Districts contestés par le conseil du comté de Lee – Shaw Local

DIXON – Tous les districts du conseil du comté de Lee sont en lice pour les élections générales de mardi.

Il y a cinq sièges ouverts pour chacun des quatre districts, alors que le conseil passe de 24 membres à 20.

Huit candidats sont en lice pour le District 1, six pour le District 2, six pour le District 3 et six pour le District 4.

Les républicains Mike Koppien, Angie Shippert, Bob Olson, Jim Schielein, Ron Gascoigne et les démocrates Emily Rose, David Bingaman et David McCarver se présentent pour le district 1.

Koppien, Olson et Schielein sont titulaires.

Michael Koppien attend à l’extérieur du département électoral du comté de Lee le premier jour du dépôt des élections générales primaires sur cette photo d’archive SVM. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Les républicains Katie White, Danielle Allen, Mike Zeman, Lirim Mimini, Reed Akre et le démocrate Kasey Considine se présentent pour le district 2. Tous sauf Akre sont titulaires.

Les républicains Tim Bivins, Keane Hudson, Tom Wilson, Nancy Naylor et les démocrates Dave Bally et Randy Lilly se présentent pour le district 3. Tous sauf Lilly sont titulaires.

Il y aura sept noms sur le bulletin de vote pour le district 3. L’ancien membre du conseil Doug Farster, qui se présentait pour sa réélection, est décédé le 14 octobre. Il avait 64 ans.

Les républicains Dean Freil, Tom Kitson, Michael Book, Jack Skrogstad, Chris Robertson et le démocrate Deidre Thomas se présentent pour le district 4. Kitson, Book et Skrogstad sont titulaires.

Le conseil d’administration a décidé l’année dernière de réduire son effectif de 24 à 20 membres après des mois de débat.

Les conseils de comté ont la possibilité de réduire le nombre de membres tous les 10 ans après le recensement américain. Le comté de Lee est passé de 28 à 24 membres il y a dix ans et a introduit le sujet de la réduction supplémentaire de sa taille il y a environ deux ans.

