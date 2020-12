Mercredi, Khamenei a dit dans une adresse télévisée que si les sanctions américaines «peuvent être levées de manière correcte, sage et islamo-iranienne [and] de manière digne, cela doit être fait. «

Le président Trump a mis fin à la participation des États-Unis à l’accord en 2018 et a de nouveau imposé des sanctions radicales sur tout, des ventes de pétrole iranien aux transactions financières et aux importations de construction. Le gouvernement a déclaré qu’il voulait que l’Iran renégocie l’accord et abandonne son programme de missiles et son soutien aux milices dans la région.