Dita Von Teese parle des allégations d’abus contre son ex-mari, Marilyn Manson.

Dans une déclaration qui lui a été partagée Instagram le mercredi 3 février, la danseuse et créatrice de lingerie burlesque a déclaré qu’elle avait «traité la nouvelle» de Marilyn, avec qui elle avait été brièvement mariée entre 2005 et 2006.

« A ceux qui ont exprimé vos inquiétudes quant à mon bien-être, j’apprécie votre gentillesse », a exprimé Dita, avant d’ajouter: « Sachez que les détails rendus publics ne correspondent pas à mon expérience personnelle au cours de nos 7 années passées en couple. »

«S’ils avaient été», a-t-elle poursuivi, «je ne l’aurais pas épousé en décembre 2005. Je suis partie 12 mois plus tard à cause d’infidélité et de toxicomanie».

Dita a conclu: « Les mauvais traitements de quelque nature que ce soit n’ont leur place dans aucune relation. J’exhorte ceux d’entre vous qui ont subi des abus à prendre des mesures pour guérir et avoir la force de se réaliser pleinement. »

Il y a quelques jours, Westworld étoile Evan Rachel Wood Marilyn l’a «horriblement maltraitée» tout au long de leur relation, qui s’est terminée en 2007. Marilyn, de son vrai nom Brian Warner, a nié ses accusations.