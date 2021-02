Dita Von Teese a rompu son silence sur les allégations d’abus formulées à l’encontre de son ex-mari Marilyn Manson, affirmant que «les abus de toute nature n’ont pas leur place dans aucune relation».

L’artiste de performance, 48 ans, a publié une courte déclaration sur Instagram dans laquelle elle a déclaré que les affirmations ne correspondaient pas à sa propre expérience et qu’elle l’a quitté en raison d’infidélité et de toxicomanie.

Image:

Von Teese dit que ce sera son seul commentaire sur la question



Lundi, la star de Westworld Evan Rachel Wood – qui était auparavant engagé Manson – a accusé la rock star de « des années d’abus horribles », affirmant qu’il l’a préparée à l’adolescence et « l’a soumise à un lavage de cerveau ».

Suite à la publication de Wood, plusieurs autres femmes ont partagé des allégations similaires contre Manson.

Manson – de son vrai nom Brian Warner – a a nié les allégations – les qualifiant d ‘«horribles distorsions de la réalité» – et disant que «ses relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées».

L’équipe de Manson a «catégoriquement nié» des allégations similaires dans le passé.

Dans son message sur les réseaux sociaux, Von Teese a écrit: «J’ai traité les nouvelles qui ont éclaté lundi concernant Marilyn Manson.

En savoir plus sur Evan Rachel Wood

«A ceux qui ont exprimé vos inquiétudes quant à mon bien-être, j’apprécie votre gentillesse.

«Sachez que les détails rendus publics ne correspondent pas à mon expérience personnelle au cours de nos sept années ensemble en tant que couple. Si eux, je ne l’aurais pas épousé en décembre 2005.

«Je suis parti 12 mois plus tard à cause d’infidélité et de toxicomanie.

«L’abus d’aucune sorte n’a sa place dans aucune relation. J’exhorte ceux d’entre vous qui ont subi des abus à prendre des mesures pour guérir et avoir la force de se réaliser pleinement.

Von Teese a déclaré que ce serait sa « seule déclaration » sur la question.

Image:

Wood et Manson ont commencé à se fréquenter en 2007. Pic: Sipa / Shutterstock





Suite aux allégations d’abus, Manson a été abandonné par son label Loma Vista Recordings et coupé de deux émissions de télévision dans lesquelles il a fait des apparitions en camée.

Le joueur de 52 ans a trouvé la gloire dans les années 1990 avec des albums comprenant Antichrist Superstar et Mechanical Animals et était connu pour son apparence distinctive et ses spectacles souvent choquants.

Image:

Wood affirme qu’elle a été « soumise au lavage de cerveau et manipulée » par Manson – ce qu’il nie



Wood, 33 ans, est sortie avec Manson en 2007, alors qu’elle avait 18 ans et lui 36. Ils ont été brièvement fiancés en 2010 avant de se séparer sept mois plus tard.

L’actrice a déjà déclaré avoir eu une relation abusive, mais n’a jamais nommé publiquement l’auteur présumé auparavant.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Manson était auparavant fiancé à l’actrice et activiste Rose McGowan depuis deux ans, mais le couple a craché en 2001 en raison de « différences de style de vie ».

Sky News a contacté les représentants de Wood et Manson pour obtenir leurs commentaires.