Dites désolé dès que possible : Eijaz Khan partage des conseils hilarants pour des relations heureuses ! | Nouvelles télévisées

Bombay: L’acteur Eijaz Khan, qui a retrouvé sa chérie Pavitra Punia dans la 14e saison de l’émission de téléréalité controversée « Bigg Boss », a partagé la clé d’une relation réussie et c’est hilarant.

Eijaz a suggéré d’aller au-delà de la « logique » pour une relation réussie.

L’acteur a dit à IANS en riant : « Dites désolé dès que possible. Même si vous avez raison ou tort. Oubliez la logique. Parfois, il ne s’agit pas de logique. Dites simplement ‘ça va, je suis désolé et bébé, allons de l’avant’. «

L’acteur de 45 ans et Pavitra continuent de partager des images pleines d’amour pour leurs fans sur les réseaux sociaux. Le couple a été vu assister au mariage du chanteur Rahul Vaidya ensemble.

Parlant de son travail, Eijaz attend actuellement la sortie de la deuxième saison de la web série « City Of Dreams », un drame politique.

La saison 2 de « City of Dreams » présente également Sachin Pilgaonkar, Atul Kulkarni, Priya Bapat, Sandeep Kulkarni et Uday Tikekar parmi d’autres acteurs marathi et hindi.

La deuxième saison se concentre sur une impasse entre le duo père-fille joué par les acteurs Atul Kulkarni et Priya Bapat, car les deux personnages ne sont pas prêts à bouger alors que la famille se dispute le pouvoir et la position.

La saison 2 de « City of Dreams » sortira le 30 juillet sur Disney+Hotstar.