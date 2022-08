Dites bonjour au plan de vitesse Internet résidentiel le plus rapide du pays – à Chattanooga, Tennessee

Que ce passe-t-il La société de télécommunications Chattanooga EPB lance le premier niveau de vitesse Internet communautaire de 25 Gbit/s aux États-Unis. Pourquoi est-ce important Wow, nous pensions que les choses s’intensifiaient lorsque AT&T et Ziply Fiber ont annoncé des plans de 5 Gbps cette année, et Xfinity a augmenté son plan Gigabit Pro à 6 Gbps. Mais cela montre que le besoin (ou le désir, du moins) d’une vitesse Internet de plus en plus grande n’est pas sur le point de faiblir.

PEB, un service public municipal de Chattanooga, dans le Tennessee, qui fournit un service Internet 100 % fibre optique à la communauté, a annoncé un nouveau plan de 25 gigabits par seconde disponible pour tous les clients résidentiels et professionnels, avec effet immédiat. C’est le plus rapide service haut débit multi-gigabit disponible aux États-Unis.

Le plan de 25 000 Mbps, qui offre des vitesses de téléchargement et de téléchargement symétriques, est cinq fois plus rapide que Le plan “hypergig” très vanté d’AT&T et Le niveau le plus rapide de Ziply Fiber. C’est plus de quatre fois plus rapide que le Plan Gigabit Pro de Xfinity.

Chattanooga est peut-être encore plus familier pour certains, car le nom de la ville a été coché dans la chanson populaire de 1941 du Glenn Miller Orchestra, Chattanooga Choo Choo. Mais pour les observateurs de l’industrie technologique, elle est connue sous le nom de “Gig City” depuis plus de 10 ans. C’était l’un des premiers à adopter l’Internet Gig-speed, l’offrant à l’échelle de la communauté en 2010, et c’était la première ville américaine à avoir un plan résidentiel de 10 gigaoctets, en 2015.

“Nous rompons une fois de plus avec l’approche typique des fournisseurs de services Internet en mettant à niveau de manière proactive les dernières technologies en prévision des besoins futurs”, a déclaré la présidente du conseil d’administration de l’EPB, Vicky Gregg, dans un communiqué de presse. “Notre objectif est de permettre de nouvelles frontières pour l’innovation technique et la création d’emplois pour nos clients au profit de l’ensemble de notre communauté.”

Bien sûr, cela soulève la question : avez-vous vraiment besoin de toute cette vitesse ? Selon les informations les plus récentes de OpenVault, le foyer américain type a une vitesse de téléchargement moyenne d’environ 312 Mbps. Pour la plupart d’entre nous, la mise à niveau vers un niveau gigabit serait une mise à niveau notable, sans parler de la mise à niveau jusqu’à un plan de 25 Gbps.

En outre, EPB note que les clients intéressés par ce nouveau plan auraient besoin de nouveaux équipements pour tirer pleinement parti de ses capacités haut de gamme. Bien qu’il puisse être connecté pour fonctionner sur le matériel actuel d’un abonné, vous ne pourrez pas atteindre les vitesses de téléchargement et de téléchargement maximales. Le site EPB indique: “Utiliser des vitesses aussi élevées nécessite un équipement de qualité professionnelle.”

Quel genre de coup ce nouveau plan rapide mettra-t-il dans les budgets des clients ? Pas encore de mot sur les coûts, mais dès que nous aurons confirmé avec EPB, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.