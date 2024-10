WLorsque Penguin a acheté les droits des mémoires d’Al Pacino en 2022 pour 5 millions de dollars, cela a soulevé des questions sur la véritable valeur de l’autobiographie des célébrités hollywoodiennes à une époque où la plupart des stars sont heureuses de partager gratuitement les moments forts de leur vie sanctionnés sur les réseaux sociaux.

Pourtant, il semble que la valeur des récits des acteurs qui sont restés relativement privés demeure une valeur considérable. Le livre de Pacino, Sonny Boy, publié la semaine dernière, affiche de bonnes ventes de livres cartonnés – il est entré dans la liste des best-sellers du Bookseller au 9e rang – et un commerce étonnamment bon dans la syndication de journaux.

Photographie : AP

La version livre audio connaît également un succès considérable, grâce au « Hoo-ah ! » de son auteur. enthousiasme et beaucoup de rires sifflants. Tel est le rythme de Pacino, le format audio offre également un rapport qualité-prix considérable : quelque 300 pages lui prennent 12 heures et demie (le livre audio français, raconté par quelqu’un d’autre, réduit de deux heures ce total).

Le livre est à la fois franc et libre, avec ses nombreux enchevêtrements romantiques minimisés, et les souvenirs lyriques d’une enfance difficile dans le Bronx dans les années 1940 bénéficient d’une place considérable. Voici quelques-uns des moments forts les plus saisissants de Sonny Boy.

Il est « toujours hanté » par un Blessure au pénis, 74 ans

Agé de 10 ans, Pacino faisait des claquettes le long d’une clôture pluvieuse lorsqu’il a glissé et qu’une « barre de fer m’a frappé directement entre les jambes ». Il souffrait « tellement » qu’un passant l’a porté jusqu’à la maison de sa tante où il était allongé sur son lit et des femmes de sa famille « ont poussé et poussé mon pénis dans une semi-panique. J’ai pensé, mon Dieu, s’il te plaît, prends-moi maintenant. Il confirme cependant qu’elle est finalement « restée attachée, avec le traumatisme ». Quatre ans plus tard, il s’est retrouvé coincé sous une fine couche de glace à la suite d’un autre jeu de jambes sophistiqué et peu judicieux, mais il a également survécu.

Il a pris moins de médicaments que vous ne le pensez

Jamais de cocaïne : « Cela vous surprendra peut-être de savoir que je n’ai jamais touché à ce produit. » Il y avait beaucoup de Valium et un peu de trucs plus durs, mais la relation de Pacino avec la drogue était colorée par le fait que ses trois amis d’enfance les plus proches étaient tous morts d’overdose d’héroïne et que sa mère était morte d’une overdose quand Pacino avait 22 ans.

Exploitant… Pacino dans le rôle du flic infiltré Steve Burns dans Cruising. Photographie : United Artists/Sportsphoto/Allstar

Pacino a d’abord refusé de tourner une scène dans Dog Day Afternoon dans laquelle l’amant transgenre de son personnage (interprété par Chris Sarandon) apparaît au milieu du braquage de banque habillé en Marilyn Monroe et les deux s’embrassent : « C’est absurde… des conneries ! » Il a ensuite fait don de son cachet pour Cruising de William Friedkin, dans lequel il incarne un flic sur la trace d’un tueur en série ciblant les hommes homosexuels, aux communautés LGBTQ+ parce qu’il estimait que le film était exploiteur.

Il a insulté Jackie Kennedy

Un soir de 1979, après une représentation de Richard III, Pacino retourna dans sa loge et trouva Jacqueline Kennedy et sa fille debout devant lui : « Tellement élégante et belle, rayonnante de classe. Et alors que je m’affalais sur ma chaise, j’ai tendu la main pour qu’elle l’embrasse. On ne nous dit pas si elle a accepté, mais Pacino se réprimande pour le faux pas : « S’il vous plaît, dites-moi, qu’est-ce qui ne va pas chez moi ?

Il a été kidnappé par un fan

Après qu’il ait bu avec le frère de Gene Hackman dans les années 70, une femme lui a proposé de ramener Pacino, perdu et trébuchant, chez lui. Une fois en mouvement, il se rendit compte qu’ils allaient dans la mauvaise direction. « Elle a dit sans détour : ‘Je te kidnappe.’ » Heureusement, son passé l’avait préparé à une telle situation. «Je viens du sud du Bronx. Quand je vois un fou essayer de me faire quelque chose, je sais comment m’en sortir… Ça ne m’arrive pas, mec. Il ouvrit la porte comme pour sauter… après quoi elle le reconduisit effectivement chez lui.

« Je ne comprenais pas comment fonctionne l’argent »… avec Diane Keaton dans Le Parrain (1972). Photographie : Imago/Alay

La première fois qu’il a fait faillite, il a été sauvé par Diane Keaton

«Je ne comprenais pas comment fonctionnait l’argent», écrit Pacino. Il a reçu 35 000 $ pour Le Parrain ; une fois le tournage terminé, il était toujours endetté et vivait de sa petite amie d’alors, Jill Clayburgh. Il a gagné plus avec Le Parrain II et Dog Day Afternoon, mais a passé la décennie suivante à « dépenser et ne pas gagner ; J’émettais mais je n’apportais pas ».

Lorsque les choses ont finalement atteint leur paroxysme, Keaton, sa petite amie de l’époque, l’a accompagné au bureau de son avocat. « Savez-vous qui il est ? a-t-elle crié à l’avocat. « Vous allez me dire : ‘Oh, c’est un artiste.’ Non. Il. Est. Un idiot. C’est un ignorant. Quand il s’agit de ça, vous devez prendre soin de lui. Elle a également fourni à Pacino le scénario de Sea of ​​Love, le thriller qui a relancé sa fortune.

« Je n’avais rien d’autre »… avec Adam Sander dans Jack et Jill (2012). Photographie : Collection Christophel/Alay

La deuxième fois qu’il a fait faillite, il a été sauvé par Adam Sandler

Au milieu des années 2000, Pacino s’installe à Los Angeles avec trois enfants et un entourage encombrant. Parmi ses dépenses figuraient 16 voitures, 23 téléphones portables et un paysagiste de 400 000 $ pour une maison dans laquelle il ne vivait pas. Il a affrété un jet privé pour emmener tout le monde en vacances en Europe. À Londres, il a loué un étage entier de l’hôtel Dorchester pour que les enfants soient à proximité des sites touristiques. « J’avais 50 millions de dollars, puis je n’avais plus rien. J’avais des biens, mais je n’avais pas d’argent. Il a donc licencié son comptable et a filmé la comédie travestie répréhensible Jack et Jill. « Pour être honnête, écrit-il, je l’ai fait parce que je n’avais rien d’autre. Adam Sandler me voulait et ils m’ont payé cher pour cela.

Les rappeurs le maintiennent solvable aujourd’hui

Scarface a été un échec lors de sa première sortie en 1982 mais a trouvé un second souffle grâce, pense Pacino, à « la génération hip-hop ». « Les artistes du rap et leurs fans ont adopté le film. Ils l’ont compris et ont opté pour la métaphore. À ce jour, c’est toujours le plus grand film que j’ai jamais réalisé. Les résidus me soutiennent toujours. Je peux en vivre. Je veux dire, je le pourrais, si je vivais comme une personne normale.

« Le plus grand film que j’ai jamais fait »… Al Pacino dans le rôle de Tony Montana dans Scarface (1982). Photographie : Archives Ronald Grant

Tarantino ne l’évalue pas

Sa scène de dialogue de 21 pages avec Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood a été réduite à deux minutes.

Il n’a pas noté Star Wars

Pacino s’est vu proposer Han Solo et a dûment lu le scénario, mais l’a refusé, disant à son manager : « Je ne peux rien en tirer. »

Avoir un fils de 16 mois à 84 ans est « tellement amusant »

Bébé Roman apparaît à la fin des mémoires : « Cela me fait juste rire à chaque fois que je le regarde. » Dans des interviews pour promouvoir le livre, Pacino a suggéré qu’une grande partie de leur interaction actuelle se faisait en ligne : « Il m’envoie des SMS de temps en temps. »

Les acteurs sont ‘le plus grand des humains‘

«Je sais qu’ils les traitent de fous, d’égocentriques, tout ça. On les accuse même de narcissisme. Comme c’est immonde.

Les selfies, c’est bien – mais ne lui montrez pas les photos

Pacino dans le rôle de Phil Spector en 2013, avec Helen Mirren. Photographie : Moviestore Collection Ltd/Alay

Si quelqu’un veut une photo, Pacino l’oblige généralement : « Ils voient juste que tu es célèbre. Ils ne voient pas que tu as l’air d’avoir été jeté avec les ordures. Mais vieillir n’est pas pour les timides, dit-il. « Peu importe à quel point je deviens mince, j’ai une très grosse chevelure blanche. »

Il n’y a pas d’au-delà

Lorsqu’il a contracté Covid au début de la pandémie, les ambulanciers se sont occupés de Pacino et ont constaté qu’il n’avait pas de pouls, avant de réussir à le réanimer. « Je crois que j’ai vécu la mort ce jour-là », écrit-il. «Je suis revenu et je peux vous dire qu’il n’y avait rien là-bas. C’est fini. Vous êtes ici, alors vous ne l’êtes pas.