – généralement un oiseau – puis mordre un cheval ou un humain pour que la maladie se propage. »

Étant donné que le virus du Nil occidental et l’EEE dépendent des moustiques pour se propager, Trimble a déclaré qu’il est important que les propriétaires de chevaux soient attentifs à la saison des moustiques.

« Le pic d’incidence est lié aux moustiques, qui atteignent généralement leur apogée entre juillet et octobre dans la plupart des États-Unis », a-t-elle expliqué. « Mais comme le Texas est toujours chaud, la saison des moustiques ne se termine jamais vraiment. »

En conséquence, Trimble recommande aux Texans de protéger leurs chevaux contre le virus du Nil occidental et l’EEE tout au long de l’année.

Comment le virus du Nil occidental et l’EEE affectent-ils les chevaux ?

Les deux virus peuvent être mortels pour les chevaux.

« Environ un tiers des chevaux affectés, généralement ceux qui ne sont pas vaccinés, peuvent mourir du virus du Nil occidental, tandis que plus de 90 % des chevaux non vaccinés meurent d’une infection à EEE », a déclaré Trimble. « Dans les deux cas, la maladie et les signes cliniques peuvent toujours apparaître chez les chevaux vaccinés, mais ils sont généralement beaucoup moins graves. Cependant, les chevaux qui survivent peuvent présenter des déficits neurologiques permanents. »

Trimble recommande aux propriétaires de contacter un vétérinaire s’ils soupçonnent que leur cheval est porteur de l’un ou l’autre des virus en se basant sur les symptômes suivants :

Les symptômes du virus du Nil occidental comprennent :

Léthargie

Fièvre

Anorexie (faible appétit)

Signes neurologiques tels que tremblements soudains (en particulier au niveau du museau), faiblesse ou marche non coordonnée, trébuchement ou chute

Couché, ou allongé sans pouvoir se lever

Les symptômes de l’EEE comprennent :

Léthargie

Fièvre

Anorexie

Signes neurologiques, notamment incapacité à avaler, tremblements, pression de la tête, convulsions, déplacements en rond, cécité, changements rapides de comportement et marche non coordonnée, trébuchements ou chutes

Détente

Trimble a déclaré qu’une équipe vétérinaire peut fournir des soins de soutien à un cheval diagnostiqué avec l’un ou l’autre virus.

« Les soins sont en grande partie de soutien. Pour les cas non graves, cela peut inclure des anti-inflammatoires et une bonne hydratation et alimentation du cheval », a déclaré Trimble. « Les cas plus graves, qui incluent des chevaux présentant des signes neurologiques graves ou en décubitus (impossibilité de se lever), peuvent nécessiter une hospitalisation ou un transfert vers un établissement pouvant fournir des liquides intraveineux et des soins médicaux plus intensifs. »

Protection des chevaux contre le virus du Nil occidental et l’EEE

Selon Trimble, la protection des chevaux contre le virus du Nil occidental et l’EEE commence par la création d’un plan de prévention avec un vétérinaire, y compris la vaccination. Trimble recommande aux chevaux de recevoir le vaccin deux fois par an dans les États comme le Texas où les moustiques sont présents toute l’année.

« Ces deux maladies sont considérées comme des « vaccins essentiels pour les chevaux » par l’Association américaine des praticiens équins et tous les chevaux devraient les recevoir », a déclaré Trimble. « Ces maladies n’ont pas besoin d’être transmises par d’autres chevaux et elles peuvent provoquer une maladie neurologique grave et potentiellement mortelle si un cheval n’est pas correctement protégé contre elles. Les vaccins sont sûrs et efficaces et peuvent aider à réduire la propagation et la gravité de la maladie. »

En plus de maintenir les chevaux à jour dans leurs vaccinations de base, Trimble recommande également de mettre en œuvre des stratégies de gestion de l’environnement. Ces stratégies peuvent aider à protéger votre cheval en réduisant la population de moustiques dans son environnement et comprennent :

Éliminer les eaux stagnantes, qui sont un lieu de reproduction pour les moustiques

Installation de lampes ou de pièges à moustiques

Utilisation de couvertures anti-mouches ou de bottes

Appliquer fréquemment un insectifuge et d’autres produits anti-mouches

L’ajout d’un supplément contenant de l’ail à l’alimentation des chevaux peut être utile

Garder les chevaux à l’intérieur à l’aube, au crépuscule et la nuit

Nettoyer les seaux et les réservoirs d’eau au moins une fois par jour

Les fans qui courent

Introduction de poissons mangeurs de moustiques dans les étangs et les lacs

« La vaccination des chevaux et une gestion appropriée des moustiques devraient réduire considérablement le risque de maladie mortelle », a déclaré Trimble.

Enfin, comme les deux maladies peuvent affecter les humains, bien que rarement, Trimble recommande aux propriétaires d’apprendre également à se protéger des piqûres de moustiques en suivant les directives des Centers for Disease Control and Prevention.

Garder la sécurité contre les moustiques à l’esprit au fil des saisons contribuera à garantir que toute la famille, y compris les chevaux, soit heureuse, en bonne santé et protégée contre le virus du Nil occidental et l’EEE.

Fourni par l’Université Texas A&M