Dites adieu à cette fonctionnalité clé de Facebook

Dites adieu à la découverte de l’affiliation politique ou des opinions religieuses de vos amis sur leur profil Facebook. Le site de médias sociaux a annoncé jeudi qu’il se débarrasserait des informations de contact et de base des profils des utilisateurs. Ces informations comprennent le champ “intéressé par”, qui permet aux utilisateurs de renseigner leur sexualité, leur affiliation politique et leur adresse, et le champ “opinions religieuses”.

Emil Vasquez, un porte-parole de Meta, a déclaré que le changement avait été apporté pour simplifier l’expérience utilisateur et la navigation sur Facebook.

“Nous envoyons des notifications aux personnes qui ont rempli ces champs, leur faisant savoir que ces champs seront supprimés”, a déclaré Vasquez à la publication. “Ce changement n’affecte pas la capacité de quiconque à partager ces informations sur lui-même ailleurs sur Facebook.”

Le changement devrait entrer en vigueur le 1er décembre.

Matt Navara, analyste des médias sociaux Pointé le changement plus tôt mercredi.