Dites adieu au carnet de vaccination Covid-19

Les autorités sanitaires fédérales et locales ne s’attendent pas à ce que l’abandon des cartes constitue un changement particulièrement important, car l’époque où l’on les conservait dans un sac à main ou un portefeuille pour garantir l’entrée dans les festivals, les bars et les restaurants est en grande partie révolue. Si vous avez conservé votre carte, elle reste valable comme preuve de vaccination. Sinon, les personnes qui ont besoin de leur carnet de vaccination contre le Covid-19 devront le demander comme n’importe quel autre vaccin.

Dans de nombreux cas, la clinique, la pharmacie ou le service de santé qui a administré le vaccin peut fournir ces dossiers. Chaque État et certaines villes disposent d’un registre de vaccination, bien que les règles varient selon le moment où les dossiers sont inclus et les options permettant d’obtenir des copies de vos dossiers. Les dossiers des sites de vaccination de masse détenus au début de la pandémie devraient également être disponibles dans ces registres, en fonction des lois des États. Il n’existe pas de registre national des dossiers de vaccination.

Par exemple, le Texas exige que le consentement écrit des patients soit inclus dans le registre, a déclaré le porte-parole du district sanitaire métropolitain de San Antonio, David Andres Alegria. D’autres endroits, notamment le système d’enregistrement spécifique aux villes du Wyoming et de Philadelphie, exigent que les fournisseurs de vaccins enregistrent toutes les vaccinations.

De nombreux États proposent des dossiers de vaccination numériques aux particuliers, soit en ligne, soit via une application. Les utilisateurs peuvent enregistrer un certificat ou un code QR prouvant qu’ils sont vaccinés. Et certains sites Web suivront et alerteront même les patients lorsqu’ils doivent en subir un autre.

« L’un des points positifs (pendant la pandémie) a été d’avoir une autonomie accrue sur votre dossier patient, en particulier le dossier de vaccination », a déclaré Jeff Chorath, qui gère le système d’information sur la vaccination dans l’État de Washington. Washington propose deux options numériques pour obtenir des dossiers de vaccination : une liste complète de toutes les vaccinations d’une personne notées dans la base de données de l’État et une spécifique aux vaccins Covid-19.

D’autres États n’ont pas les mêmes options, l’obtention de vos dossiers peut donc prendre plus de temps. Il pourrait également y avoir des lacunes dans les bases de données nationales ; par exemple, si vous avez été vacciné par un prestataire de santé fédéral, ces dossiers peuvent être suivis dans un système distinct.

Quant à votre ancienne carte – si vous l’avez toujours – ne l’envoyez peut-être pas encore au Smithsonian. Vous devriez le sauvegarder comme n’importe quel autre dossier de santé, a déclaré Heidi Gurov, infirmière consultante du ministère de la Santé du Wyoming.

« Il est toujours bon de les garder dans un endroit sûr », a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, quatre millions de personnes ont reçu le dernier vaccin contre le Covid-19 depuis son approbation le mois dernier, a déclaré mercredi la directrice du CDC, le Dr Mandy Cohen, et un total de 10 millions de doses ont été expédiées aux prestataires.