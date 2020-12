QUESTION Mon navigateur a commencé à me harceler que j’ai quelque chose appelé Flash. Il dit que je dois l’enlever. Pourquoi? Je joue à des jeux qui utilisent Flash, donc je veux le garder!

Marie

RÉPONDRE: Flash Player est une technologie qui permet de visionner des vidéos et des jeux interactifs directement via un navigateur Web. Il a été développé en 1996 et fait depuis longtemps partie de la technologie Web. Il est couramment utilisé par les enfants qui souhaitent jouer à des jeux amusants sur des pages Web.