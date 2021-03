Le printemps est la promesse de nouveaux départs. Il est temps pour notre peau de respirer une nouvelle vie et de se débarrasser des baumes épais et des lotions lourdes que nous avons endurées pendant la saison hivernale.

Alors que notre peau s’adapte à de nouvelles températures plus chaudes, elle peut faire des ravages sur l’état de notre peau. Cette transition donne souvent lieu à un certain nombre de griefs cutanés tels que la peau sèche, gercée et qui démange ou tout à fait peut-être de l’autre côté du spectre des peaux grasses et à tendance acnéique. Peu importe où votre peau atterrit sur le spectre, vous n’êtes certainement pas seul. Les coupables de soins de la peau qui causent ces déséquilibres peuvent aller des habitudes de bain quotidiennes (en particulier avec de l’eau chaude et du bain) et même des changements hormonaux avec l’âge. Bien qu’il puisse sembler plus facile de dépenser de l’argent pour une gamme de produits de soins de la peau riches en produits chimiques, il pourrait être bénéfique de parcourir l’allée naturelle et biologique pour votre prochain soin de la peau.

Le manque d’hydratation de la peau résulte d’une diminution des acides gras (lipides) de la peau, qui sont responsables de retenir l’humidité et de garder la peau douce et souple. En revanche, la peau grasse peut entraîner des pores obstrués et des poussées d’acné. S’il y a beaucoup de problèmes, il y a aussi des solutions.

Le meilleur type de remèdes pour une peau déséquilibrée est un soin naturel et biologique formulé avec des extraits de plantes équilibrants comme un mélange exclusif d’extrait de concombre, d’eau de bleuet et d’aloe vera pour apaiser même les peaux les plus sensibles et gercées. L’Aloe vera contient des polysaccharides qui aident à conserver les niveaux d’hydratation de la peau et améliorent également la production de collagène et d’élastine, restaurant ainsi la souplesse et l’élasticité de la peau. Non seulement l’aloe vera hydrate même les peaux les plus sèches, mais il combat également l’acné et rétablit naturellement l’équilibre du pH de la peau.

De même, le concombre fournit de la vitamine C et de l’acide caféique anti-inflammatoires, et lorsqu’ils sont appliqués sur votre visage, ces mêmes nutriments peuvent avoir un effet positif pour rajeunir votre teint, équilibrer les imperfections et fournir une hydratation en profondeur.

Jagvir Singh, fondateur et président de Refresh Botanicals, déclare: «D’autres produits en vente libre peuvent contenir une tonne d’ingrédients. En plus de contenir des ingrédients actifs utiles, ils peuvent également contenir des produits chimiques et des conservateurs nocifs. Une bonne peau doit commencer par l’élimination des parabens, du gluten, des sous-produits pétroliers, des sous-produits animaux et des parfums artificiels, des huiles ou de l’alcool. Par exemple, les algues sont considérées comme une source très riche en molécules bioactives qui ont des avantages thérapeutiques incroyables pour la peau. Il conditionne, hydrate, adoucit et détoxifie en reconstituant la peau avec des vitamines et minéraux essentiels. Les acides gras oméga 3, les acides aminés et les vitamines A, B, C et E présents dans l’extrait d’algues sont connus pour l’éclat, l’amélioration de la texture et la fermeté de la peau. De même, l’extrait de pomme est très concentré en composés phénoliques et en flavonoïdes qui offrent des bienfaits anti-âge à la peau grâce à des antioxydants. Les acides alpha-hydroxy naturels exfolient en douceur votre peau et éliminent l’apparence des cicatrices d’acné et des taches solaires. »

Comment les soins bio peuvent aider à apaiser les peaux sèches à grasses

Singh explique en outre: «Votre peau produit naturellement de l’huile, appelée sébum, qui aide à protéger la peau de la perte d’humidité, mais les actions quotidiennes, telles que l’oubli de mettre une crème hydratante ou le lavage de votre visage avec un savon dur, peuvent essentiellement perturber le microbiome de la peau . Cette négligence insignifiante dépouille les huiles naturelles de la peau, provoquant une peau sèche sévère ou même peut tromper la peau pour produire plus de sébum, ce qui peut plus tard provoquer des poussées d’acné ou de peau gravement grasse. Les produits contenant des huiles d’amande douce, de jojoba et de noix de coco ont des capacités hydratantes profondes et contiennent de puissants phytonutriments, vitamines et antioxydants qui à leur tour soulagent, restaurent et revitalisent la peau pour vous donner un éclat radieux et intemporel. La peau doit être calmée lorsqu’elle est en détresse, conditionnée quotidiennement et toujours protégée – avec les ingrédients bioactifs botaniques clés. «

Rafraîchissez votre routine avec des soins de la peau biologiques à base de plantes qui vous donneront non seulement l’éclat qui peut être confondu avec une peau ensoleillée, mais des soins de la peau qui contribueront également à la santé globale de votre peau.