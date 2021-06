Dita Von Teese révèle que le lama effronté a essayé de la courtiser en tant que betterave dans The Masked Dancer

Dita Von Teese de la danseuse masquée a révélé que sa co-star Llama avait essayé de la courtiser dans les coulisses après avoir mis une note sous sa porte pendant le tournage du spectacle de talents.

La danseuse burlesque, 48 ans, a été révélée sous le nom de Beetroot dans la série ITV lundi après avoir perdu contre Knickerbocker Glory lors de la danse.

Dita Von Teese a révélé que Llama avait glissé une note sous la porte de sa loge[/caption]

En réfléchissant à son passage dans l’émission, Dita a révélé que Llama avait enfreint le protocole des concurrents et avait glissé une note sous la porte de sa loge.

Elle a déclaré au Mirror : « Lama a glissé une note sous ma porte, donc j’ai hâte de voir qui est dans ce costume.

« Je souhaitais pouvoir avoir une romance masquée, totalement dans le caractère bien sûr. »

La star américaine, qui sort avec le graphiste de Disney Adam Rajcevich, a également admis que jouer le rôle de Beetroot était « plus angoissant qu’un strip-tease ».

Elle a partagé: «Chaque fois que je me sentais inepte et stupide, je devais me souvenir de la situation dans son ensemble. Tu es une betterave dansante dans l’émission la plus stupide de la télé.

Ses commentaires interviennent après que les fans de Line of Duty sont convaincus que Vicky McClure est un lama dans The Masked Dancer.

Lundi, dans le VT de Llama, le personnage est passé devant un fan qui portait un autocollant avec AC-12.

Comme les fans de la série dramatique de la BBC le savent, AC-12 est l’endroit où se déroule l’action et après sa performance, Llama a donné deux mensonges et une vérité.

L’un d’eux était: « Je suis une reine du drame du Nord », et de nombreux téléspectateurs ont convaincu que Lama est Vicky McClure, qui joue Kate Fleming.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit : « #MaskedDancerUK le lama est vicky mcclure. aucune question posée.

Été une journée très chaude ! – Vicky McClure (@Vicky_McClure) 31 mai 2021

Un autre a ajouté: « Je pense que Llama est @Vicky_McClure à 100%. »

Un troisième a tweeté : « Avec l’indice AC-12, Llama est sûrement Vicky McClure et elle a ce sens de l’humour. »

Vicky est même entrée dans l’action, taquinant les fans avec le tweet: « Been an aLLAM’ingly hot day! »





D’autres pensaient que le fait que Llama ait dansé sur « Bad Guy » de Billie Eilish signifiait que cela pourrait être Thandiwe Newton, qui est apparu dans la quatrième série de Line of Duty.

L’un d’eux a écrit: « Lama est définitivement Thandiwe Newton AC-12, elle était dans l’exercice de ses fonctions et est décédée plus d’une fois est westworld. »

Un autre a accepté, écrivant: « Le lama est Thandiwe Newton, est mort de nombreuses fois à WestWorld #MaskedDancerUK. »